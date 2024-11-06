Впевнена перемога Трампа, зміна влади в Сенаті США, розгон протестів у Сербії: новини дня

У новинній стрічці "ЄвроПравди" у середу найбільше було Дональда Трампа, який отримав впевнену перемогу на виборах. Вибори у США, безумовно – головна тема дня. Як проходили? Хто вітав Трампа і чого побоюються у Європі? Які перші очевидні наслідки їхніх результатів для України?

А ще: новий потяг до Братислави, продовження роботи військової навчальної місії ЄС для України, Росія пожалілася Молдові на "дискримінацію", а у Швейцарії з 1 січня заборонять носити паранджу у громадських місцях.

Про все важливе і цікаве за середу, 6 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

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Впевнена перемога Трампа

Кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп впевнено переміг на виборах президента США.

"Ми зробили дещо історичне, ми здолали перешкоди, які здавалося неможливим здолати. Зараз вже зрозуміло, що ми здобули найбільш неймовірну політичну перемогу, якої наша країна ще не бачила. Дякую американському народу за неймовірну честь бути обраним вашим 47-м президентом, як і вашим 45-м президентом", – заявив Дональд Трамп.

Він пообіцяв щоденно боротися за "сильну, безпечну і процвітаючу Америку".

"Це буде справді золотим віком для США… Це чудова перемога для американського народу, яка дозволить нам зробити Америку знову великою", – заявив Трамп.

За даними газети Financial Times, кандидати у американські президенти Камала Гарріс та Дональд Трамп спільно витратили рекордні $3,5 млрд на свої виборчі кампанії, зробивши вибори 2024 року найдорожчими в історії США.

Кандидатка у президента США від Демократичної партії Камала Гарріс телефоном привітала Дональда Трампа з перемогою, фактично визнавши поразку.

Також Гарріс виступить з промовою до нації і прихильників

Тим часом, у республіканця готують переможний мітинг і перші кроки на посаді. Старший радник передвиборчої кампанії Дональда Трампа Джейсон Міллер заявив, що перші кроки республіканця після повернення в Білий дім стосуватимуться нелегальної міграції та видобутку нафти.

А ще, як дізналося NBC News, юристи Дональда Трампа готують кроки для закриття кримінальних справ, порушених проти нього, у зв’язку з його перемогою на виборах президента США.

Республіканський сенатор Марко Рубіо, якого розглядають на посаду держсекретаря в адміністрації Трампа, назвав боротьбу України проти російських загарбників "війною, що зайшла в глухий кут", яку треба зупинити.

"Я думаю, що українці були неймовірно хоробрими і сильними, коли протистояли Росії. Але, врешті-решт, те, що ми тут фінансуємо, – це патова війна, і вона повинна бути доведена до кінця", – сказав Рубіо.

Вітання для Трампа і Орбан-тріумфатор

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан першим у ЄС привітав республіканця із перемогою на виборах.

Орбан, який заздалегідь поставив на Трампа, – головний тріумфатор дня у Європі.

На тлі перемоги республіканця очільник угорського уряду заявив про потребу нової європейської стратегії щодо України.

Найскладнішим питанням, яке належить вирішити, він назвав долю 50 мільярдів євро кредиту для України, який, за попереднім рішенням G7, буде профінансований спільно Європейським Союзом і США.

До речі, президент України Володимир Зеленський уперше з початку великої війни поїде до Угорщини для участі в саміті Європейської політичної спільноти 7 листопада.

І хоча останнім часом очільник уряду Угорщини послабив позиції у тиску на Україну, є підстави чекати на проблеми на угорському треку, йдеться у свіжій статті Сергія Сидоренка і Олега Павлюка.

Про інші загрози для України, які несе впевнена перемога Трампа на виборах, читайте в статті "Європейської правди" Суперперемога Трампа: найголовніше про вибори у США та їхні наслідки для України.

Європейські лідери і лідери ЄС привітали Трампа з перемогою на виборах.

Президент Франції Емманюель Макрон 25 хвилини розмовляв з Дональдом Трампом.

Крім того, ультраправі євродепутати привітали перемогу Трампа і закликали "повернути Європі велич".

Республіканця привітав і президент України Володимир Зеленський.

"Я ціную прихильність президента Трампа до підходу "мир через силу" у глобальних справах", – наголосив український лідер.

Зеленський впевнений: саме цей принцип може реально наблизити справедливий мир в Україні. Він висловив сподівання, що разом із Трампом вдасться втілити його в життя.

Литовський міністр оборони Лаурінас Кащюнас також вважає, що для Трампа головним прагненням є мир через концепцію Рональда Рейгана "мир через силу".

До речі, за даними CNN, Дональд Трамп уважно стежить, хто зі світових лідерів намагається зв'язатись з ним.

МЗС Китаю привітало Трампа з перемогою на виборах. Як пише російське видання "Верстка", республіканця привітав і господар Кремля Владімір Путін, але "через знайомих".

Побоювання у Європі

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон бачить ризики для подальшої підтримки України внаслідок перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США.

Водночас шведський прем’єр додав, що не хоче поспішати з висновками.

Міністри оборони Німеччини та Франції обговорять наслідки перемоги Трампа.

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський вважає, що після президентських виборів у США Європа має негайно взяти на себе більшу відповідальність за свою безпеку, а Польща буде лідером у підвищенні стійкості ЄС.

Президент Чехії закликав до створення комплексного плану відновлення України, а прем’єр Грузії помріяв про перезапуск відносин із США після перемоги Трампа.

У Лондоні на знак протесту проти перемоги Дональда Трампа на президентських виборах кліматичні активісти розпилили фарбу на посольство США.

"Сьогодні вранці світ прокинувся і виявив, що він ще більше скотився до фашизму та кліматичного колапсу. Перемога Трампа ставить під загрозу життя звичайних людей скрізь і всюди", – заявили в Just Stop Oil.

На тлі президентських виборів сили оборони США провели випробувальний запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III.

"Цей випробувальний запуск є частиною рутинних і періодичних заходів, покликаних продемонструвати, що ядерні сили стримування Сполучених Штатів є безпечними, надійними і ефективними для стримування загроз XXI століття і заспокоєння наших союзників", – сказано у заяві.

А у Литві починаються міжнародні військові навчання поблизу кордону з Білоруссю.

Зміна влади в Сенаті США

Крім того, республіканці повертають контроль над Сенатом.

Контроль республіканців над Сенатом означатиме велику перевагу для президента Трампа. Проте буде мати значення, якою саме стане остаточна перевага Республіканської партії, оскільки деякі республіканці у Сенаті неодноразово діяли всупереч лінії Трампа.

Крім того, продовжується боротьба за контроль над Палатою представників.

Найгірший для нас підсумок виборів – це коли і президент, і обидві палати Конгресу опиняться у однієї партії – тобто у республіканців.

Тим часом, чинний спікер нижньої палати Конгресу США республіканець Майк Джонсон переобрався до Палати представників.

Джонсон обійшов однопартійця Джошуа Моротта, який балотувався разом з ним у четвертому окрузі штату Луїзіана.

А американка українського походження Вікторія Спартц перемогла на виборах до Палати представників США в штаті Індіана.

Вона є уродженкою України та протидіяла схваленню американської допомоги Києву.

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