Орбан за примирення з Києвом, найбільші навчання НАТО, посилення румунської блокади: новини дня

НАТО готується до оборони, прем’єрка Естонії закликає Європу збільшити допомогу Україні, а Франція деталізувала плани з постачання зброї ЗСУ в цьому році.

На тлі таких гучних новин з Франції Кремль "заспокоїв" своїх прихильників повідомленням про "знищених французьких найманців" під час ударів по Харкову раніше цього тижня.

В Парижі назвали це "черговою грубою російською маніпуляцією".

Все важливе і цікаве за четвер 18 січня, – у дайджесті новин "Європейської правди".

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НАТО готується до війни

НАТО у лютому організує масштабні військові маневри найбільші від кінця холодної війни, їхня мета – стримування Росії.

Західний оборонний альянс хоче мобілізувати для цього близько 90 тисяч солдатів.

Будуть відпрацьовуватися питання оповіщення і розгортання національних і багатонаціональних сухопутних сил.

За інформацією dpa, сценарій навчань передбачає напад Росії на територію країн-членів Альянсу, що призводить до оголошення так званої "справи Альянсу" відповідно до статті 5 Договору про НАТО.

Помічник генерального секретаря НАТО з політичних питань і політики безпеки Борис Руге запевняє, що Альянс сьогодні є достатньо потужним, щоб захистити себе від російської агресії.

Хоча, у Європі переймаються можливим послабленням НАТО після приходу до влади Дональда Трампа. Критики експрезидента США висловлювали побоювання, що він відмовиться від зобов'язань Вашингтона про взаємну оборону Альянсу або повністю виведе США з НАТО.

Через такі побоювання у минулому році Конгрес США схвалив закон, який забороняє будь-якому президенту одноосібно виводити США з НАТО.

Попри це, європейські посадовці все одно хвилюються, що Сполучені Штати можуть спробувати вийти з НАТО, якщо на президентських виборах у листопаді переможе Дональд Трамп.

Зокрема, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив в інтерв’ю агентству Bloomberg, що якщо США виведуть свої війська з Європи, це буде "жахливим сценарієм" в умовах російської агресії.

"Європа, якою вона є зараз, у великій небезпеці, і ми точно рахуємо години до наступної фази російської ескалації", – сказав Ландсбергіс.

Глобальна стабільність, додав він, залежить від трансатлантичного зв'язку.

"Перша лінія оборони" Заходу

Сили Сполучених Штатів на континенті все ще мають вирішальне значення для європейської безпеки, Європа також повинна активізувати свою діяльність, каже міністр закордонних справ Литви Ландсбергіс.

Командувач Збройних сил Литви генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявив, що оборонна промисловість Заходу посилюється, але поки що не покриває попит.

А поки Україна виборює час для посилення військово-промислового комплексу Європи, а також стримує російського агресора від більш серйозних провокацій проти країн НАТО, у першу чергу – країн Балтії.

Глава Міноборони Литви визнає, що через війну в Україні можливості Росії здійснювати провокації в Балтійському регіоні обмежені.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс також оцінив роль України в стримуванні Росії на тлі загарбницької війни, яку веде Кремль.

"Я можу погодитися з людьми, які багато говорили про те, що наша перша лінія оборони – це Україна. Ми (краще) будемо дякувати українцям, які воюють, ніж, можливо, їм довелося б дякувати нам", – зазначив Рінкевичс у Давосі.

До речі, у Латвії почалось видворення російських громадян з міркувань національної безпеки.

А як Захід забезпечує свою "першу лінію оборони"?

"Я думаю, що ця війна здається дуже далекою, і деякі лідери все ще можуть думати, що не потрібно витрачати ці кошти на оборону, оскільки загроза не настільки реальна. Ми, як Європа, повинні робити більше", – звертає увагу на проблему прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас.

За оцінками міністерства оборони Естонії, війна коштує РФ щонайменше 10,2 мільярда євро військових витрат на місяць, порівняно з 5,3 мільярда євро, які в середньому витрачають члени групи "Рамштайн".

За її словами, кожен член Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") повинен щорічно направляти Києву еквівалент 0,25% свого валового внутрішнього продукту, що дозволило б зібрати щонайменше 120 мільярдів євро та переломити хід війни на користь України.

Авіабомби і інша зброя з Франції

Сьогодні у Франції відбулося відкриття Коаліції артилерії. Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у заході дистанційно через відеозвʼязок.

Особисто взяти участь у заході він не зміг, бо ще вчора ввечері збиралася ставка Верховного головнокомандувача.

На відкритті Коаліції артилерії в Парижі від українського Міноборони була представлена українська делегація на чолі з заступником міністра Іваном Гаврилюком.

До Коаліції артилерії у рамках формату "Рамштайн" загалом входить близько 20 держав. Провідну роль взяли на себе Франція і США.

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню заявив, що Франція зможе виготовити для України 78 гаубиць Caesar до початку наступного року.

Він зазначив, що найближчими тижнями Париж поставить шість гаубиць Caesar, які Україна купила за власний кошт.

А ще, за словами Лекорню, Франція з січня почне щомісяця передавати Україні десятки авіабомб, які адаптували до літаків радянських моделей, та на тисячу більше артилерійських снарядів.

У лютому президент Франції Емманюель Макрон збирається відвідати Україну. Він планує завершити двосторонню угоду про "гарантії безпеки".

Франція та Україна вели двосторонні переговори щодо договору про безпеку з жовтня.

Сьогодні президент Володимир Зеленський телефоном обговорив з Макроном його майбутній візит до України.

На тлі таких гучних новин з Франції російський злочинний режим "заспокоїв" своїх прихильників повідомленням про "знищених французьких найманців" під час ударів по Харкову раніше цього тижня.

У французькому МЗС на це відповіли, що Франція "не має "найманців" ані в Україні, ані деінде, на відміну від декого".

"Це просто чергова груба російська маніпуляція. Ми не повинні надавати їй більшого значення, ніж попереднім або тим, які обов'язково будуть", – додали у французькому зовнішньополітичному відомстві.

Минулого місяця нагадування МЗС Франції про те, що Росія – держава-агресор, у контексті вибухів у Бєлгороді викликало істерику в колишнього президента Росії, а нині заступника секретаря російської Ради безпеки Дмитрія Медведєва.

Угорщина і Україна

Європарламент засудив зусилля угорського уряду, спрямовані на підрив основоположних цінностей ЄС.

У відповідній резолюції депутати Європарламенту висловлюють глибоке занепокоєння подальшою ерозією демократії, верховенства права та фундаментальних прав в Угорщині, зокрема, через нещодавно ухвалений так званий пакет "захисту національного суверенітету", який порівнюють з сумнозвісним російським "законом про іноземних агентів".

Варто зазначити, що резолюції ЄП не мають обов'язкового характеру.

Тим часом керівник апарату прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуяш на пресконференції 18 січня заявив, що Будапешт "повинен прагнути" до хороших відносин з Україною, і такої можливості "не можна виключати".

Різне щодо України

Румунські фермери заблокували ще один пункт пропуску на кордоні з Україною. За даними ЗМІ, уряд Румунії представив заходи у зв’язку з протестами фермерів та далекобійників.

В українському уряді кажуть, що Україна розпочала переговори про підтримку партнерами повернення біженців.

Польща продовжила тимчасовий захист українців до березня 2025 року.

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