Закон об олигархах — в "Венецианку", выборы в Германии: главное за выходные

В Угорщині та Польщі смертельні ДТП з українцями; В Німеччині завершилися парламентські вибори; Швейцарці голосували на референдумі щодо одностатевих шлюбів; У Босфорі зіткнулися російський і турецький суховантажі; В уряді Польщі вважають суперечку щодо шахти в Туруві великою операцією Німеччини і РФ.

Про ці та інші новини 25-26 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди.

"Венеційка" перевірить закон про олігархів

Голова Європейської комісії "За демократію через право" (Венеційська комісія) Джанні Букіккіо попросив у президента Володимира Зеленського текст закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Букіккіо відзначив ухвалення у Верховній раді ініційованого президентом закону "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)".

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт про олігархів №5599.

Про ДТП та затримання з українцями

В результаті ДТП мікроавтобуса і вантажівки в Угорщині загинули два українці. Того ж дня стало відомо і про смертельну дорожньо-транспортну пригоду за участю українця, але у Польщі. В населеному пункті Лігота Мала поблизу міста Олесніца на південному заході Польщі водій Renault Scenic втратив контроль, з'їхав з дороги і перекинувся. Внаслідок ДТП загинув 30-річний українець.

Біля берегів Нідерландів затримали двох українців за підозрою в перевезенні нелегалів. На борту яхти, якою керували капітани-українці, виявили 11 мігрантів з Албанії.

Нелегалів затримали й на українському кордоні. Українські прикордонники затримали поряд з польським кордоном трьох громадян Туреччини, які намагались незаконно потрапити у Євросоюз.

Про вибори та голосування у Європі

У Німеччині завершилося голосування на виборах до Бундестагу. На виборах мають визначити, хто замінить канцлерку Ангелу Меркель після 16 років на цій посаді.

Опитування виборців на виході з дільниць у Німеччині, де у неділю відбулися федеральні вибори, не дозволили чітко визначити переможця.

Дві ключові політичні сили – соціал-демократи та блок чинної канцлерки Меркель ХДС/ХСС – набрали у опитуваннях приблизно порівну.

Опитування, проведене на виході з дільниць на замовлення мовника ARD, прогнозує, що обидва лідери отримують по 25% голосів. Інше опитування, замовлене ZDF, дає соціал-демократам 26%, а блоку соратників Меркель 24%. При цьому жодне з цих опитувань не враховує бюлетені, надіслані поштою.

В Ісландії завершили підрахунок голосів на парламентських виборах: вперше в історії жінок-депутаток буде більше, ніж чоловіків.

Як повідомляє AFP, це перший прецедент не тільки для Ісландії, а й Європи: у Швеції, яка займала досі перше місце за представництвом жінок у законодавчому органі, депутатки мають 47% місць у парламенті. Для Ісландії це тепер понад 52%.

Швейцарці сьогодні голосували на референдумі щодо одностатевих шлюбів. Голосування завершилося опівдні за місцевим часом. Більшість голосів надходять поштою.

Оформлювати цивільні партнерства одностатевих пар дозволили з 2007 року, але цей механізм дає парам менше можливостей, ніж шлюб. Парламент Швейцарії та виконавча гілка, Федеральна рада, підтримали акт "Шлюб для всіх". Соцопитування свідчать, що такий крок підтримують більшість жителів країни.

Інше: зіткнення суховантажів та виверження вулкану

У Босфорі зіткнулися російський і турецький суховантажі.

Виверження вулкана на Канарах посилилось, місцевий аеропорт закрили.

В уряді Польщі вважають суперечку щодо шахти в Туруві великою операцією Німеччини і РФ.

Польща за добу зафіксувала 260 спроб незаконного перетину кордону з Білорусі.

Це лише частина цікавих новин 25-26 вересня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

Ваша редакція.