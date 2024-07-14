Замах на Трампа, Лукашенко відводить війська від України, новий король Данії: новини вихідних

Безумовно, топтема вихідних – замах на Дональда Трампа. Що відбулось і які це може мати наслідки? Що кажуть світові лідери?

Тим часом, у таборі американських демократів досить складна ситуація.

В Україні заявили про плани щодо ратифікації Римського статуту до кінця року, а Лукашенко повідомив про "ліквідацію напруги" на кордоні з Україною.

Кремль пригрозив європейським столицям у відповідь на рішення щодо розгортання ракет США.

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Про все важливе і цікаве за вихідні, 13 та 14 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Замах на Трампа

Цими вихідними увесь світ сколихнув замах на колишнього президента США і фактичного кандидата в президенти від республіканців Дональда Трампа.

Стрілянина сталась на передвиборчому заході Трампа в невеликому місті Батлер (13 тисяч населення) у штаті Пенсильванія.

Кандидат у президенти говорив про проблему нелегальної міграції до США та показував графік із кількістю незаконних перетинів кордону з Мексикою.

У цей час пролунали постріли.

Спецслужбовці у відповідь застрелили стрільця. Ним виявився житель Пенсильванії Томас Метью Крукс. У реєстрі виборців ідентифікував себе як прихильник республіканців, хоча у 2021 році пожертвував $15 демократам.

Далі майже хвилину не відбувається нічого. І тут майбутній кандидат у президенти від Республіканської партії, оточений агентами, встає. Піднімає стиснуту в кулак праву руку. Натовп ззаду вже не боїться стрільця – навпаки, аплодує і наслідує жест свого кумира. А ще – скандує: "США!"

Далі Трампа виводять зі сцени, на фото видно закривавлене праве вухо.

Загинув один із присутніх на ралі Трампа, ще двоє отримали серйозні поранення. Серед них, за даними ЗМІ, – племінник конгресмена-республіканця Ронні Джексона, який, за його словами, має поранення шиї.

"Це послання від Дональда Трампа. Я ніколи не здамся!", – поширив коротку заяву Трамп після інциденту зі стріляниною

Але як стрільцеві вдалось підібратись зі зброєю достатньо близько до Трампа?

Зі слів свідків і відео з місця випливає, що Крукс стріляв з даху будівлі складу просто неподалік – трохи більш як за сотню метрів від сцени, де виступав Трамп.

Саме агенти Секретної служби США, за словами ФБР, були відповідальні за безпеку на місці. Чому його не убезпечили – це питання, на які ще повинне дати відповідь слідство. Представник ФБР Кевін Роєк на пресконференції сказав лишень, що "це дивує".

Спецкомісія у Конгресі США викликає очільницю Секретної служби через замах на Трампа.

Все про замах на Трампа, його ймовірні наслідки і історію політичних замахів читайте в свіжій статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка.

Реакція на замах

Президент Джо Байден поговорив з Дональдом Трампом у суботу після стрілянини на передвиборчому мітингу у селищі Батлер.

В окремій заяві щодо інциденту Байден зазначив, що радий почути, що з Трампом все гаразд, і чекає подальшої інформації.

"Такому насильству немає місця в Америці. Ми повинні об'єднатися як одна нація, щоб засудити його", – підкреслив він.

Як використає цей замах сам Трамп? Попередню відповідь на це питання може дати нещодавній інцидент у Словаччині, де замах пережив прем’єр-міністр Роберт Фіцо.

В довгому зверненні після замаху він поклав фактичну відповідальність за замах на словацьку опозицію та ЗМІ.

І цим, безумовно, згуртував власних прихильників, та водночас – ще більше поглибив розкол у країні.

До речі, словацький прем’єр зазначив, що сценарій замаху на Трампа і на нього – це "точна копія".

"Сценарій як під копірку. Політичні опоненти Трампа намагаються закрити йому рота, а коли їм це не вдається, то вони так дістають громадськість, що якийсь бідолаха береться за зброю. А тепер ми побачимо розмови про необхідність примирення, умиротворення і прощення", – написав Фіцо.

Прем'єр Грузії звинуватив "партію глобальної війни" у замаху на Трампа.

"Партія глобальної війни не змінює методів. У XXI столітті ліберальний фашизм, радикалізм, поляризація, ненависть і криваві атаки на політиків стали звичайним явищем в Америці та Європі", – зазначив він.

У й без того поляризованих США, де за посаду президента змагаються два непопулярні кандидати, подальший розкол може загострити кризу. Ще більше розділити виборців за партійними лініями. Ще більше підточити американську демократію у важливий рік виборів.

Ці кризові явища аж ніяк не на користь західному світові, а надто – Україні, для якої підтримка США відіграє вирішальну роль для відбиття повномасштабної агресії Росії.

І навпаки: для Москви та очолюваної нею "вісі зла" замах на одного з топполітиків США і безлад, який за ним настане, – лише в поміч.

Лідери багатьох країн світу виступили з осудом замаху на експрезидента США Дональда Трампа під час передвиборчої події.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що "глибоко шокована" стріляниною, що сталася під час передвиборчого мітингу за участі Трампа.

"Я бажаю Дональду Трампу якнайшвидшого одужання і висловлюю свої співчуття родині невинної жертви. Політичному насильству немає місця в демократії", – підкреслила вона.

Своєю чергою Боррель рішуче засудив напад на Трампа.

"Вкотре ми стаємо свідками неприйнятних актів насильства проти політичних діячів", – додав він.

Український президент Володимир Зеленський зазначив, що "із жахом" дізнався про інцидент зі стріляниною за участі Трампа.

"Я радий дізнатися, що Дональд Трамп уже в безпеці, та бажаю йому швидкого одужання. Також висловлюю співчуття близьким жертви цього нападу – учасника мітингу", – написав Зеленський.

Байдена закликають знятися з виборів

Тим часом, ситуація довкола кандидатури Джо Байдена загрожує розколоти Демократичну партію напередодні національного з'їзду в Чикаго наступного місяця, на якому президент має бути висунутий кандидатом.

Все більше демократів публічно закликають Джо Байдена знятись з виборів.

Зокрема, 19 конгресменів-демократів з 213 у Палаті представників та один сенатор-демократ виступили із закликом до президента Байдена вийти з перегонів.

"Заради блага країни я закликаю президента Байдена зняти свою кандидатуру з перегонів", – сказав сенатор від штату Вермонт Пітер Велч.

За даними ЗМІ, окремі великі донори Демократичної партії США вирішили заморозити свої пожертви на суму близько 90 мільйонів доларів, поки Джо Байден відмовляється знімати свою кандидатуру з президентських виборів.

А у Трампа і тут ситуація краща. За даними Bloomberg, мільярдер Ілон Маск пожертвував "значну суму" комітету, який працює над тим, щоб Дональд Трамп виграв вибори президента США.

А Meta зніме обмеження з акаунтів Трампа перед виборами.

Різне щодо України

В Офісі президента України загалом задоволені результатами Вашингтонського саміту НАТО.

"Минулого року ми сподівалися на практичніші результати саміту. І цього року у Вашингтоні ми їх отримали. Зокрема у формулюванні фінальної декларації саміту щодо незворотного шляху України до НАТО – це було для нас важливо, і країни досягли в цьому згоди", – зазначив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Серед інших практичних результатів він назвав чіткі обіцянки щодо ППО, збільшення об’ємів тренування українських пілотів та фахівців для F-16.

Крім того, Жовква відзначив, що певні позитивні ініціативи вийшли від НАТО – як нова місія НАТО в Україні, яка допоможе координувати постачання зброї та розвиток оперативної сумісності ЗСУ з арміями партнерів, а також домовленість про обсяги військової допомоги на 40 млрд доларів, яку у наступному році отримає Україна.

На шляху з США до України Зеленський зустрівся з прем'єром Ірландії. Прем’єр Ірландії сподівається відвідати Україну найближчими тижнями.

А ще в Україні заявили про плани щодо ратифікації Римського статуту до кінця року.

Президент Чехії Петр Павел розповів про деталі доставки артилерійських снарядів до України в рамках чеської ініціативи.

Павел повідомив, що в липні-серпні в Україну має надійти ще 50 тисяч боєприпасів, а з вересня до кінця року буде надходити від 80 до 100 тисяч на місяць.

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко в суботу заявив, що наказує відвести білоруські війська, бо напругу ліквідовано.

Ракети США у Німеччині

Рішення розмістити далекобійні крилаті ракети США у Німеччині викликало не тільки підтримку, а й критику канцлера Олафа Шольца, пише DW.

Рішення розкритикували, зокрема, у коаліції та навіть у Соціал-демократичній партії Шольца, де законодавець Ральф Стегнер попередив про нову "гонку озброєнь".

"Це не зробить світ безпечнішим. Навпаки, ми входимо в спіраль, у якій світ стає дедалі небезпечнішим", – сказавСтегнер медіагрупі Funke.

Зелені, які входять до коаліції Шольца разом із неоліберальною партією Вільних демократів, заявили, що вони та німецька громадськість не були належним чином поінформовані про рішення.

Опозиція до домовленості також виникла з крайніх флангів німецької політики.

Речник Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що європейські столиці стануть "потенційною" жертвою у тому випадку, якщо європейські країни погодяться на розміщення американських далекобійних ракет.

Пєсков сказав, що у Росії "достатньо потенціалу" для стримування цих ракет, але "потенційними жертвами є столиці цих (європейських) держав".

Він зазначив, що протягом холодної війни американські ракети, що базувалися в Європі, були націлені на Росію, а російські ракети були націлені на Європу, що робило країни континенту головною жертвою будь-якого потенційного конфлікту.

Негода у ЄС

Шторм перервав найбільший музичний фестиваль Словаччини, а Австрія постраждала від негоди зі 190 тисячами блискавок за день.

Рясний град "засніжив" посеред літа вулиці в Баварії.

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