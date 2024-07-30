Зброя для українських F-16, Угорщина відкрилася для росіян, "заступник" для Гарріс: новини дня

Сьогодні було досить багато про друзів Росії. Сійярто обурюється, що Єврокомісія не поспішає з консультаціями щодо заборони Україною транзиту нафти "Лукойл" і проконсультувався з Лавровим.

Сербський президент Вучич хоче разом з росіянами організувати свято, а прем’єр Грузії готується їхати на інавгурацію нового президента Ірану.

Нагадаємо, Міноборони Ірану постачає дрони для Корпусу вартових ісламської революції Ірану, а також Росії для ведення нею повномасштабної війни в Україні.

Сполучені Штати наклали санкції на компанії з Ірану, Китаю та Гонконгу, причетні до розвитку ракетної і дронової програми іранського Міноборони.

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США порадували Україну і іншою новиною – американці готують ракети під винищувачі F-16, які передадуть українцям.

Про все важливе і цікаве за вівторок, 30 липня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Ракети для F-16 і розширення навчань

Газета The Wall Street Journal дізналася, що США забезпечать власною зброєю F-16, які отримає Україна.

Озброєння для F-16, яке нададуть США, охоплює ракети AGM-88 HARM класу "повітря-земля", боєприпаси JDAM підвищеної дальності, які перетворюють некеровані бомби на "розумну" зброю, та малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB.

Також США забезпечать ракети середньої дальності класу "повітря-повітря" AMRAAM, і ракети AIM-9X малої дальності класу "повітря-повітря".

Американський посадовець на умовах анонімності розповів WSJ, що Пентагон має обмежені запаси снарядів і виробничі можливості, але Україна отримає достатньо, щоб задовольнити найнагальніші потреби.

Крім того, газета пише, що на Заході обговорюють розширення підготовки українських пілотів F-16.

Тим часом, російські сухопутні війська продовжували безперервні атаки в центральній частині Донецької області.

Британська розвідка прогнозує, що Росія продовжить тактичне просування в найближчі тижні попри обмежену загальну оперативну спроможність.

У Чехії вивчають польську ідею створити добровольчий Український легіон, а Молдова спростувала фейк про "видачу чоловіків призовного віку" Україні.

"Заступник" для Гарріс

Як пише агентство Reuters, Камала Гарріс, яка незабаром має стати кандидаткою в президенти США від Демократичної партії, скоро оголосить кандидата у віцепрезиденти.

Наступного тижня вона планує провести передвиборчі заходи в так званих ключових штатах. До того часу Гарріс представить кандидата віцепрезиденти і разом з ним поїде у турне.

Ключова "проблемна" для Камали Гарріс група виборців – білі помірковані виборці, особливо чоловіки, погляди яких ближчі до центристських, розповідала "Європейська правда".

Здолати проблеми Камала Гарріс має з допомогою віцепрезидента, який урівноважить її сприйняття в цій групі виборців, йдеться в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка Камала Гарріс шукає білого чоловіка: як Демпартія США готує команду на президентські вибори.

Як Лавров задовольнив Петера Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто припустив, що це ЄС попросив Україну зупинити транзит роснафти.

Нагадаємо, Київ нещодавно розпорядився припинити транзит нафтопродуктів компанії "Лукойл" через нафтопровід "Дружба".

Голова угорського МЗС каже, що за понад тиждень після скарг Угорщини та Словаччини "Єврокомісія нічого не зробила", незважаючи на "загрозу енергетичній безпеці двох країн-членів ЄС" та на "кричуще порушення Угоди про асоціацію між Україною та ЄС".

Як пише Politico, позиція Угорщини і Словаччини щодо роснафти викликає роздратування у ЄС.

"Багато членів ЄС доклали дороговартісних, але необхідних зусиль, щоб позбутися залежності від російського газу і нафти... головним чином тому, що вони смердять кров'ю", – сказав один дипломат ЄС, який побажав залишитися анонімним, щоб говорити відверто.

Минулого тижня на засіданні головного органу ЄС з торговельних суперечок Словаччина і Угорщина вимагали від Єврокомісії розпочати офіційні консультації з Україною щодо заборони на транзит російської нафти "Лукойл".

Єврокомісія відмовила обом країнам, стверджуючи, що їй потрібно більше часу, щоб оцінити ситуацію, і що вона не зобов'язана реагувати так швидко, кажуть дипломати.

Тим часом, в Україні заявили, що відкриті до консультацій з ЄС щодо ситуації з нафтою "Лукойлу".

Потреби Петера Сійярто у консультаціях задовольнив Сєргєй Лавров, міністр закордонних справ Росії.

У понеділок глава МЗС Угорщини повідомив, що обговорив телефоном транзит нафти "Лукойлу" через Україну з главами МЗС Росії і Словаччини.

"Я знову проконсультувався телефоном зі своїми російським та словацьким колегами Сергеєм Лавровим та Юраєм Бланаром", – заявив глава МЗС Угорщини.

Він додав, що Україна діє проти Угоди про асоціацію з ЄС, "коли вона загрожує безпеці наших енергетичних постачань".

Минулого тижня Сійярто заявив, що Угорщина продовжуватиме блокувати військову допомогу Україні, поки санкції не будуть скасовані.

Сійярто припустив, що це ЄС попросив Україну зупинити транзит нафти "Лукойлу".

Друзі Росії

Цього місяця Угорщина опублікувала деталі нової системи прискореного оформлення віз для громадян восьми країн, включаючи Росію і Білорусь, які зможуть в'їжджати до Угорщини без перевірок безпеки або інших обмежень.

Будапешт заявив, що багато з них будуватимуть атомну електростанцію з використанням російських технологій.

Голова Європейської народної партії Манфред Вебер закликав обговорити на саміті лідерів ЄС у жовтні рішення Угорщини послабити візові обмеження для росіян та білорусів.

Вебер вважає, що потреба в новій системі оформлення віз в Угорщині є "сумнівною". Політик попередив, що вона може "створити серйозні лазівки для шпигунської діяльності і потенційно дозволити великій кількості росіян в'їжджати в Угорщину з мінімальним наглядом, створюючи серйозний ризик для національної безпеки".

Єврокомісія попросить Угорщину пояснити спрощення в’їзду для громадян РФ і Білорусі.

Литва подала Європейській комісії прохання проаналізувати це рішення Будапешта.

Тим часом, угорський прем’єр Петер Сійярто накинувся і на Польщу. Точніше, на свого польського колегу.

В інтерв'ю Visegrad Insight Радослав Сікорський заявив, що Сійярто нібито змінив свою думку щодо польської пропозиції провести зустріч міністрів ЄС в Україні.

"(Сікорський) перейшов ще одну межу і збрехав, коли заявив, що я з ентузіазмом підтримав його безглузду пропозицію провести наступну неформальну зустріч міністрів закордонних справ ЄС в Україні", – написав Сійярто на своїй сторінці у Facebook.

Речник польського МЗС зауважив, що у Сікорського склалося враження, що Сійярто позитивно налаштований щодо польської пропозиції.

Президент Сербії Александар Вучич домовився відсвяткувати звільнення Белграда з Росією, а в Грузії з четверга почнуть реєструвати "іноагентів".

До речі, Данія призупинила військову співпрацю з Грузією.

"Данія закликає уряд Грузії повернутися на євроатлантичний шлях і дотримуватися порядку денного реформ ЄС, що є основою міцних двосторонніх зв'язків між Данією та Грузією", – йдеться в листі МЗС Данії.

Втім, Грузія, судячи з усього, придивляється до країн Сходу. Грузинський прем'єр поїде на інавгурацію нового президента Ірану.

Нагадаємо, Міністерство оборони та матеріально-технічного забезпечення збройних сил Ірану (MODAFL) бере участь у постачанні дронів для Корпусу вартових ісламської революції Ірану, а також Росії для ведення нею повномасштабної війни в Україні.

Сьогодні стало відомо, що Міністерство фінансів США наклало санкції на п'ятьох фізичних та сімох юридичних осіб з Ірану, Китаю та Гонконгу, причетних до розвитку ракетної і дронової програми іранського Міністерства оборони.

Гібридні загрози

За даними агентства АР, розвідка США попередила про лавину дезінформації РФ перед виборами.

За словами представників розвідки, незмінною залишається рішучість Росії, Ірану і Китаю заповнити інтернет неправдивими заявами про американську демократію, щоб підірвати довіру до виборів.

Фінські правоохоронці розслідують падіння вежі мобільного зв’язку у південній частині країни через обрізання одного з фіксуючих тросів.

Інцидент з вежею оператора мобільного зв’язку стався у ніч з суботи на неділю у муніципалітеті Янаккала, що розташований приблизно за 70 км на північ від Гельсінкі.

Нагадаємо, у Німеччині у понеділок рано вранці невідомі зловмисники здійснили два підпали кабелів на залізничній лінії між Бременом і Гамбургом. А у ніч перед відкриттям Олімпіади невідомі пошкодили важливе обладнання на трьох гілках швидкісної залізниці, що сполучають Париж з регіонами.

Крім того, в понеділок стався вибух на хімічному заводі у Німеччині, а у Берліні через вибухівку у квартирі евакуювали 200 людей.

Протидія ісламістським загрозам

У Дюссельдорфі судять сімох ісламістів, які готували теракти: вони прибули з України.

В Британії пожиттєво засудили відомого ісламістського проповідника.

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