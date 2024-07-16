Орбан за нормалізацію між ЄС і РФ, віцепрезидент Трампа, відставка уряду Франції: новини дня

У ЄС дискутують про можливість покарання Орбана, а тим часом у США обговорюють кандидатуру "віце-президента Трампа".

А ще – військова допомога від Чехії, відставка уряду Франції та переобрання голови Європарламенту.

Про все важливе і цікаве за вівторок 16 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Війна з РФ

Сьогодні – 10 річниця збиття Росією малайзійського "Боїнга" рейсу MH17. "ЄС підкреслює, що докази… чітко вказують на те, що зенітно-ракетний комплекс "Бук", який був використаний для збиття рейсу MH17, поза всяким сумнівом, належав збройним силам РФ", – йдеться у заяві ЄС.

Уряди України та Чехії проведи спільне засідання в Празі, де підписали дві угоди про спільне виробництво зброї. Чеська компанія Sellier & Bellot побудує в Україні новий патронний завод. Також в Україні відкриється виробництво штурмових гвинтівок компанії Colt CZ Group.

Також домовлено, що Чехія цьогоріч проведе військову підготовку ще 1700 українських військових.

Україна попередила Білорусь про наслідки підписання угод з окупаційною "владою" Криму, наголосивши, що це є демонстрацією визнання російської окупації українського півострова.

Вибори у США

Президент США Джо Байден вкотре дав зрозуміти, що не збирається припиняти участь у виборах 2024 року.

Натомість всі реагують на рішення Дональда Трампа взяти до себе в якості кандидата у віце-президенти Джей Ді Венса. Зокрема, Джо Байден назвав Венса "клоном" Трампа.

А чинна віцепрезидентка США Камала Гарріс зателефонувала Джей Ді Венсу і запросила його взяти участь у дебатах.

Заступник Трампа вже встиг відзначитися, назвавши Британію "ісламістською ядерною країною". У відповідь заступниця британського прем’єр-міністра Анджела Рейнер закликала не ставитись до слів Венса серйозно.

Детальніше про біографію та антиукраїнські заяви Джей Ді Венса можна почитати у статті За Трампа та проти України: хто такий Джей Ді Венс, кандидат у віцепрезиденти США.

"Мирний план" Орбана

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан після свого "мирного турне" написав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю, в якому, зокрема, пропонує відновити дипломатичні відносини з РФ.

До речі, Угорщина також стала єдиною країною Євросоюзу, яка не підписала спільну заяву пів сотні держав із засудженням РФ у Раді Безпеки ООН.

У відповідь 63 депутати Європарламенту вимагають від керівництва Європейського Союзу позбавити Угорщину права голосу в ЄС.

Можливість такого покарання підтвердив і міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна.

Втім, згодом у Єврокомісії заявили, що юридично не можуть позбавити Угорщину навіть головування у Раді ЄС, хоча й можуть бойкотувати його.

Зокрема, Європейська комісія вирішила знизити рівень представництва на неформальних засіданнях Ради ЄС під час угорського головування.

Але бойкотувати Орбана будуть не всі. Зокрема, канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що його країна не буде знижувати рівень представництва на зустрічах Ради ЄС під головуванням Угорщини.

А от Нідерланди допускають лише частковий бойкот таких зустрічей.

Франція

Президент Франції Емманюель Макрон прийняв відставку прем’єра Габріеля Атталя. Однак нинішній уряд, скоріш за все, допрацює в існуючому складі до завершення Олімпіади у Парижі.

Тим часом, невідомо, хто стане новим прем’єром. Три з чотирьох сил з лівого блоку "Новий народний фронт" обрали своєю кандидаткою на посаду прем'єр-міністра Лоранс Тубіана.

Проте її кандидатуру не підтримує найбільша партія цього блоку "Нескорена Франція".

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