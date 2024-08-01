Большой обмен заключенными, РФ "прилепила" Финляндии геноцид, ЕС отказал Орбану: новости дня

Одна з головних тем дня на Заході – обмін ув’язненими з РФ. Серед німецьких слідчих "поширюється гнів" через звільнення Красікова – вбивці польового чеченського командира у центрі Берліна. У німецькому уряді заявили, що рішення про його звільнення далося Берліну нелегко.

Молдова після обшуків у парламенті ухвалила рішення про висилку російського дипломата. Одного із співробітників парламенту нібито затримали на гарячому під час передачі інформації співробітникам посольства Росії в Кишиневі.

Суд РФ приписав Фінляндії "геноцид у Карелії" під час Другої світової, а президент Німеччини попросив у Варшаві прощення за злочини нацистів.

Про все важливе і цікаве за четвер, 1 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Великий обмін ув’язненими

1 серпня в Анкарі відбулась операція з обміну ув’язненими між Росією та країнами Заходу.

Як повідомила Національна розвідувальна організація Туреччини (MIT), у межах "наймасштабнішої за останній час" операції звільнили 26 ув’язнених, які утримувалися у в'язницях семи різних країн – США, Німеччини, Польщі, Словенії, Норвегії, Росії та Білорусі.

"У межах операції обміну 10 ув’язнених, зокрема двоє дітей, були передані Росії, 13 ув’язнених – Німеччині, три ув’язнені – США", – йдеться в повідомленні.

В межах обміну звільнили репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича і морського піхотинця США Пола Уілана, ув'язненого в Білорусі громадянина Німеччинии Ріко Крігера, російського опозиціонера Іллю Яшина.

Серед інших, Норвегія віддала Москві затриманого за шпигунство росіянина, а Німеччина передала офіцера ФСБ, убивцю Вадима Красікова.

Нагадаємо, Красіков у центрі Берліна убив польового чеченського командира, громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі.

За інформацією Bild, серед німецьких слідчих "поширюється гнів через звільнення вбивці" Красікова.

У німецькому уряді заявили, що рішення видати Росії засудженого до довічного ув'язнення за вбивство громадянина Грузії Вадима Красікова далося Берліну нелегко.

Президент США Джо Байден подякував Німеччині за поступки, які уможливили обмін ув’язнених.

За даними CNN, ЦРУ відіграло ключову роль у домовленості про обмін ув’язненими з Росією.

Протидія впливу РФ

Речник МЗС України Георгій Тихий опублікував спростування у зв’язку з поширенням роспропагандою фейкового допису глави міністерства Дмитра Кулеби у соцмережі Х.

Спростування стосується нібито допису міністра наступного змісту: "Важливо пам'ятати, що ресурси обмежені, навіть у такої великої держави, як США. Ізраїль повинен уникати ескалації напруженості з Іраном. Щоб перемогти Росію, нам потрібна повна підтримка наших союзників".

"Але оскільки російська пропаганда наполегливо працює над поширенням цієї недолугої підробки, я можу офіційно підтвердити, що це фейк. Міністр закордонних справ України ніколи про це не заявляв", – зауважив речник.

Тим часом, Молдова висилає співробітника посольства Росії після обшуків у парламенті.

Рішення про висилку ухвалили після отримання доказів про те, що російський дипломат здійснював на території Молдови діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.

Вчора прокуратура по боротьбі зі злочинністю та в особливо важливих справах Молдови (PCCOCS) затримала двох людей у справі про державну зраду після обшуків у парламенті.

Один із затриманих, за даними ЗМІ, керівник юридичного департаменту парламенту Іон Крянге. Його нібито спіймали на гарячому під час передачі інформації співробітникам посольства Росії в Кишиневі.

Іон Крянге відсторонили на час проведення розслідування.

За словами президентки Молдови Маї Санду, найголовніше зараз – домогтися того, щоб цей приклад зради батьківщини було покарано найсуворішим чином, як того вимагає закон.

До речі, у Молдові офіційно починається підготовка до президентських виборів.

Фінляндія встановлює контейнери для прохачів притулку на кордоні з Росією, а Естонія запроваджує обов’язковий митний контроль для усіх, хто перетинає кордон РФ.

Різне щодо України

За даними The Times, Україна отримала 6 винищувачів F-16 від Нідерландів.

У німецькій землі Гессен повідомили, що не допомагатимуть українським чоловікам з протермінованим паспортом.

У ЄС поки не бачать загрози для Угорщини й Словаччини через санкції України проти "Лукойлу".

"З інформації, яка зараз є у нашому розпорядженні, та відповідно до внутрішнього аналізу Єврокомісії виглядає так, що санкції, які застосувала Україна проти "Лукойлу", не впливають на поточний транзит нафти через трубопровід "Дружба", оскільки "Лукойл" не є офіційним власником цієї нафти", – зазначив речник Єврокомісії Балаш Ужварі.

А президент Латвії закликав працювати над обмеженням участі Угорщини в Шенгенській зоні.

Едгарс Рінкевичс заявив, що рішення Угорщини про вільний в'їзд в країну громадянам РФ і Білорусі створює значні ризики.

Глава держави зазначив, що глави МЗС і МВС Латвії вже звернулися до інституцій Європейського Союзу, щоб домогтися розгляду на раді міністрів ЄС питання про дотримання правил Шенгенської зони.

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Суд РФ приписав Фінляндії "геноцид у Карелії" під час Другої світової, а президент Німеччини попросив у Варшаві прощення за злочини нацистів.

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Чеський підліток готував теракт на прайді у Словаччині, його затримали.