Британія взялася за гроші РФ, полонені ЗСУ у Орбана, Молдова забороняє агентів РФ: новини дня

Угорщина утримує в ізоляції переданих РФ українських полонених, а Британія запровадила нове законодавство, яке має допомогти у відновленні України за рахунок росіян.

Новий уряд Фінляндії заявив, що припинить фінансову допомогу для держав, які підтримують Росію.

Європейська комісія надасть свою першу усну оцінку Україні як країні-кандидату в члени Європейського Союзу у четвер, 22 червня.

За даними Reuters, Україна, за оцінкою Європейської комісії, виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Європейському Союзі, водночас у Брюсселі відзначають прогрес, досягнутий попри повномасштабну війну РФ.

Новий президент Чорногорії пообіцяв продовжити підтримку України, а Прага продовжила пільговий проїзд на громадському транспорті для українців.

Все важливе і цікаве за 19 червня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Полонені українські військові в Угорщині

В МЗС України кажуть, що умови перебування в Угорщині переданих їй з РФ українських полонених не дозволяють говорити про їхній вільний статус, і угорська сторона не йде на конструктивний діалог з Києвом у цьому питанні.

"Фактично вони утримуються в ізоляції, не мають доступу до відкритих джерел інформації, їхнє спілкування із рідними відбувається в присутності третіх осіб, їм відмовляють у встановленні контакту із посольством України. Спроби української сторони налагодити конструктивний діалог із угорської владою офіційними дипломатичними каналами, на жаль, ігноруються", – заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

Він зауважив, що такі дії Будапешта ставлять під сумнів задекларовані гуманітарні мотиви вивезення українців до Угорщини та можуть кваліфікуватися як порушення положень Європейської конвенції про захист прав людини та основоположних свобод.

В МЗС України раніше заявили, що про передачу 11 військовополонених Києву стало відомо із заяв віцепрем‘єр-міністра Угорщини.

У Єврокомісії заявили, що Угорщині слід пояснити свою роль у звільненні українських військовополонених з Росії та комунікацію з цього питання з Києвом.

Війна з РФ і Китай

Російська Федерація поки не надала гуманітарній місії ООН доступ на окуповане лівобережжя Херсонщини, де села затопило після підриву російськими окупаційними військами Каховської ГЕС.

Тим часом, Росія після підриву Каховської ГЕС перекидає частину своїх сил, які розташовувалися уздовж Дніпра, на Запоріжжя та під Бахмут, повідомляє британська розвідка.

Потенційно йдеться про кілька тисяч військових 49-ї армії, у тому числі її 34-ї окремої механізованої бригади, а також десантників та морпіхів.

Українські диверсанти успішно діють у тилу військ Росії, зазначають в Міноборони Німеччини.

Згідно зі звітом, проукраїнські диверсійні групи порушили основне залізничне сполучення на окупованій російськими військами території Запорізької області.

Крім того, під атаку диверсантів потрапила залізниця в окупованому Криму.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав Китай використати свою глобальну політичну вагу та вплинути на Росію для досягнення справедливого миру в Україні.

19 червня держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся з головою Китаю Сі Цзіньпіном.

Китай запевнив, що не допомагатиме Росії зброєю.

Британія взялася за гроші РФ

Сьогодні у першій половині дня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком. За словами українського президента, в ході розмови обговорювали оборонні потреби України, подальшу співпрацю між країнами "задля розширення спроможностей на полі бою, зокрема завдяки далекобійній зброї".

Згодом стало відомо, що Велика Британія запровадила нове законодавство, яке дозволяє зберігати санкції проти Росії, поки Москва не виплатить компенсацію Україні.

"Завдяки нашим новим заходам сьогодні ми зміцнюємо санкційний підхід Великої Британії, підтверджуючи, що Велика Британія готова використовувати санкції для того, щоб Росія заплатила за відновлення країни, на яку вона так нерозсудливо напала", – заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.

Крім того, оголошене ним нове законодавство передбачає можливість для росіян, які потрапили під санкції, жертвувати заморожені кошти на відновлення України.

Наголошують, що це буде добровільний процес, в рамках якого підсанкційні особи можуть подати заявку на розблокування коштів з конкретною метою підтримки відновлення та реконструкції України.

А ще Британія контролюватиме, щоб гроші російських олігархів пішли на відновлення України.

"Це, по суті є донорським внеском, подарунком з боку Великої Британії. Тому ми будемо контролювати витрачання, і тому будемо дуже чітко стежити за тим, щоби кожний пенні, кожний рубль з цих переданих Україні коштів був спрямований на відновлення України", – пояснив співрозмовник в урядів Британії.

Нові заходи оголошені напередодні проведення у Великій Британії цього тижня великої конференції з питань відновлення України.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що під час конференції в Лондоні з питань відновлення України влада зосередиться на трьох основних аспектах: швидке відновлення, залучення приватних інвестицій, розвиток регіонів.

Євроінтеграція України

Європейська комісія надасть свою першу усну оцінку Україні як країні-кандидату в члени Європейського Союзу у четвер, 22 червня.

За даними Reuters, Україна, за оцінкою Європейської комісії, виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Європейському Союзі, водночас у Брюсселі відзначають прогрес, досягнутий попри повномасштабну війну РФ.

"Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Йдеться не про прикрашання дійсності, а про визнання прогресу, наприклад, є видатні антикорупційні справи, які можна назвати", – зазначило одне із джерел Reuters.

А ще Україна стала 43-м членом Банку розвитку Ради Європи.

Підтримка українців

Новий президент Чорногорії пообіцяв продовжити підтримку України.

Прага продовжила пільговий проїзд на громадському транспорті для українців.

А новий уряд Фінляндії заявив, що припинить фінансову допомогу для держав, які підтримують Росію.

Скандал у Бельгії

У Бельгії вимагають відставки глави міністерства закордонниї справ через візи для представників Ірану та РФ.

Аджа Лябіб перебуває під пильною увагою через те, що вона схвалила запити на візи для громадян Росії та Ірану – двох країн, які перебувають під міжнародними санкціями.

Це відбулося лише через три тижні після звільнення з іранської в'язниці бельгійського працівника неурядової організації Олів'є Вандекастеле.

На "Брюссельському урбаністичному саміті", який відбувся минулого тижня, зібралися мери понад 300 міст, включаючи Брюссель, Боготу, Київ і Тегеран, а також члени Європейської комісії та Європейського парламенту.

Державний секретар з питань зовнішніх відносин і зовнішньої торгівлі брюссельського уряду Паскаль Смет подав у неділю у відставку після скандалу із запрошенням на подію посадовців з Ірану та РФ.

Решта новин дня

У Франції переймаються долею лелеки, що виживає з пляшкою Coca-Cola на дзьобі.

У Франції почався суд щодо оператора залізниці через загибель кішки на колії вокзалу.

У Молдові визнали неконституційною проросійську партію "Шор". За словами прем’єра країни, заборонену партію підтримували спецслужби третьої держави.

Європа нагрівається вдвічі швидше, ніж решта планети.

Третина українських біженців у Литві планують там жити і працювати – опитування.

У Польщі заборонили роботу на держслужбі експрацівникам радянських силових структур.