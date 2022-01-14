Кибератака на Украину, новые принципы ЕС по России, скандалы в Британии: главное за день

Хакери атакували сайти МЗС України та інших органів влади; Зеленський запропонував Байдену провести тристоронню зустріч з Путіним; ЄС визначив 10 ключових принципів щодо Росії; Молдова з 17 січня змінює правила в'їзду; прем'єрка Швеції захворіла на коронавірус; Туреччина і Вірменія вперше за понад 10 років провели переговори про нормалізацію відносин; населення Хорватії за 10 років зменшилось майже на 10%; Північна Корея провела випробування ракет втретє за 10 днів.

Більше цікавих новин 14 січня у нашому дайджесті. Підписуйтеся на наш Telegram-канал - так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію!

Про кібератаку на Україну

У п’ятницю зранку стало відомо про те, що сайти Міністерства закордонних справ та низки інших державних органів тимчасово не працюють внаслідок масштабної хакерської атаки.

Станом на момент публікації новини, о 08:20, сайт МЗС не відкривався. За інформацією "Української правди", донедавна на сторінці відображалося розміщене хакерами повідомлення, зміст якого свідчить, що вони вдавали з себе поляків. Послання підготували українською, російською і польською мовами.

За інформацією "Української правди", не працювали також сайти Кабміну, ДСНС, Міносвіти, Мінспорту, Міненерго, Мінагрополітики та "Дії", але з роботою додатка проблем не помітили.

Достеменно невідомо, на скількох урядових сайтах хакери розмістили повідомлення такого ж змісту, як на МЗС, перш ніж ІТ-фахівці зробили сторінки недоступними.

У "посланні" українцям, яке хакери залишили на сайті Міністерства закордонних справ, версія польською мовою видає, що ті, хто його писав, не є носіями мови - попри те, що зміст повідомлення натякає на "польський слід".

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель засудив кібератаки проти сайтів українських державних установ та заявив, що комітет ЄС з питань політики та безпеки, а також кіберпідрозділи зустрінуться, аби обговорити, як відреагувати та допомогти Києву.

Він зазначив, що Євросоюз збирається мобілізувати всі ресурси, щоб допомогти Україні впоратися із кібератакою.

Міністерка закордонних справ Швеції Анн Лінде висловила солідарність з Україною у зв’язку з масштабною хакерською атакою на сайти урядових установ, зауваживши, що це посилює загальну напругу.

МЗС Польщі заявило про занепокоєння у зв’язку з кібератакою проти сайтів українських державних установ і засудило будь-яку діяльність, яка поширює дезінформацію і порушує роботу державних інституцій.

Речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин заявив, що перебіг кібератаки на сайти українських держустанов вписується в діяльність РФ проти Заходу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг рішуче засудив кібератаку проти українських урядових установ.

Столтенберг зазначив, що найближчими днями НАТО та Україна підпишуть угоду про посилене кіберспівробітництво, включаючи доступ України до платформи обміну інформацією про шкідливе програмне забезпечення НАТО.

Також кібератаку на сайти українських держустанов засудила і прем’єрка Естонії Кая Каллас.

Вона повідомила, що Естонія допомагає Україні у зв’язку з цією атакою та загалом з метою підвищення її можливостей у сфері кібербезпеки.

Слід додати, що польське видання Onet повідомило у п’ятницю про масштабний витік у мережу даних польського війська.

Як зазначило видання, до мережі просочилася ресурсна база польських військових — від гвинтів та ноутбуків до протитанкових ракет та винищувачів F-16. Деяка інформація є надзвичайно цінною для іноземних спецслужб.

У Міноборони Польщі заявили, що до закінчення розслідування не будуть коментувати це питання.

Пропозиція зустрічі Україна-США-РФ

Президент України Володимир Зеленський запропонував американському колезі Джо Байдену провести саміт за участю президента Росії Владіміра Путіна.

На його думку, зустріч можна організувати у форматі відеоконференції.

Москва поки що не отримувала пропозицій щодо тристоронньої зустрічі США, України та Росії від американської сторони.

Перемовини Заходу і Росії

Радник з питань національної безпеки президента США Джейк Салліван зазначив, що перемовини між Росією та Заходом протягом цього тижня були "відвертими й прямими" та корисними, і тепер США будуть розмірковувати та консультуватися з союзниками і партнерами щодо подальших дій.

Він зазначив, що орієнтовних дат наступних зустрічей з російською стороною ще немає, але США готові до них.

Також до діалогу з РФ готові у НАТО, але не до компромісу щодо принципів.

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров заявив, що Москва очікує на письмову реакцію Заходу на свої безпекові ультиматуми, наголосивши, що чекати вічно РФ не буде.

Нагадаємо, на цьому тижні відбувся справжній "марафон" переговорів про російський ультиматум Заходу, а також із самою Росією.

Предмет та привід для цих переговорів – публічно запропонований Москвою пакет договорів із США та НАТО про розподіл сфер впливу в Європі, одним із пунктів якого є юридична відмова Альянсу від розширення, включно із забороною вступу України до цього блоку (детальніше про вимоги Кремля – у відеопоясненні ЄП або у статті "Путін на всю голову").

Про принципи ЄС через загрози РФ

Міністри закордонних справ країн Європейського союзу визначили 10 ключових принципів у взаємодії з Російською Федерацією.

Першим пунктом Високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель назвав те, що ЄС відкидає спробу Росії створити сфери впливу у Європі. По-друге, в ЄС підтвердили головні принципи, які підтримують європейську безпеку. Вони визначені у Гельсінському заключному акті, Паризькій хартії, і всі країни домовились їх підтримувати.

По-третє, ЄС підтвердив солідарність з Україною і країнами Східної Європи і підтримує наявні механізми для мирного урегулювання конфліктів.

Четвертим пунктом Боррель назвав заклик до Росії перейти до деескалації, а п'ятим, одночасно, ЄС закликає до переговорів і діалогу.

Шостим пунктом є координація зусиль із США і НАТО. По-сьоме, Євросоюз погодився посилити координацію з США і НАТО та посилити співпрацю ЄС в межах ОБСЄ.

Восьмим пунктом країни-члени висловили готовність брати участь у зміцненні механізму забезпечення прозорості і передбачуваності будь-якої воєнної діяльності, а також у створенні заходів зі зміцнення довіри.

По-дев'яте, ЄС також підтримуємо перезапуск роботи із роззброєння і контролю над озброєннями. І по-десяте, Євросоюз продовжить підготовчу роботу над додатковими санкціями у тісній співпраці з країнами-однодумцями.

Слід зазначити, що за даними Bloomberg, США кваплять ЄС з підготовкою нових санкцій проти Росії.

Тим часом, у Сенаті США провалили проєкт, що мав змусити Байдена накласти санкції на "Північний потік-2".

Скандали у Британії

Адміністративний персонал Даунінг-стріт організував два внутрішні святкування у переддень похорону принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II, та у час, коли ковідні правила забороняли збиратися компаніями всередині приміщень.

Вечірки провели увечері 16 квітня 2021 року, тривали вони нібито до ранкових годин наступного дня.

Офіс прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона вибачився перед королевою Єлизаветою.

А 12 січня прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зробив гучну заяву в британському парламенті - визнав свою участь у вечірці 20 травня 2020 року на Даунінг-стріт, 10 та вибачився за це.

Детальніше про те, як через вечірки у період локдауну Джонсон може втратити посаду читайте в статті Похмілля для прем'єра: як порушення карантину може коштувати посади Борису Джонсону.

І це ще не все. Американка Вірджинія Джуффре звинуватила принца Ендрю – другого сина королеви Єлизавети II та молодшого брата спадкоємця престолу принца Чарльза – в сексуальному насильстві.

Детальніше про цю справу у матеріалі Найгірший з принців: як син Єлизавети II підставив британську монархію.

Інше: зміни у в’їзді до Молдови, переговори Туреччини і Вірменії

Молдова з 17 січня змінює правила в'їзду.

В Італії поліція обурена закупівлею рожевих захисних масок.

Польща попросила ЄС зачекати зі штрафами через судову реформу – ЗМІ.

У Данії відзначають 50-річчя вступу на трон королеви Маргрете ІІ.

Прем'єрка Швеції захворіла на коронавірус.

Населення Хорватії за 10 років зменшилось майже на 10%.

Туреччина і Вірменія вперше за понад 10 років провели переговори про нормалізацію відносин.

Північна Корея провела випробування ракет втретє за 10 днів.

Віцепрезидент Європарламенту відремонтував офіс за 690 тисяч євро і заявив, що це заощадить гроші.

Це лише частина цікавих новин 14 січня, решту читайте на сайті "Європейської правди". Підписуйтеся на наш Telegram-канал - так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію!

Ваша редакція.