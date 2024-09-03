Реакція на удар по Полтаві, США готують далекобійні ракети, допомога Норвегії ЗСУ: новини дня

У Європі засудили удар РФ по Полтаві, висловили співчуття українському народу і запевнили у подальшій підтримці. Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба знову закликав прискорити надання Україні ППО.

Парламент Румунії остаточно схвалив передання українцям ЗРК Patriot, а Норвегія виділяє понад 48 млн євро на дрони й засоби протиповітряної оборони для України.

Сполучені Штати готуються оголосити про надання українцям далекобійних ракет JASSM для F-16. У Конгресі вважають, що це може посилити тиск на Вашингтон, щоб він зняв обмеження на удари американської зброєю вглиб РФ.

У Європарламенті застерігають, що відмова Монголії заарештувати Путіна створить прецедент, але в Євросоюзі на цей прецедент відреагували, можна сказати, байдужістю.

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Стефанішина подала заяву про відставку.

Про все важливе і цікаве за вівторок, 3 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Реакція на удар по Полтаві

3 вересня російський агресор завдав удару по Полтаві. За останніми даними, загинула 51 людина, ще 219 людей поранені.

У Європі засудили удар РФ по Полтаві і висловили співчуття українському народу. Про що ще заявили після атаки російських загарбників?

Генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич заявила, що "ці варварські дії не залишаться безкарними", а посол ЄС Катаріна Матернова закликала без затримок надати Україні необхідну зброю.

В Міністерстві закордонних справ Польщі запевнили у подальшій підтримці України і заявили, що Росія повинна бути притягнута до відповідальності.

Голова МЗС Чехії Ян Ліпавський назвав цей удар "ще одним російським воєнним злочином в Україні".

Міністр оборони Британії Джон Гілі на зустрічі з українським колегою Рустемом Умєровим запевнив, що Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

А український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба знову закликав прискорити надання Україні ППО.

США готують далекобійні ракети

Президент Латвії після удару РФ по Полтаві закликав зняти "далекобійні" обмеження для України.

Як пише Reuters, США близькі до домовленості про надання Україні ракет великої дальності для F-16.

Очікується, що про включення ракет класу "повітря-поверхня" (JASSM) до пакета озброєнь оголосять за кілька місяців, повідомили три джерела, хоча остаточне рішення ще не прийнято.

Надсилання JASSM в Україну може суттєво змінити стратегічний ландшафт конфлікту, оскільки більша частина Росії опиниться в зоні досяжності потужних високоточних боєприпасів, зазначили посадовці.

Це серйозно ускладнить здатність Росії підтримувати свої наступальні операції і потенційно надасть Україні стратегічну перевагу.

Ракета JASSM може дозволити Україні вражати цілі на відстані близько 300 км на території Росії, в тому числі щонайменше 30 авіабаз, деякі з яких Росія використовувала для здійснення атак.

Надання Україні JASSM також посилить тиск на Вашингтон, щоб він зняв обмеження на використання Україною американської зброї, сказав Reuters співробітник Конгресу, який працює над цим питанням.

Тим часом, парламент Румунії остаточно схвалив передання українцям ЗРК Patriot, а Норвегія виділяє понад 48 млн євро на дрони й засоби ППО для України.

Прецедент Монголії

Монголія не виконала ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт воєнного злочинця Владіміра Путіна через енергетичну залежність від Росії.

Візит Путіна до Монголії 3 вересня став першим візитом до держави-учасниці Римського статуту Міжнародного кримінального суду після того, як у березні 2023 року суд видав ордер на його арешт.

Представник монгольської влади заявив, що країна опинилася в ситуації енергетичної залежності, й це ускладнює можливість арешту Путіна за ордером МКС.

Члени Європейського парламенту застерігають, що відмова Монголії заарештувати Путіна створить прецедент і відкриє шлях іншим країнам до вибіркового застосування ордерів на арешт Міжнародного кримінального суду.

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано зазначив, що ЄС взяв до уваги приїзд до Улан-Батора лідера Росії Владіміра Путіна попри те, що Монголія є стороною Римського статуту Міжнародного кримінального суду і мала би затримати Путіна за ордером прокурора МКС.

Він зазначив, що ЄС підтримує розслідування, які прокурор МКС веде щодо подій російсько-української війни, та закликає усі країни-сторони Римського статуту до повної співпраці у цьому питанні.

А речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що Монголія дозволила обвинуваченому злочинцю уникнути правосуддя, тим самим розділивши відповідальність за його воєнні злочини.

"Ми будемо працювати з партнерами над тим, щоб це мало наслідки для Улан-Батора", – додав речник.

Урсула тисне на країни ЄС через гендер

Як пише Politico, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн чинить тиск на країни ЄС, щоб вони номінували жінок до наступного складу Єврокомісії.

Наразі, окрім самої фон дер Ляєн, національні столиці подали дев'ять кандидатур жінок.

За даними Welt, комісаром з розширення ЄС і реконструкції України буде представник Латвії.

А Литва остаточно схвалила висунення друга України Кубілюса в єврокомісари.

Тим часом, чеські євродепутати критикують вибір Іспанії щодо єврокомісара.

Позиція іспанки Терези Рібери щодо ядерної енергетики та її відповідність поточним кліматичним цілям ЄС викликала негативну реакцію з боку чеських політиків, оскільки національний уряд є прихильником ядерної енергетики і скептично ставиться до європейської кліматичної політики.

"Її рішуча опозиція до ядерної енергетики є неприйнятною для Чеської Республіки та кількох інших країн-членів ЄС", – заявила Вероніка Вресьонова, чеська депутатка Європарламенту від керівної партії ODS.

Погіршення економічної ситуації

Німецька автобудівна компанія Volkswagen вперше за 87 років своєї історії оголосила про намір закрити заводи у Німеччині та скоротити персонал, у керівництві зазначають – погіршилася економічна ситуація.

Журналісти агентства Bloomberg підкреслили, що основна ціль Volkswagen – бренд легкових автомобілів, чиї прибутки стрімко скорочуються на тлі переходу на електромобілі та уповільнення споживчих витрат.

До речі, Норвегія встановила світовий рекорд з кількості проданих електромобілів.

У польському Катовіце профспілкові активісти перекрили залізничні колії на знак протесту проти звільнень у компаніях вантажних залізничних перевезень РКР Cargo та PKP CargoTabor.

У своїй заяві керівництво PKP Cargo пояснило, що причиною групових звільнень є "значне скорочення залізничних перевезень, що призвело до зниження доходів". Серед причин були названі неправильні рішення попередників, непотрібні інвестиції та перевитрати.

Мінфін Франції попереджає про ризик дефіциту бюджету через недоотримання податків.

Решта новин

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина подала заяву про відставку.

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