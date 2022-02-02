Зброя від Польщі, ЗМІ розкрили відповідь НАТО Путіну, більше військ США у Європі: головне за день

Видання El Pais опублікувало відповіді США та НАТО на вимоги Кремля; Єврокомісія завершує роботу над пакетом потужних потенційних санкцій проти РФ; Байден офіційно схвалив відправку додаткових сил США до Європи; прем'єр Нідерландів вперше за 17 років відвідав Україну; уряд Польщі схвалив рішення про надання Україні протиракетних комплексів та амуніції; в Україні схвалили проєкт угоди про вільну торгівлю з Туреччиною; Норвегія скасувала більшість карантинних обмежень.

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Розсекретили відповіді Кремлю

Іспанське видання El Pais заявило, що отримало у своє розпорядження відповіді США та НАТО на пропозиції Росії щодо так званих "гарантій безпеки", та опублікувало їхні деталі.

У заяві НАТО зазначається, що з огляду на суттєве, неспровоковане, невиправдане і тривале російське військове нарощування в Україні та навколо неї, а також у Білорусі, Альянс закликає Росію негайно деескалувати ситуацію.

У відповіді США сказано, що Вашингтон готовий обговорювати концепцію "неподільності безпеки", яку ОБСЄ схвалила на своєму саміті у 2010 році. Москва включила цей принцип до першої статті свого проєкту угоди, стверджуючи, що можливий вступ України до НАТО вплине на її безпеку.

У тексті США попереджають, що не поділяють думку Росії, і зазначають, що "концепцію неподільності" безпеки "не можна розглядати ізольовано".

У документі Вашингтона із самого початку чітко зазначено, що він "продовжує твердо підтримувати політику відкритих дверей НАТО", і тому не відкидає майбутнього включення України чи Грузії до Альянсу.

Щодо України адміністрація Байдена пропонує Росії "взаємні заходи прозорості", відповідно до яких Росія та США домовляться "утримуватися від розміщення наступальних ракетних комплексів наземного базування та постійних сил із бойовим завданням на території України". Для цього Вашингтон висуває пропозицію проконсультуватися з Києвом.

У документі США йдеться, що вони "готові працювати над досягненням взаєморозуміння з Росією, а також з нашими трансатлантичними союзниками і партнерами з питань безпеки, що становлять спільний інтерес".

Крім того, за даними агентства Bloomberg, адміністрація Байдена повідомила Кремлю, що готова обговорити надання Росії можливості переконатися у відсутності наступальних крилатих ракет "Томагавк" на базах НАТО в Румунії та Польщі.

Пропозиція США спрямована на те, щоб розвіяти побоювання Москви щодо того, що пускові установки можуть бути використані проти Росії.

Нагадаємо, у вівторок президент РФ Владімір Путін заявив, що вступ України до НАТО створить загрозу воєнного конфлікту Росії з Альянсом через Крим.

Санкції ЄС, підтримка від МВФ

Міжнародний валютний фонд готовий допомогти країнам, які можуть постраждати від будь-яких побічних ефектів російсько-українського конфлікту та санкцій, запроваджених західними урядами щодо РФ.

Директор-розпорядник МВФ Кристаліна Георгієва сказала, що санкції неминуче перервуть деякі фінансові операції та функціонування фінансової системи, особливо якщо Росія буде обмежена в мережі фінансових транзакцій SWIFT.

За її словами, у Міжнародному валютному фонді є ще близько 700 мільярдів доларів кредитної спроможності.

Раніше повідомлялося, що США планують ввести санкції проти російських банків, державних компаній та імпортного сектора країни, якщо РФ вирішить знову вторгнутися в Україну.

Утім зазначалося, що санкції, спрямовані на експорт нафти і газу з Москви, не розглядаються, принаймні наразі. Запропоновані санкції також збережуть доступ російських банків до SWIFT, глобальної телекомунікаційної мережі, яка допомагає банкам здійснювати міжнародні транзакції.

Цього тижня Єврокомісія завершить роботу над пакетом потужних потенційних санкцій проти Російської Федерації.

Анонімний співрозмовник повідомив, що йдеться про санкції проти фінансового й енергетичного сектору та олігархів, близьких до президента РФ Владіміра Путіна. Досліджують також, яка продукція потрапить під заборону на експорт до Росії, якщо її керівництво піде на нову агресію.

Пакет готується у консультаціях з окремими країнами-членами та у тісній координації із США.

За словами джерела, днями делегація ЄС їздила до Вашингтона для узгодження деталей щодо санкцій.

Співрозмовник уточнив, що відтак Євросоюз матиме напоготові фактично готові санкції і зможе швидко схвалити їх.

Тим часом, глава МЗС Дмитро Кулеба закликав ЄС надати більше конкретики щодо санкцій у разі військової ескалації з боку РФ і донести до росіян зміст цих санкцій.

Підсилення східного флангу

Президент США Джо Байден офіційно схвалив додаткове розміщення американських військ у Східній Європі, і Пентагон, як очікується, оголосить, що війська будуть розгорнуті "найближчими днями".

За словами чиновників, розгортання є демонстрацією підтримки союзників по НАТО, які відчувають загрозу через військові дії Росії поблизу України.

Президент Джо Байден відправить 2000 військових зі США до Польщі та Німеччини, де вони приєднаються до інших військ. Ще 1000 військових, які вже перебувають у Європі, будуть переміщені до Румунії, додав чиновник.

Ці сили не будуть воювати в Україні, а реагуватимуть на поточні умови.

82-а повітряно-десантна дивізія розгортає компоненти бойової групи піхотної бригади та ключові засоби підтримки у Польщі, а 18-й повітряно-десантний корпус переміщує штаб спільної оперативної групи до Німеччини. Обидва базуються у Форт-Брегг, Північна Кароліна.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив, що переміщення військ є сигналом для президента РФ Владіміра Путіна і для всього світу, про те, що НАТО має важливе значення для США.

Минулого місяця Пентагон перевів 8500 американських військовослужбовців у "посилену бойову готовність" для розгортання в Європі, якщо НАТО активує сили реагування.

У Польщі вітають рішення про розміщення додаткових американських військових у країні, називаючи його жестом солідарності і чітким сигналом для Росії.

А от міністр оборони Угорщини Тібор Бенко заявив, що вважає недоцільним і непотрібним розміщення на території їхньої країни додаткових сил НАТО.

Візит прем’єра Нідерландів

Вперше за останні 17 років прем’єр-міністр Нідерландів відвідав Україну. Президент України Володимир Зеленський назвав візит Марка Рютте своєчасним, оскільки поїздка відбувається в ту мить, коли Україна потребує підтримки та солідарності всіх друзів.

За його словами, лідери обговорили безпекову ситуацію в Україні та кроки задля деескалації і мирного врегулювання ситуації, а також європейську і євроатлантичну інтеграцію України.

Рютте у Києві заявив, що Нідерланди пропонують допомогу для відбиття кібератак, з якими Україна останнім часом зіштовхується все частіше.

Він зазначив, що головною темою його розмови з президентом Зеленським стала тривожна ситуація навколо українських кордонів.

За словами Рютте, Нідерланди виступають за деескалацію, діалог між США і НАТО та Росією, а також підтримують зусилля в Нормандському форматі.

Також прем’єр заявив, що Нідерланди продовжать робити усе для з’ясування реальних обставин та притягнення до відповідальності причетних до збиття рейсу "Малайзійських авіаліній" MH17 у небі над Донбасом у 2014 році.

У спільній заяві після візиту до Києва Марка Рютте йдеться про те, що Нідерланди нададуть Україні допомогу у розмірі близько 400 тисяч євро для гуманітарної програми реагування на епідемію коронавірусу у східних регіонах.

Лідери також привітали підписання меморандуму про взаєморозуміння між МОЗ України та компанією Philips Medical Systems, що спрямований на підвищення якості медичних послуг в Україні.

Крім того, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра на переговорах у Києві погодили дії задля стримування РФ від подальшої агресії.

Підтримка від Польщі та фонд допомоги Україні

Уряд Польщі схвалив рішення про надання Україні допомоги зброєю у вигляді протиракетних комплексів та амуніції.

США, Швеція, Швейцарія, Велика Британія і Канада запустили роботу спільного міжнародного фонду обсягом 35 млн фунтів стерлінгів (47 млн доларів США), який покликаний допомогти пом'якшити дестабілізуючий вплив Росії у південних і східних регіонах України.

Фонд має на старті 35 млн фунтів стерлінгів для перших проєктів, які будуть спрямовані на громади, їхню стійкість, людей, які потребують підтримки.

Інше: торгівля з Туреччиною, Норвегія скасувала обмеження

Уряд схвалив проєкт угоди про вільну торгівлю між Україною і Туреччиною. Про те, що міститься у торговій угоді з Анкарою читайте в статті редактора "Європейської правди" Юрія Панченка Турецький вал: чим небезпечна і чому потрібна Україні вільна торгівля з Анкарою.

Британія підняла винищувачі через, ймовірно, російський літак біля Шотландії.

Білорусь запровадила заборону на залізничний транзит окремих товарів з Литви.

У Канаді провінція відмовилась від податку для невакцинованих.

Франція послабила ковідні обмеження, включаючи носіння масок на вулиці.

Норвегія скасувала більшість карантинних обмежень.

Це лише частина цікавих новин 2 лютого, решту читайте на сайті "Європейської правди". Підписуйтеся на наш Telegram-канал - так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію! А ще "Європейська правда" запустила англомовну версію сайту.

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