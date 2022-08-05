4200 тонн зброї з Болгарії, Путін просить допомоги в Ердогана, Грузія захищає росіян: новини дня

Путін переговорив з Ердоганом про війну та санкції, поновлення судноплавства з порту "Чорноморськ", 35 екскаваторів з Данії, Італія надасть Україні 200 млн євро кредиту для виплати зарплат педагогам.

Більше важливих і цікавих новин 5 серпня у нашому дайджесті.

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Війна з РФ

Як повідомляє Bloomberg, Росія хоче, щоб президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган став посередником у переговорах з Україною.

У п’ятницю, 5 серпня, у російському місті Сочі відбуваються переговори двох президентів.

Посередництво у переговорах – не єдина тема, яку піднімуть лідери країн. За даними The Washington Post, Путін проситиме Ердогана допомогти РФ обійти санкції Заходу. Також, стало відомо, що Ердоган погодився частково платити за російський газ у рублях.

Тим часом, Кремль закликав не чекати на переговори Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном, які вже тривалий час не розмовляли.

За словами прессекретаря президента Росії Дмитрія Пєскова, Франція, по-перше, – це недружня держава, а по-друге, поки не настав момент і зараз просто це не потрібно.

Щодо військової підтримки України у війні, то Болгарія розкрила, скільки зброї відправила в Україну. Зокрема, виконувач обов'язків міністра економіки Болгарії Александер Михайлов у четвер заявив, що країна з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну передала останній 4200 тонн зброї.

А от повітряні сили ЗСУ, виявляється, "не мають інформації" про передачу Північною Македонією Су-25.

У четвер ЗМІ повідомили, що Північна Македонія передала Україні чотири штурмові літаки Су-25, які отримала від Києва під час конфлікту у 2001 році.

Відносини США та Китаю

Китай запровадив санкції проти спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі та скоротив співпрацю зі США в кількох сферах.

А все через візит Пелосі на Тайвань.

Як повідомлялося, літак із спікеркою Палати представників США Ненсі Пелосі у вівторок ввечері приземлився у столиці Тайваню Тайбей. Пелосі стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.

Китай негайно засудив візит Пелосі, а міністерство закордонних справ заявило, що він завдає серйозної шкоди миру та стабільності в Тайванській протоці.

Пекін пообіцяв вжити заходи у відповідь на візит Пелосі, зазначивши, що наслідки, які випливають з нього, повинні нести США та сепаратистські сили "незалежності Тайваню".

Китайські державні ЗМІ повідомили, що Народно-визвольна армія країни проводитиме навчання поблизу Тайваню найближчими днями.

Країни Групи семи та Євросоюз у своїй заяві критикують проведення Китаєм військових навчань довкола Тайваню.

Згодом Китай викликав послів європейських держав через заяву G7 щодо Тайваню, щоб висловити їм протест.

Білий дім у четвер викликав посла Китаю у США Циня Гана у зв’язку із напруженою ситуацією довкола острова Тайвань, щоб оголосити йому демарш.

Держсекретар США закликав Китай "не створювати кризу" довкола Тайваню.

А наприкінці жовтня делегація Бундестагу збирається відвідати Тайвань.

"Газовий" план Євросоюзу

Країни ЄС остаточно затвердили план зниження попиту на газ на 15% взимку, він почне діяти на початку наступного тижня.

Про Нагірний Карабах

Прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив про необхідність шукати альтернативи російським "миротворцям" у Нагірному Карабаху, якщо їхнє перебування не виконує своєї задачі.

Як повідомлялося, 3 серпня Азербайджан повідомив про взяття кількох висот у Нагірному Карабаху.

Читайте також: Карабаська "відплата": як Росія почала втрачати Південний Кавказ.

Посуха у Європі

В Італії 2022 рік може стати найспекотнішим в історії спостережень.

Уряд Франції створює спеціальну кризову команду через рекордну посуху в країні.

Посуха призводить до каменепадів у французьких Альпах.

У Британії через посуху вперше пересох витік Темзи.

Тим часом, у Греції – успішніший за очікування турсезон: допоможе компенсувати ціни на енергію.

Інше: 35 екскаваторів від Данії, 200 млн євро з Італії

З Чорноморська рушили перші з лютого судна з українською кукурудзою.

Данія надасть Україні 35 екскаваторів для відновлення інфраструктури.

Україна та Італія підписали угоду про 200 млн євро кредиту для зарплат педагогам.

Влада Берліна заборонила виставку підбитих в Україні танків РФ, бо в них "загинули люди".

Президент Естонії висловився за демонтаж суперечливого радянського танка у Нарві.

Посольство Латвії зупинило видачу віз росіянам, крім "похоронних".

Болгарія зупинила видачу віз для туристів та власників нерухомості з РФ.

Партія влади у Грузії звинуватила опозицію у "ксенофобно-шовіністичній кампанії" проти росіян.

Греція видала США російського кібершахрая, звинуваченого у відмиванні $4 млрд.

Росія вишле 14 болгарських дипломатів та забороняє в'їзд 62 громадянам Канади.

Країни ЄС прийняли 1000 пацієнтів з України.

До Гельсінкі зайшов американський десантний корабель USS Kearsarge.