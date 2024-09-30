Вимога Польщі до України, Трамп готується не визнати вибори, суд над Ле Пен: новини дня

Орбан хоче організувати "мирний саміт" на основі китайської ініціативи, а матеріали проти Лукашенка направила до Гааги.

Трампу нібито подобається Зеленський, а ексголові поліції Польщі висунули звинувачення через гранатомет-сувенір з України, що вибухнув.

Британія припиняє виробляти електроенергію з вугілля, а у Швеції хочуть заборонити жебракувати.

Про все важливе і цікаве за понеділок, 30 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Орбан і "мирна ініціатива" Китаю

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан має намір організувати "мирний саміт" між Україною та Росією на основі так званої "мирної ініціативи" Китаю та Бразилії.

Орбан заявив, що в кулуарах ООН у Нью-Йорку провів "інтенсивні переговори" з Китаєм і Бразилією для організації "мирного саміту між Зеленським і Путіним".

"Зараз тривають переговори про місце проведення мирного саміту. Окрім Угорщини, Китаю і Бразилії, у ньому візьмуть участь Франція і Швейцарія", – стверджує проросійський журналіст, головний редактор та видавець сайту Die Weltwoche Роджер Кьоппель.

У своєму виданні Роджер Кьоппель системно захищає Путіна, а раніше – не раз був гостем німецькомовної редакції російського пропагандистського мовника RT, доки її не закрили.

Нагадаємо, раніше про підтримку китайсько-бразильської "мирної ініціативи" заявили Угорщина та Швейцарія.

G7 у річницю "референдумів" РФ на окупованих територіях наголосила, що ніколи не визнає анексії Росією чотирьох українських областей.

Генерал-лейтенант Мікаель Клессон, який з 1 жовтня заступає на посаду головнокомандувача Збройних сил Швеції, застеріг, що нині ми живемо в часи більш небезпечні, ніж під час Холодної війни.

Чинний головнокомандувач Збройних сил Швеції генерал Мікаель Бюден, який обіймає цю посаду з 2015 року, раніше говорив, що всі громадяни країни повинні бути готові до війни.

Переговори з Угорщиною і вимога Польщі

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 30 вересня відвідав Будапешт з робочим візитом та провів перемовини з угорським колегою Петером Сійярто.

Серед ключових тем обговорень – розвиток добросусідських відносин, реалізація спільних проєктів, зокрема у сферах економіки, прикордонної інфраструктури, захисту прав національних меншин, просування до вступу України в ЄС та НАТО, "Формула миру" Зеленського.

Сибіга розповів, що в Угорщині відзначають "позитивну динаміку" довкола нацменшин.

"Ми з паном міністром констатували позитивну динаміку у вирішенні цього питання, а також домовилися про подальшу взаємодію з метою досягнення порозуміння з усіх чутливих питань", – підкреслив український міністр.

Нагадаємо, вимоги до України щодо нацменшин були включені до переговорних рамок щодо вступу України в ЄС.

"ЄвроПравда" раніше детально аналізувала перелік цих вимог у статті: Як Угорщина знову перетнула червоні лінії у шантажі України на шляху до ЄС.

Схоже, що Польща вирішила взяти приклад в Угорщини і хоче порушити тему ексгумацій у першому розділі переговорів з ЄС.

Заступник міністра закордонних справ Польщі Теофіл Бартошевський заявив, що питання ексгумацій жертв Волинської трагедії буде розглядатися у рамках відкриття першого розділу на переговорах з Україною про вступ до ЄС.

"Ми не шантажуємо Україну, ми лише говоримо, що вони повинні поводитися відповідно до того, що вимагають європейські принципи. Я думаю, що врешті-решт ми дійдемо згоди в цьому питанні. Ми не хочемо помсти, ми не вимагаємо покарання, ми просто хочемо гідного поховання наших предків", – підкреслив Бартошевський.

До речі, в опозиції Польщі з’явився фаворит на заміну президенту Анджею Дуді.

Термін повноважень президента Польщі Анджея Дуди на посаді глави держави добігає кінця. Наступного року відбудуться президентські вибори, й Польщу очолить інша людина.

Про те, які політичні плани має президент Польщі і що це означає для України, читайте в статті кандидата політичних наук, експерта-міжнародника Станіслава Желіховського Пенсія чи нова партія? Президент Польщі готується до відставки, але збереже вплив на країну.

Слід також додати, що ексголові поліції Польщі висунули звинувачення через гранатомет-сувенір з України, що вибухнув.

Зеленський і Трамп

Кандидат в президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп сказав, що йому подобається Володимир Зеленський.

Тим часом, як пише Axios, республіканець готує набір аргументів для визнання виборів недійсними, якщо програє. До речі, підозрюваний у другій спробі замаху на Трампа не визнав провини в суді.

Російський вплив

У Молдові сімох осіб засудили за підготовку масових заворушень у координації з РФ.

У литовській Клайпеді кинули "коктейлем Молотова" у головний офіс поліції.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила про ризик дезінформації та спроб вплинути на вибори в країні, особливо з боку РФ.

Тут існує "дуже продумана система", яка спрямована особливо на молодих виборців, додала вона.

Ультраправі в Австрії

Ультраправа євроскептична Австрійська партія свободи (FPÖ) на чолі з дружнім до Росії Гербертом Кіклем вперше в історії зайняла перше місце на парламентських виборах.

Відрив ультраправих від партії канцлера Карла Негаммера виявився дещо більшим, ніж прогнозували – 2,7 відсоткового пункта.

Однак говорити про катастрофу у зв’язку з загрозою формування уряду на чолі з ультраправими поки зарано.

Детально про результати парламентських виборів у Австрії та про те, які ризики вони несуть для України, читайте в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Австрія захиталася: чому тріумф ультраправих поки не став катастрофою для України.

Матеріали проти Лукашенка в Гаазі

Уряд Литви офіційно передав офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Гаазі матеріали, пов’язані зі вчиненням представниками режиму Александра Лукашенка транскордонних злочинів проти людяності щодо білорусів.

Головний прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив, що його офіс розпочне попереднє розслідування у зв'язку з імовірними злочинами проти людяності, скоєними режимом самопроголошеного президента Білорусі Александра Лукашенка.

Близький Схід

CBS News та The Washington Post повідомили: Ізраїль попередив США, що почне наземне вторгнення в Ліван.

Президент США Джо Байден заявив, що він не підтримує наміри Ізраїлю розпочати наземну операцію в Лівані. Тим часом Сполучені Штати подвоюють кількість літаків на Близькому Сході.

Франція закликає Ізраїль не починати наземну операцію в Лівані.

Італія вивела з Лівану частину своєї військової місії, а Болгарія евакуювала з Лівану десятки своїх громадян.

Бундесвер евакуює з Лівану співробітників посольства Німеччини.

Решта новин

У Франції починається суд над Ле Пен і соратниками щодо фіктивних помічників у Європарламенті.

Литва передасть Україні маскувальні сітки, знайдені в посилках до РФ. А ще Литва запускає механізм пожертв на потреби оборони.

У Швеції хочуть заборонити жебракувати.

Президент Латвії впав з велосипеда та травмував руку.

Британія припиняє виробляти електроенергію з вугілля.