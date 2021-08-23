Головне за 23 серпня: декларація Кримської платформи, тролінг РФ та погрози "Талібану"

У Києві відбувся саміт Кримської платформи, Єврокомісія не бачить Україну членом ЄС в найближчі 5 років, а у "Талібані" пообіцяли наслідки, якщо Захід не залишить країну до кінця серпня.

"Європейська правда" започатковує новий формат для зручності тих, хто не мав змоги слідуквати за новинами протягом дня. До вашої уваги - найцікавіші новини за 23 серпня.

Саміт Кримської платформи та події навколо нього

23 серпня у центрі уваги інавгураційний Саміт Кримської платформи – новостворений міжнародний формат, що ставить на меті домогтися деокупації Криму. Попри зусилля РФ, яка намагалася завадити організації саміту ("Європейська правда" розповідала про це), сьогодні у Києві зібралися представники 47 держав та міжнародних організацій, які схвалили спільне міждержавне рішення про те, як діяти для припинення анексії та повернення Криму.

Держави-учасниці саміту гарантують, що ця подія – лише початок їхньої співпраці для повернення Криму, тож вони "створюють Міжнародну Кримську платформу як консультативний і координаційний формат з метою мирного припинення тимчасової окупації".

Всі 47 учасників саміту зобов’язалися розглянути подальше посилення санкцій проти Кремля, "якщо дії Росії цього вимагатимуть", пообіцяли "використовувати відповідні механізми ООН, Ради Європи, ОБСЄ, інших міжнародних і регіональних організацій для вирішення проблем, пов'язаних з тимчасовою окупацією... а також консультуватися, обмінюватися і координувати, як належить, свої зусилля". Для цього буде створена мережа постійної та швидкої комунікації між представниками МЗС держав-учасниць Платформи (їхній перелік, до речі, ще може бути розширений – Платформа відкрита для приєднання).

Не обійшлося і без тролінгу на адресу РФ. Учасники саміту запросили Росію взяти посильну участь у деокупації АР Крим та Севастополя.

Учасники заходу зробили низку важливих заяв.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що інавгураційний саміт Кримської платформи фактично розпочинає зворотний відлік часу до звільнення окупованого Криму.

Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв закликав позбавити РФ права вето в Радбезі ООН.

Голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що Європейський Союз продовжить свою політику невизнання незаконної анексії Криму, і закликав Росію зупинити насильницьку інтеграцію півострова у свої кордони.

Міністр енергетики США Дженніфер Гренгольм під час виступу заявила, що Сполучені Штати зберігатимуть санкції проти Росії, поки триватиме незаконна анексія Криму та агресія на Донбасі. Вона додала, що РФ повинна нести відповідальність за свою агресію.

Німецький міністр з економічних питань та енергетики заявив, що Німеччина продовжить дотримуватися політики невизнання анексії Криму та підтримуватиме санкції проти Росії. А глава МЗС Австрії заявив, що міжнародна спільнота не прийме "закону джунглів" щодо Криму.

Словаччина допомагатиме Україні у відновленні територіальної цілісності та підтримуватиме санкції проти РФ, поки триватиме анексія Криму, а Хорватія готова поділитися з Україною досвідом деокупації.

Глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу єдиним можливим способом деокупації Криму називає дипломатичний шлях. Про це, до речі, йдеться і в ухваленій декларації - ми опублікували повний текст цього документа.

Кожна країна-учасниця інавгураційного саміту Кримської платформи визначить свого представника для співпраці з новоствореним офісом Кримської платформи.

Між тим, президент України Володимир Зеленський попросив президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана посприяти у звільненні понад 100 кримських татар, які незаконно утримуються Російською Федерацією.

Транзит газу, членство в ЄС та НАТО

У рамках саміту Кримської платформи в понеділок у Києві відбулася тристороння зустріч міністрів енергетики України, Німеччини та США. На ній обговорювали питання транзиту газу через Україну, щоб зрозуміти "що отримуватиме Україна, і що вона може втратити після 2024 року, хто і які гарантії дасть Україні".

Єврокомісія зі свого боку обіцяє стежити, як США і Німеччина забезпечуватимуть, аби газопровід "Північний потік-2" не призвів до проблем для України як країни-транзитера.

Від представника Єврокомісії надходили й інші меседжі. Наприклад, щодо членства України в ЄС. Зокрема, віцепрезидент Європейської комісії Валдіс Домбровскіс повідомив, що не бачить перспектив для запуску процедури членства України в ЄС у найближчі 3-5 років.

А от прем’єр Румунії на саміті Кримської платформи заявив про підтримку прагнення України стати членом ЄС та НАТО.

Нещодавно у французькому Le Figaro вийшла спільна стаття президента Польщі Анджея Дуди та президента України Володимира Зеленського про те, що Україна має стати членом ЄС.

Є і добрі новини від ЄС: Україна виконала умови, щоб отримати 600 млн євро допомоги, єдине, чого бракує - домовленості з МВФ.

Афганістан та міграційна криза

Продовжується евакуація людей з аеропорту столиці Афганістану. Український літак вивіз з Кабулу близько 100 людей. В Афганістані залишаються ще близько 50 українців.

США нарощують евакуацію з Афганістану, але її термін може бути продовжений. Проте, у "Талібані" пообіцяли наслідки, якщо Захід не залишить країну 31 серпня.

У міжнародному аеропорту Кабула сталася перестрілка між афганськими силами безпеки і невідомими нападниками. Один представник афганських сил безпеки був убитий, ще кілька афганців були поранені під час перестрілки. Серед військових США та сил коаліції поранених немає. Постраждалі зараз перебувають в польовій лікарні аеропорту.

Не вщухає міграційна криза на кордоні країн ЄС з Білоруссю. Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра. Президенти країн Балтії та Польщі під час зустрічі у Києві випустили спільну декларацію у якій наголосили, що "шантаж мігрантами" з боку режиму Лукашенка не змусить їх змінити позицію щодо репресій у Білорусі.

Пожежі на півдні

У Греції продовжуються пожежі через спеку. Поблизу Афін спалахнула нова лісова пожежа, евакуювали жителів двох сіл.

Нові відео

У понеділок ми опублікували кілька відеороликів - про те, як Мустафа Джемілєв просить позбавити РФ права вето в Радбезі ООН, офіційне пояснення про те, чого чекати від Кримської платформи.

А ще до вашої уваги - вітання Україні з Днем Незалежності від командувача Об'єднаних сил НАТО з тридцятиріччям Незалежності.

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