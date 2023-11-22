Лист Орбана про Україну, вибори у Нідерландах, опитування у США про зброю для ЗСУ: новини дня

У сьогоднішньому дайджесті читайте про те, що показало свіже опитування американців щодо України та чи схвалить допомогу українцям американський Конгрес.

Що з мільйоном снарядів для ЗСУ від Євросоюзу і чого вимагає угорський прем’єр від Євроради?

Які новини приніс черговий "Рамштайн"? Що з блокадою кордону України з ЄС?

А також: пауза на Близькому Сході, протидія Європи впливу Росії.

Все важливе і цікаве за середу, 22 листопада, – у дайджесті "Європейської правди".

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США: громадські настрої і шанси на допомогу

За результатами національного опитування від NBC News, понад половина американців підтримує надання додаткової фінансової та військової допомоги Україні.

Як відомо, адміністрація Джо Байдена все ще має близько п’яти мільярдів доларів із затвердженого минулого року Конгресом бюджету на надання військової допомоги з американських запасів.

До речі, Пентагон заперечив скорочення поставок боєприпасів Україні на 30%. Представниця Пентагону запевнила, що США здатні одночасно підтримувати як Україну, так і Ізраїль, що Вашингтон продовжуватиме це робити.

Сьогодні на чолі з США відбулося 17-те засідання Контактної групи з питань оборони України за участі близько 50 країн, але якихось гучних новин воно не принесло. Литва на "Рамштайні" розповіла про прогрес коаліції з розмінування України, а Іспанія розповіла про відправку в Україну ліків і підготовку ЗСУ.

Тим часом Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що містить понад 61 мільярд доларів фінансування для України.

Лідери Конгресу США сподіваються до Різдва мобілізувати голоси для додаткової військової допомоги для України та Ізраїлю, а також для вдосконалення імміграційної системи.

У Верховній Раді не сумніваються, що США схвалять гроші на зброю для України.

"Ситуацію зараз можна охарактеризувати як "не надто зрада". Бо гроші будуть, але, на жаль, вони будуть пізніше, ніж ми очікували", – зазначила голова фракції "Голос" у Верховній Раді Олександра Устінова в інтерв'ю "Європейській правді".

За її словами, куди гіршим було б ухвалення у вересні пропозиції пакета допомоги на $11-12 млрд, оскільки тоді гроші закінчилися б у лютому і нову допомогу в розпал виборчої кампанії могли б і не затвердити.

"А зараз – попри те, що у нас є два місяці відтермінування, – на обговорення поставлений пакет на $62 млрд, і це дуже добре", – сказала депутатка.

Вона при цьому очікує, що у пакеті фінансування будуть правки, і "для нас ключове, щоб після цих правок збереглася пряма бюджетна допомога".

"Бо про те, чи потрібно давати Україні зброю, загалом дискусії немає. Але є дискусія, чи продовжувати прямі вливання у бюджет. Але якщо вона не збережеться, то у нас буде дуже серйозна проблема, бо кошти доведеться забирати також з армії і з закупівлі зброї", – сказала депутатка.

Також в інтерв'ю "Європейській правді" Устінова зазначила, що міжнародні партнери зараз, на відміну від ситуації на початку повномасштабного вторгнення РФ, очікують від українських військових на певний план дій.

"Тепер саме від наших військових – від Залужного, від його генералів – залежить те, який план ми будемо показувати нашим міжнародним партнерам. А план потрібен", – зазначила вона, додавши, що крім плану А, потрібен і план Б.

Крім того, нардепка визнала, що Україні буде важко, якщо президентом Сполучених Штатів стане Дональд Трамп.

Повне інтерв’ю Олександри Устінової – за посиланням.

До речі, президент Володимир Зеленський сказав, що готовий до розмови з Дональдом Трампом, який заявляв, що може "дуже швидко" забезпечити мирну угоду для України.

"Я готовий. Якщо у нього є дуже конкретний мирний план, він може поділитися ним зі мною. Так, ми можемо зупинити цю війну, якщо ми віддамо Росії Донбас і Крим. На мою думку, наша країна не буде готовою до такого мирного плану. Це не мирний план", – сказав Зеленський.

Орбан і проблеми з підтримкою від ЄС

Bloomberg дізнався, які безпекові зобов’язання ЄС готовий дати Україні

Проєкт документа посли ЄС обговорюватимуть цього тижня, а лідери країн-членів – на саміті наступного місяця.

Про те, які пропозиції охоплює проєкт рамкового документу ЄС читайте у новині.

У документі йдеться про те, що підтримку у постачанні зброї продовжуватимуть надавати через так званий Європейський фонд миру – механізм, який відшкодовує державам-членам ЄС кошти за те озброєння, яке вони постачають Україні.

Лякає те, що Угорщина регулярно блокує виділення коштів з Європейського фонду миру. Тому не зрозуміло, чи зможе ЄС надати гарантії виконання своїх зобов’язань.

Більш того, прем’єр Угорщини Віктор Орбан написав листа главі Євроради, у якому погрожує заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу.

За словами одного з дипломатів ЄС, який побажав залишитися анонімним, Орбан "замінував" весь процес прийняття рішень ЄС щодо України в рамках стратегії посилення тиску на Європейську комісію з метою виділення Угорщині 13 мільярдів євро.

Про те, що потрібно зробити Україні, щоб подолати вето Орбана і відкрити переговори про вступ до ЄС читайте в статті Межа поступок Орбану. Як Київ і Брюссель готуються до блокади переговорів про вступ до ЄС.

Слід зазначити, що обговорення безпекових зобов’язань Євросоюзу для України відбуваються в той час, коли ЄС не виконує свою обіцянку надати Україні один мільйон артилерійських боєприпасів до березня 2024 року.

За словами єврокомісара з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, "проблема полягає в ситуації з контрактами загалом", оскільки близько 40% продукції залишає Європу і йде в треті країни.

А для того, щоб усі вироблені боєприпаси були передані Україні, країни Євросоюзу мають віддати пріоритет виробництву саме для неї. За словами єврокомісара, такою спочатку була його пропозиція, проте її не підтримала Рада ЄС.

В Єврокомісії закликали країни Євросоюзу тиснути на ОПК для нарощення виробництва снарядів для України.

На тлі занепокоєння, що Європейський Союз не виконає обіцянку поставити Україні мільйон артилерійських снарядів до березня 2024 року, Франція погодилась переглянути попередню вимогу закуповувати снаряди лише в Європі.

Як вказав співрозмовник Politico, коментуючи потенційну згоду Франції на купівлю артилерійських снарядів за кордоном, "якщо нам доведеться пристосовуватися, ми будемо пристосовуватися".

Військова і інша допомога Україні

ЄС переказав Україні черговий транш макрофіну на 1,5 млрд євро.

Загалом бюджетна підтримка ЄС у 2023 році вже становить 16,5 млрд євро. На рік був передбачений пакет макрофінансової підтримки загальним обсягом 18 млрд євро.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що загалом допомога ЄС Україні нині сягнула 85 млрд євро і "буде більше", оскільки ЄК запропонувала виділити ще 50 млрд євро до 2027 року.

Київ за останній тиждень отримав з Німеччини ще 20 бойових машин піхоти Marder із боєкомплектом (та іншу військову допомогу), а парламент Болгарії остаточно схвалив передання Україні 100 БТР.

Також новий пакет допомоги Україна отримала від Литви, а Північна Македонія завершила успішну підготовку першої групи українських військовослужбовців.

Музей у Нідерландах не стягуватиме з України плату за зберігання "скіфського золота".

Блокада кордону

Спілка перевізників Словаччини відхрестилась від блокади кордону, рух вантажівок відновлено.

Вони хочуть дочекатися результату переговорів між польськими протестувальниками, Європейською комісією і представниками українського та польського урядів.

Тим часом Верховна Рада звернулась до парламенту Польщі: очікує кроків для зняття блокади кордону.

Польські перевізники хочуть продовжити блокування кордону з Україною ще на місяць.

А в Угорщині, на тлі блокади кордону в Польщі та Словаччині, фіксують черги з українських вантажівок

Щодо протидії впливу РФ

В уряді Фінляндії погодили подальше посилення заходів на кордоні з Росією: закриває всі пункти пропуску на кордоні з РФ, крім одного.

Литва виявила понад 2 тисячі громадян РФ та Білорусі, які є загрозою нацбезпеці.

Пауза на Близькому Сході

Президент США Джо Байден привітав домовленість про звільнення заручників, захоплених палестинським ісламістським угрупованням ХАМАС під час нападу на Ізраїль, в обмін на припинення вогню.

Уряд Ізраїлю та ХАМАС погодилися на чотириденну паузу в боях.

Швейцарія хоче повністю заборонити в себе ХАМАС.

Решта новин

Німеччина домовилася з Нігерією про постачання газу.

Азербайджан пропонує Вірменії провести зустріч на кордоні.

ЗМІ: Прем'єр Нідерландів лідирує в перегонах за посаду генсека НАТО.

У Нідерландах проходять парламентські вибори, що визначать наступника Рютте.