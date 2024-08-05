$4 млрд для Украины от США, Венгрии угрожают шенгеном, беспорядки в Британии: новости дня

США направили Україні транш безповоротної бюджетної допомоги, а литовський уряд виділив кошти на підтримку українців у Литві.

Болгарія йде на нові вибори, а в Молдові після укусу оси помер депутат.

В Італії починається найспекотніший період літа з температурами до 40°C, а Греція пережила найспекотніший липень в історії спостережень.

Туреччина, яка заблокувала Instagram, викликала представників соцмережі. Президент Ердоган натякнув на умови розблокування Instagram.

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Про все важливе і цікаве за понеділок, 5 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Майже $4 млрд Україні від США

Україна у понеділок, 5 серпня, отримала перший транш фінансової підтримки від Сполучених Штатів у вигляді гранту з пакета допомоги на 60 млрд доларів США, затвердженого ще навесні.

Як повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, обсяг траншу – $3,9 млрд.

"Саме безповоротна форма підтримки є надзвичайно важливою для нас, оскільки не збільшує боргове навантаження. За рахунок цих коштів будуть відшкодовані видатки соціальної та гуманітарної сфери: зарплати вчителів, рятувальників (ДСНС) та загалом бюджетної сфери, а також виплати для ВПО, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю", – заявив міністр.

А литовський уряд виділив майже 9 млн євро на підтримку українців у Литві.

Тим часом, у Латвії зменшилась підтримка розміщення біженців з України.

Слід також додати, що у Німеччині прагнуть полегшити доступ майбутнім лікарям з України до ринку праці.

Угорщині погрожують Шенгеном

Група євродепутатів хоче викинути Угорщину з Шенгену через спрощення в’їзду росіян.

Група з 67 євродепутатів поставила під питання членство Угорщини в Шенгенській зоні після рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі.

Ініціаторами листа виступили литовський євродепутат Петрас Ауштрявічюс та євродепутатка з Чехії Дануше Нерудова.

"Без належного контролю існує ризик, що ці неєвропейські громадяни можуть посилити російську шпигунську мережу в ЄС. Наш обов'язок, як європейських інституцій, захистити європейських громадян від цих загроз, а не повністю відкривати кордони для країн, які вважають нас своїми ворогами", – наголошують євродепутати.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо вважає, що дії Угорщини як головуючої у Раді ЄС мають бути піддані критичній оцінці.

На думку Петтері Орпо, до діяльності Угорщини потрібно поставитися з усією серйозністю.

Він вважає вкрай важливим, аби Єврокомісія розглянула візовий виняток, який Угорщина надала росіянам, і вжила відповідних заходів.

До речі, ЄС все ж випустив заяву щодо Венесуели після чуток про блокування Угорщиною.

Угорщина і "вісь зла"

А ще Угорщина допомагає країнам із "вісі зла" комунікувати з прозахідними країнами.

Ізраїль каже, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто передав від Ірану попередження про атаку.

Сам Сійярто у Facebook підтвердив, що справді телефонував головам МЗС Ізраїлю та Ірану, що "ще раз довело, що часу в нас обмаль".

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час зустрічі з міністрами закордонних справ країн "Групи сами" (G7) заявив, що іранська атака на Ізраїль може розпочатися вже у понеділок.

Німеччина закликає до стриманості.

Lufthansa продовжує скасування рейсів в Ізраїль. Нідерланди радять утриматись від будь-яких поїздок до Ізраїлю.

Естонія закликає утриматись від поїздок до Ізраїлю та Ірану, а Британія вивезла з Лівану родини співробітників посольства у Бейруті.

Заворушення у Британії

Поліція Великої Британії провела 378 арештів відтоді, як минулого тижня країну охопили масові заворушення через резонансне вбивство дітей.

В Британії створять "постійну армію" поліцейських-спеціалістів для боротьби з безладами.

В Ірландії розслідують участь місцевих антимігрантських активістів в погромах у Белфасті.

Решта новин

У Молдові від анафілактичного шоку після укусу оси помер депутат.

ЄС запровадив нові персональні санкції проти Білорусі за внутрішні репресії, а прикордонники Литви допоможуть Латвії в охороні кордону з Білоруссю.

В Італії починається найспекотніший період літа з температурами до 40°C, а Греція пережила найспекотніший липень в історії спостережень.

У Парижі з'ясували, хто псував кабель на Олімпіаді: "диверсанткою" виявилась куниця.

У Німеччині в липні обвалився продаж електрокарів.

Болгарія йде на нові вибори – сьомі за трохи більше як три роки.

Туреччина викликала представників Instagram на тлі блокування соцмережі в країні. Президент Ердоган натякнув на умови розблокування Instagram.