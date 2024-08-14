Український слід підриву Nord Stream, Байден про Курщину, авіакатастрофа у Франції: новини дня

Джо Байден нарешті прокоментував український наступ, Україна хоче украсти з Британією угоду про 100-річне партнерство, а на базі НАТО у Німеччині зафіксовано спробу отруїти (чи забруднити) водопостачання.

А ще – у Німеччині висунуто звинувачення українцям у підриві російських газогонів "Північний потік" та "Північний потік-2".

Про ці та інші ключові новини за середу 14 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Наступ на Курщині

Президент США Джо Байден вперше прокоментував наступ України на Курщині, назвавши його "реальною дилемою" для Владіміра Путіна.

В ЄС також не змінюють своєї позиці. Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель після розмови із главою МЗС Дмитром Кулебою про наступ України у Курській області заявив, що ЄС повністю підтримує боротьбу українського народу.

Так само президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що Київ має право захищати себе від російської агресії, в тому числі – просуваючись в Курську область.

Військова допомога Україні

Україна офіційно розпочала переговори з Великою Британією щодо укладення угоди про перехід до сильнішого та глибшого партнерства. За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, мова йде про історичний документ про 100-річне партнерство.

Глава Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим, однією з тем якої стала ситуація на полі бою. Як повідомляється, обговорено підтримку з боку членів і партнерів Альянсу в задоволенні нагальних військових потреб України.

Російські диверсії та шпигуни

У Німеччині підозрюють вчинення диверсій проти військових.

Спочатку стало відомо, що казарми біля Кельна були опечатані через підозри про забруднення питної води диверсантами. Як виявилося, інцидент стався на військово--повітряну базі НАТО в німецькому місті Гайленкірхен. Цю базу було тимчасово закрито.

А згодом поліція Кельна заявила, що інцидент на військовій авіабазі розглядається як незаконне проникнення – невідома особа могла втрутитися в систему водопостачання казарм.

Офіційних звинувачень ще немає. Проте у Бундестазі вважають, що інциденти на двох військових базах у Німеччині можуть бути пов’язані з диверсійною операцією Росії.

А прокуратура Відня оголосила звинувачення колишньому співробітнику контррозвідки Егісто Отту та ексдепутату від ультраправої Австрійської партії свободи Гансу-Йоргу Єневайну за порушення службової таємниці. Їх звинувачують у передачі конференційної інформації, не виключено – агентам РФ.

Диверсії планувалися і у Польщі. Стало відомо, що минулого тижня польські служби затримали ще одну особу, причетну до проведення, планування та спроби диверсій на території країни.

Також у Польщі оголошено звинувачення в роботі на російську розвідку росіянину Павлу Рубцову, відомому також як Пабло Гонсалес, якого Росія повернула в межах масштабного обміну ув’язненими 1 серпня.

Слідство по справі Nord Stream

Пізно вечорі 13 серпня декілька німецьких ЗМІ, зокрема ARD, Süddeutsche Zeitung (SZ) та Die Zeit, повідомили, що ще на початку червня генеральний прокурор Роммель видав перший ордер на арешт головного підозрюваного у підрив газопроводу "Північний потік" – українського інструктора з дайвінгу Володимира Журавльова.

Офіційної інформації наразі немає – федеральна прокуратура Німеччини не коментує таке повідомлення ЗМІ.

Однак, за даними джерел Spiegel, зазначена особа проживала у Польщі, однак ймовірно, була попереджений про арешт, а тому покинула польську територію.

Згодом свою причетність до підриву російських газогонів заперечила інша особа – українка Світлана Успенська. За даними німецьких ЗМІ, вона також є фігуранткою цього розслідування.

При цьому у німецькому уряді підкреслюють – результати цього розслідування не завдадуть шкоди відносинам з Україною.

Інші новини

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І нарешті – мотивуюча новина. Новий посол Великої Британії в Словенії Вікторія Гаррісон вручила вірчі грамоти президентці республіки. Важливо те, що британська дипломатка стала першим повністю незрячим послом Лондона за кордоном.

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