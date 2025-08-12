Подготовка встречи с Путиным, Орбан становится как Янукович, обыски НАБУ в Болгарии: новости дня

До першої особистої зустрічі Трампа і Путіна від початку великої війни лишилися три дні, тож усі світові лідери та ключові дипломати намагаються використати цю можливість. Голоси, які звучать з Європи, є виключно проукраїнськими. Не дивно, що українські громадяни довіряють європейцям, а не Трампу.

У Орбана тим часом свої проблеми: у нього знайшли "Межигір'я" з розкішшю та зебрами. Хоча нашкодити Україні він встигає.

А у Болгарії пройшли "українські" обшуки за запитом НАБУ

Все важливе і цікаве за вівторок, 12 липня – у дайджесті "Європейської правди".

РУХ ДО САМІТУ З ПУТІНИМ

Переважна більшість громадян України, як і раніше, вважають Європу надійним союзником України. З цим ситуація стабільна. Зовсім інша історія із США: до Штатів ставлення змінювалося залежно від заяв президента Дональда Трампа. Такими є дані свіжих соцопитувань, і вони добре ілюструють ту ситуацію, яка є зараз.

Насправді не лише українці, а й європейські політики мають проблеми із довірою до Трампа. Тому голови парламентських комітетів у закордонних справах низки європейських держав та Європарламенту виступили зі спільною заявою, у які зазначили, що будь-які домовленості з Росією не повинні "винагороджувати" її територіями в результаті її агресії проти України.

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова перед потенційною зустріччю Трамп-Путін також закликала лідерів світу не допустити рішень щодо України без її участі.

А президент ЄвроРади Антоніу Кошта повідомив, що братиме участь в онлайн-нараді європейських лідерів з Трампом 13 серпня.

ПРОБЛЕМИ ВІКТОРА ОРБАНА

В Угорщині набирає оберти скандал через таємну дачу Орбана та парк із зебрами "як у Януковича". Так, тамтешні медіа прямо порівнюють Орбана з Януковичем та його "Межигір'ям" – про цю сторінку української історії угорська публіка в курсі

Скандал розгорівся після того, як незалежний депутат Акош Хадхазі опублікував фото недобудованого маєтку прем'єр-міністра Віктора Орбана з пальмовим садом і приватним зоопарком.

Та якщо хтось думає, що це заважає Орбану шкодити Україні…

Так, у ніч на вівторок очільники 26 держав-членів Європейського Союзу напередодні зустрічі Трампа та Путіна затвердили спільну заяву на підтримку України. І лише прем’єр-міністр Угорщини став тим, хто зірвав консенсус і не поставив підпис під документом.

ІЗРАЇЛЬ ТА ГАЗА

Підготовка до переговорів Трамп-Путін підсунула на другий план ізраїльську тему – але не змусила ЄС забути про неї. Зараз у Європейських столицях різко зростає незадоволення діями уряду Нетаньягу.

У Єврокомісії окремо попередили Тель-Авів: захоплення Ізраїлем сектора Гази матиме катастрофічні наслідки. Це суворе застереження пролунало на фоні планів щодо розширення військової операції в секторі Гази.

Крім того, у ЄС закликали Ізраїль дати дозвіл на всі поставки допомоги до Гази.

РЕФОРМИ ТА ВСТУП ДО ЄС

Триває візит до України чеського міністра Ліпавського, який ще напередодні попереджав, що "європейська підтримка велика, але не безмежна".

У другий день візиту він, втім, дав і позитивний сигнал. Міністр заявив, що його країна проти розділення України та Молдови на шляху до Європейського Союзу.

Загалом, питання розділення, або "декаплінга" – украй важливе для Києва. Зеленський нині приділяє йому особливу увагу. Закликаємо детально читати про це у статті "Європа без варіантів. Чому Зеленський повернувся до антикорупції та що буде з рухом до ЄС".

Є, ко речі, і добрі новини. Їх демонструє зокрема те, що посол ЄС привітала призначення нового члена ВККС, і зазначила: Україна продовжує реформи.

ІНШІ НОВИНИ

Українські прикордонники попередили про ускладнення руху транспорту через КПП "Устилуг" на кордоні між Україною і Польщею. Майте це на увазі, якщо будете їхати через кордон.

Ще одна "курортна новина: на пляж у Болгарії винесло безпілотник.

Ймовірно, це російський розвідувальний БПЛА "Орлан".

І ще одна новина, дуже важлива для боротьби нашої держави з корупцією: у столиці Болгарії Софії та по всій країні у вівторок проходять обшуки на запит НАБУ у справі, пов’язаній з корупцією під час купівлі зброї. Чекаємо на новини за підсумками!