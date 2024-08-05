$4 млрд для Украины от США, Венгрии угрожают шенгеном, беспорядки в Британии: новости дня
Новости — Понедельник, 5 августа 2024, 21:13 —
США направили Україні транш безповоротної бюджетної допомоги, а литовський уряд виділив кошти на підтримку українців у Литві.
Болгарія йде на нові вибори, а в Молдові після укусу оси помер депутат.
В Італії починається найспекотніший період літа з температурами до 40°C, а Греція пережила найспекотніший липень в історії спостережень.
Туреччина, яка заблокувала Instagram, викликала представників соцмережі. Президент Ердоган натякнув на умови розблокування Instagram.
Про все важливе і цікаве за понеділок, 5 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".
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Майже $4 млрд Україні від США
Україна у понеділок, 5 серпня, отримала перший транш фінансової підтримки від Сполучених Штатів у вигляді гранту з пакета допомоги на 60 млрд доларів США, затвердженого ще навесні.
Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, обсяг траншу – $3,9 млрд.
"Саме безповоротна форма підтримки є надзвичайно важливою для нас, оскільки не збільшує боргове навантаження. За рахунок цих коштів будуть відшкодовані видатки соціальної та гуманітарної сфери: зарплати вчителів, рятувальників (ДСНС) та загалом бюджетної сфери, а також виплати для ВПО, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю", – заявив міністр.
А литовський уряд виділив майже 9 млн євро на підтримку українців у Литві.
Тим часом, у Латвії зменшилась підтримка розміщення біженців з України.
Слід також додати, що у Німеччині прагнуть полегшити доступ майбутнім лікарям з України до ринку праці.
Угорщині погрожують Шенгеном
Група євродепутатів хоче викинути Угорщину з Шенгену через спрощення в’їзду росіян.
Група з 67 євродепутатів поставила під питання членство Угорщини в Шенгенській зоні після рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.
Ініціаторами листа виступили литовський євродепутат Петрас Ауштрявічюс та євродепутатка з Чехії Дануше Нерудова.
"Без належного контролю існує ризик, що ці неєвропейські громадяни можуть посилити російську шпигунську мережу в ЄС. Наш обов'язок, як європейських інституцій, захистити європейських громадян від цих загроз, а не повністю відкривати кордони для країн, які вважають нас своїми ворогами", – наголошують євродепутати.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що дії Угорщини як головуючої у Раді ЄС мають бути піддані критичній оцінці.
На думку Петтері Орпо, до діяльності Угорщини потрібно поставитися з усією серйозністю.
Він вважає вкрай важливим, аби Єврокомісія розглянула візовий виняток, який Угорщина надала росіянам, і вжила відповідних заходів.
До речі, ЄС все ж випустив заяву щодо Венесуели після чуток про блокування Угорщиною.
Угорщина і "вісь зла"
А ще Угорщина допомагає країнам із "вісі зла" комунікувати з прозахідними країнами.
Ізраїль каже, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто передав від Ірану попередження про атаку.
Сам Сійярто у Facebook підтвердив, що справді телефонував головам МЗС Ізраїлю та Ірану, що "ще раз довело, що часу в нас обмаль".
Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністрами закордонних справ країн "Групи сами" (G7) заявив, що іранська атака на Ізраїль може розпочатися вже у понеділок.
Німеччина закликає до стриманості.
Lufthansa продовжує скасування рейсів в Ізраїль. Нідерланди радять утриматись від будь-яких поїздок до Ізраїлю.
Естонія закликає утриматись від поїздок до Ізраїлю та Ірану, а Британія вивезла з Лівану родини співробітників посольства у Бейруті.
Заворушення у Британії
Поліція Великої Британії провела 378 арештів відтоді, як минулого тижня країну охопили масові заворушення через резонансне вбивство дітей.
В Британії створять "постійну армію" поліцейських-спеціалістів для боротьби з безладами.
В Ірландії розслідують участь місцевих антимігрантських активістів в погромах у Белфасті.
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В Італії починається найспекотніший період літа з температурами до 40°C, а Греція пережила найспекотніший липень в історії спостережень.
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У Німеччині в липні обвалився продаж електрокарів.
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