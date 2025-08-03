Трамп угрожает РФ, пожар на военном заводе, Венс "одержим" НЛО: новости выходных

Президент США оголосив про наказ відправити дві атомні субмарини ближче до РФ з міркувань захисту американців після заяв Медведєва.

Київ вніс зміни до плану реформ, необхідних для отримання коштів ЄС за програмою Ukraine Facility, а Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство з Великою Британією.

У Гельсінкі рік пройшов без жодної смерті у ДТП, а країни Північної Європи потерпають від безпрецедентної спеки.

В Італії за неправду щодо соціальної відповідальності оштрафували Armani на 3,5 млн євро.

Все важливе і цікаве за вихідні, 2 та 3 серпня – в дайджесті "Європейської правди".

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Атомні субмарини США "поблизу Росії"

Президент США Дональд Трамп заявив, що віддав наказ про відправлення двох атомних підводних човнів "у відповідні регіони" на тлі погроз заступника голови Радбезу РФ Дмитрія Медведєва з міркувань захисту американського народу.

"Була висловлена погроза, і ми не вважали це доречним, тому я мушу бути дуже обережним. Я роблю це з міркувань безпеки нашого народу", – сказав Трамп журналістам, коли його запитали про розгортання підводних човнів.

У інтерв’ю американському телеканалу Newsmax він зазначив, що Медведєв має "гострий язик", та що він не повинен був говорити подібні речі. У відповідь на запитання, чи підводні човни наблизилися до Росії, очільник Білого дому відповів ствердно.

"Вони наблизилися до Росії. Так, вони наблизилися до Росії", – відповів президент США.

Він також підтвердив, що якщо угода про мир у війні з Україною не буде укладена, то США запровадять санкції.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем звернувся до росіян із застереженням щодо можливої ескалації, коментуючи погрози Дмитрія Медведєва на адресу США.

"До моїх друзів у Росії: президент Трамп прагне миру, а не конфлікту. Проте, будь ласка, зрозумійте: він не Обама, не Байден, і з ним краще не жартувати. Ви переграєте", – написав Грем.

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що американський президент Дональд Трамп все ще має важелі впливу для дипломатичного завершення війни в Україні, та здатний зупинити здатність Росії фінансувати війну.

За словами дипломата, якщо глава РФ Владімір Путін не погодиться на припинення вогню, наступного тижня будуть введені суворі санкції проти Росії та країн, які ведуть з нею бізнес.

"Усі карти в руках Сполучених Штатів Америки. І найголовніше, що всі карти в руках Дональда Трампа. Це не останній варіант, який у нього є. Якщо Китай і Росія хочуть приєднатися до світу, який дотримується правил, не вторгається в інші країни, не вбиває і не сіє хаос, то ласкаво просимо", – додав Вітакер.

За даними Bloomberg, найбільший нафтопереробний завод Індії закупив мільйони барелів нафти у США та Об'єднаних Арабських Еміратах на тлі обіцянки американського президента Дональда Трампа ввести високі мита для покупців російської нафти.

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі вважає, що правитель Росії Владімір Путін станом на сьогодні не готовий до серйозних переговорів про мир в Україні.

Щодо допомоги Україні і партнерства

Естонія передала Україні партію поліцейських автомобілів.

Президент Володимир Зеленський 2 серпня подав до Верховної Ради проєкт закону про ратифікацію Угоди про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

Щодо диверсій в Європі

В Румунії сталась масштабна пожежа на Куджирському механічному заводі, де виробляють стрілецьку зброю і боєприпаси.

Міністр економіки Румунії Раду Міруца, який у суботу прибув на місці події, не виключає можливість диверсії.

У Німеччині втретє за тиждень порушили рух залізницею через підпал кабелів.

Реформи в Україні

Уряд України ухвалив рішення про внесення змін до "Плану України" – плану реформ, необхідних для отримання коштів ЄС за програмою Ukraine Facility.

Міністр економіки Олексій Соболев пояснив необхідність змін потребою "актуалізувати зобовʼязання", оскільки, за його словами, з моменту початку підготовки "Плану України" минуло вже два роки.

Єврокомісія готова оцінити поправки Києва до плану реформ для отримання коштів від ЄС.

Як зазначив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, поправки до плану обумовлені "об'єктивними обставинами" і прямо передбачені регламентом про механізм фінансування для України.

Молдова напередодні виборів

У Молдові виключили зі списку учасників виборів три партії проросійського блоку "Перемога", а зареєстрували проросійський блок експрезидента Ігоря Додона "Патріотичний виборчий блок" (Blocul Electoral Patriotic).

Щодо ситуації в Газі

Спецпосланець Трампа розповів про план США щодо припинення війни в Газі, а топдипломатка ЄС заявила, що палестинське угруповання ХАМАС має роззброїтись і припинити своє правління в Газі.

Бельгія доєдналась до "повітряного моста" для скидання допомоги у сектор Гази, а Британія, за даними SkyNews, евакуює до себе на лікування близько 300 хворих дітей з Гази.

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