Блокировка судебной реформы и "украинское" ДТП в Турции: главное за 13 сентября

Білорусь закупить в РФ озброєння на 1 млрд доларів; Рада суддів тормозить проводить судової реформи в Україні; Байден у майбутньому бачить Україну в НАТО; в Туреччині перекинувся автобус з українськими туристами; Литва ввела жорсткі обмеження для людей без "паспорта можливостей".

Про ці та інші новини 13 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди.

Блокування судової реформи

Рада суддів заблокувала запуск органу, що є одним з ключових для судової реформи. Судді не підтримали жодного з кандидатів за своєю квотою на посади членів Етичної ради - органу, що має відігравати ключову роль в очищенні Вищої ради правосуддя.

Рада суддів України повинна делегувати трьох представників до Етичної ради, однак на засіданні у понеділок Рада суддів не змогла їх делегувати.

За словами голови правління ГО "Фундація DEJURE" Михайла Жернакова, жоден із кандидатів не обрав необхідної кількості голосів під час таємного голосування. За достойних кандидатів проголосувало 4 або 5 членів із 26.

В Офісі президента України у четвер, 16 вересня, відбудеться робоча зустріч за участю очільників органів суддівського урядування, зокрема голови Ради суддів, Верховного суду, представників парламенту, а також послів країн Групи семи.

Коментуючи збір послів Групи семи президент України Володимир Зеленський заявив, що не допустить блокування найголовнішої реформи країни і не дозволить суддям, які перешкоджають реформі й очищенню судової системи, позбавити українців права на справедливість.

Інструменти російського шантажу

Самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив про наміри розмістити на білорусько-українському кордоні російські зенітно-ракетні комплекси C-400.

Він розповів про наміри придбати у Росії озброєння на загальну суму понад 1 млрд доларів США. Лукашенко каже, що в Білорусі з Україною 1200 км кордону, який їм потрібно закривати.

Кремль використовує Лукашенка та "Північний потік-2", серед іншого, як інструменти для стимулювання Заходу не критикувати російські вибори до Держдуми, пишуть журналісти "Європейської правди" у статті Зброя проти України: куди приведе нове загострення між Мінськом та Києвом.

Тим часом, Федеральне агентство з мереж Німеччини (Bundesnetzagentur) підтвердило, що отримало усі необхідні документи для початку процесу сертифікації газопроводу "Північний потік-2".

Процес сертифікації має бути завершено протягом чотирьох місяців, починаючи з 8 вересня. Німецьке агентство з мереж зокрема має переконатися, що газопровід не порушує Газову директиву ЄС.

Україна-НАТО

В Брюсселі почала роботу новопризначена глава місії України при НАТО Наталія Галібаренко.

Тему НАТО зачепив й журналіст CNN під час інтерв’ю з Володимиром Зеленським. Серед іншого, президент України розповів, що на зустрічі з президентом США Джо Байденом почув від нього запевнення, що Вашингтон у майбутньому бачить Україну в НАТО, але що це рішення залежить не тільки від США.

Зеленський зазначив, що відповів на це Байдену, що рішення і позиція Сполучених Штатів може скоротити шлях України до Альянсу та дасть більше ясності для Києва.

Чого чекати Україні найближчим часом у відносинах з США читайте та дивіться в інтерв’ю "Європейської правди" з послом України в США Оксаною Маркаровою.

Затримання росіянина у Чехії на прохання України

Україна працює над тим, щоб затриманого у Чехії громадянина Росії, який сприяв протиправній анексії півострова, передали для суду в Україні.

12 вересня правоохоронні органи Чеської Республіки затримали в міжнародному аеропорту Праги на запит України громадянина Російської Федерації Олександра Франчетті. Затримання стало результатом злагоджених дій українських та чеських правоохоронців задля притягнення Франчетті до відповідальності за скоєння низки злочинів проти України.

Москва, у свою чергу, заявила, що Чехія не повідомляла про затримання росіянина-співучасника окупації Криму. Москва, за словами глави МЗС РФ Сергєя Лаврова, сподівається, що чеська влада буде суворо дотримуватися закону і не стане піддаватися на політичні провокації.

Інші новини: ДТП з українськими туристами

В Туреччині перекинувся автобус з українськими туристами у районі міста Мугла. Водій автобуса, який віз українських туристів з Бодрума до Денізлі, не впорався з керуванням, оскільки у нього трапився серцевий напад. В результаті він виїхав на зустрічну смугу і в’їхав у шкільний автобус.

За попередньою інформацією, в автобусі перебував 41 громадянин України. 35 українських туристів зазнали травм легкої та середньої тяжкості, їм надається необхідна медична допомога. Загроз життю немає.

У Молдові розслідують розкрадання $12 млн на імпорті електроенергії з України.

В МЗС назвали топ-10 країн, ковідні правила в’їзду до яких найчастіше шукають українці.

Литва ввела жорсткі обмеження для людей без "паспорта можливостей". "Паспорт можливостей" можуть отримати всі, хто був щеплений проти коронавірусу, перехворів або отримав негативний результат тесту. Люди без цього документа не зможуть потрапити в магазини з товарами не першої необхідності, в торгові центри, на ринки, якщо їхня площа перевищує 1500 квадратних метрів, в кафе та ресторани всередині.

Це лише частина цікавих новин 13 вересня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

Ваша редакція.