Німеччина дає нову зброю, план ЄС для енергетики України, Трамп чекає Зеленського: новини дня

Урсула фон дер Ляєн їде до Києва обговорювати допомогу українцям для проходження прийдешньої зими і вже анонсувала певні плани ЄС.

Стефанішина впевнена, що Україна вступить в ЄС до 2030 року. Посол Євросоюзу також допускає такий сценарій.

Тим часом Грузія, навпаки, віддаляється від ЄС, а для її громадян навіть думають призупинити дію безвізового режиму.

Німеччина надала великий пакет військової допомоги і готує ще.

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Про все важливе і цікаве за четвер, 19 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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План ЄС для енергетики України

Сьогодні в Брюсселі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала підтримку з боку ЄС енергетичної безпеки України на тлі наближення зими.

Завтра, 20 вересня, вона планує прибути до Києва, щоб обговорити ці заходи з президентом Зеленським.

Урсула фон дер Ляєн серед іншого оголосила, що Євросоюз надасть 160 млн євро на енергетичну підтримку України перед зимою.

Вона відзначила, що ЄС надає додаткову суму обсягом близько 160 млн євро на цю зиму, що включатиме 60 млн євро гуманітарної допомоги – наприклад, на облаштування пунктів обігріву та обігрівачі, та близько 100 млн євро на ремонтні роботи і генерацію з відновлюваних джерел.

При чому 100 млн євро, за її словами, надійдуть з доходів від заморожених у Європі російських активів.

"Це абсолютно справедливо, щоб Росія заплатила за зруйноване", – сказала президентка Єврокомісії.

Крім того, вона повідомила, що взимку Євросоюз зможе покрити 12% потреб України завдяки експорту їхньої електроенергії, а також допоможе з відновленням частини української генерації, що еквівалентно приблизно 15% потреб України.

А джерело "Європейської правди" в Кабміні повідомило, що Євросоюз створить резерв дизельного пального, щоб Україна могла краще пройти нинішній опалювальний сезон.

Також в українському уряді повідомили, що знають, що під виглядом транзиту азербайджанського газу може реалізовуватись схема заміщення: Азербайджан може купувати російський газ для себе, щоб вивільнити обсяги для імпорту до ЄС.

Джерело "Європейської правди" в уряді підкреслює, що наразі між Україною та Азербайджаном немає ані підписаного договору про транзит газу, ані відповідних перемовин.

"Проте якщо Угорщина чи Словаччина, виключно за підтримки Єврокомісії, у відповідності до нашої Угоди про асоціацію, попросять нас транспортувати, наприклад, азербайджанський газ, у нас не буде підстав їм відмовити", – уточнив він.

За його словами, частини європейських країн дуже залежні від російського енергетичного продукту і їхня національна безпека лежить в цій площині.

"Ми наполегливо і невідворотно рухаємося до запровадження санкцій на російський енергетичний продукт. І точно цього доб'ємося", – зазначив співрозмовник в уряді.

Вступ в ЄС до 2030 року?

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова вважає, що Україну з побитою обстрілами енергосистемою чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною.

Про це, зокрема, вона розповіла в інтерв’ю "ЄвроПравді".

Крім того, вона розповіла про переговори з Україною після політично вмотивованої відставки голови правління компанії Володимира Кудрицького, а також про фінансування коштами від росактивів оборонних заводів України.

Йдеться про відсотки від доходів цих російських активів.

"400 мільйонів з цієї суми підуть на українські оборонні підприємства. Це Данія придумала таку систему. Вона була першою країною, яка уклала контракт і оплатила виробництво гаубиць "Богдана" для ЗСУ", – розповіла посол.

Матернова також допустила, що Україна дійсно може вступити у Євросоюз до 2030 року.

Віцепрем’єрка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина каже, що в ЄС вже говорять з Україною про прискорені процедури вступу.

На конференції Accession Exchange Forum вона навіть побилася об заклад із журналістом, що Україна до 2030 року вступить у ЄС.

А посол ЄС в Україні Катаріна Матернова підтвердила, що зміна назви комісара з розширення є сигналом про те, що Євросоюз тепер справді готується до нового розширення.

"Розширення ЄС неминуче! Воно наближається. На жаль, це розуміння прийшло тільки через повномасштабне вторгнення і всього що було після нього. Отже, у нас буде повноцінний комісар з питань розширення", – зазначила посол.

Нагадаємо, 17 вересня президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила у Європарламенті новий склад Єврокомісії та розподіл портфелів між єврокомісарами.

Серед усього переліку абсолютно несподівано посаду комісара, відповідального за Україну та майбутнє розширення ЄС, отримала словенська кандидатка Марта Кос. Вона з’явилася у списку в останній момент і на час презентації нового складу ЄК ще навіть не пройшла всю процедуру затвердження вдома, у Словенії.

Докладніше про Марту Кос і те, чи є ця зміна позитивною для України, читайте в статті Марії Ємець і Сергія Сидоренка з "Європейської правди" За Україну чи дружбу з Росією? Розповідаємо про Марту Кос, "головну по Україні" у новій Єврокомісії.

Віцепрем’єрка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина переконана, що українській стороні вдасться побудувати добрі відносини з майбутньою єврокомісаркою з розширення Мартою Кос.

До речі, у ЄС підтвердили можливе призупинення безвізу для Грузії через відкат від демократії.

Військова допомога Україні на 1,4 млрд

Німеччина передала Україні великий пакет допомоги з понад 20 танками Leopard 1 A5, зенітними установками GEPARD і іншою бронетехнікою, а також снарядами та безпілотниками.

Цьогоріч Німеччина планує додатково виділити 400 млн євро на військову допомогу Україні.

Видання Spiegel дізналося, що загалом Німеччина до кінця року може поставити Україні зброї і запчастин ще на 1,4 млрд євро.

Фінансування планується здійснювати за змішаною схемою. З одного боку, Міністерство оборони хоче вивільнити 397 млн євро з власного бюджету.

Крім того, 1 мільярд євро, який Німеччина зібрала від партнерів у Європі та світі для посилення української системи протиповітряної оборони.

Також слід додати, що Україна вперше долучилась до навчань НАТО з протидії дронам.

Зеленський везе до США "план перемоги"

Президент Володимир Зеленський наступного тижня здійснить візит у Сполучені Штати, де зокрема планує ознайомити зі своїм "планом перемоги" чинного президента Джо Байдена і кандидатів в президент США Камалу Гарріс та Дональда Трампа.

Під час візиту до США Зеленський виступить на Генеральній асамблеї ООН, а також зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, українською громадою.

Раніше Зеленський розповів деякі подробиці зі свого "плану перемоги", який складається з чотирьох пунктів про посилення обороноздатності України "плюс один, який нам потрібен після війни".

Стихійні лиха у Європі

Шторм "Борис" охопив північну Італію, спричинивши сильні повені та зсуви ґрунту.

У Будапешті вода дісталась будівлі парламенту, а у Польщі затримали "псевдовійськового", який поширював фейки про підрив дамб.

ЄС дасть постраждалим від повеней країнам доступ до 10 млрд євро.

У Португалії впоралися з найбільшими лісовими пожежами, але частину ще гасять. Україна запропонувала допомогу в ліквідації лісових пожеж.

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