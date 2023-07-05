Финляндия спасает олигарха РФ, курсы пилотов в Британии, реальные гарантии Украине: новости дня

У Британії поділилися оцінками щодо втрат росіян після повномасштабного вторгнення в Україну, закликають не квапити Україну щодо контрнаступу і запевняють, що головний удар ЗСУ ще попереду.

Важливо, що сьогодні нарешті привідкрилася завіса щодо старту навчань українських військових на західних винищувачах.

Напередодні дводенного саміту НАТО у Вільнюсі 46 авторитетних західних експертів, військових і дипломатів підписали листа із закликом якнайшвидше надати Україні дорожню карту до членства в НАТО.

Надвечір президент Литви повідомив, що комюніке майбутнього саміту НАТО вже "набуває обрисів" і є шанс переконати більш обережних союзників змінити позицію і прописати більш рішучі заяви щодо України.

Вже точно підтверджено, що буде створена Рада Україна-НАТО.

Напередодні саміту НАТО, у Швеції з’явились заявки на нові акції зі спаленням Корану.

Через це уряд Швеції закликають змінити законодавство.

За словами глави МЗС Туреччини, шведська заявка на вступ в НАТО не буде схвалена доки Швеція не виконає тристоронню угоду про боротьбу з тероризмом, а також через нездатність шведського механізму безпеки запобігати інцидентам, подібним до спалення Корану.

Все важливе і цікаве за 5 липня читайте у дайджесті "Європейської правди".

Також підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Втрати росіян і контрнаступ

У Британії поділилися оцінками щодо втрат росіян після повномасштабного вторгнення в Україну.

"За нашими оцінками, з початку конфлікту були вбиті або поранені приблизно 220 тисяч російських військовослужбовців", – сказав молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіппі.

Також, за його словами, втрати РФ в бронетехніці становлять понад 6200 одиниць: майже 2050 основних бойових танків, 80 літаків, 95 вертольотів, 250 безпілотних літальних апаратів, 12 військово-морських кораблів усіх класів і понад 1000 артилерійських систем усіх типів.

Головнокомандувач Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін заявив, що головний удар ЗСУ в ході контрнаступальних операцій ще попереду, відкинувши закиди щодо повільного просування українських військових.

Він визнав, що український контрнаступ ускладнила висока щільність мінних полів, відсутність прикриття з повітря, а також те, що Україна не отримала всю бажану військову техніку.

Водночас Радакін наголосив, що несправедливо прив'язувати Україну до конкретних часових рамок і що "Росія зараз настільки слабка, що не має сил для (власного) контрнаступу".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що в ході контрнаступальних операцій українські війська "поки що діють дуже чітко та добре організовано".

Важливо, що сьогодні нарешті привідкрилася завіса щодо старту навчань українських військових на західних винищувачах.

Британія почне базову підготовку до двадцяти українських льотчиків у серпні.

Напередодні саміту НАТО

Напередодні дводенного саміту НАТО у Вільнюсі, який відбудеться 11 та 12 липня, 46 авторитетних західних експертів, військових і дипломатів підписали листа із закликом якнайшвидше надати Україні дорожню карту до членства в НАТО.

"У Вільнюсі Альянс повинен запустити дорожню карту, яка чітко вестиме до членства України в НАТО в найкоротші терміни. Як і у випадку з Фінляндією і Швецією, цей процес може відбуватися в обхід Плану дій щодо членства, зважаючи на тісну і постійну взаємодію між НАТО та Україною", – йдеться в листі.

Президент Литви Гітанас Науседа вважає, що рішення саміту НАТО у Вільнюсі "не розчарує українців".

Литовський очільник висловив надію, що президент України після приїзду до Вільнюса "обов'язково отримає, можливо, не все з того, що він очікує у своїх планах-максимум, але вже точно отримає багато чого".

Він зазначив, що не став би так категорично формулювати, що Україна не отримає запрошення в НАТО після війни "в тій чи іншій формі". За його словами, це саме те, що зараз обговорюється в Альянсі.

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що дискусії щодо політичних рішень щодо України на саміті НАТО у Вільнюсі за менш ніж тиждень до проведення саміту тривають.

"Фінального бачення щодо політичних рішень щодо України ми не маємо", – сказала віцепрем'єрка.

Що-що, а проблем через Угорщину на саміті НАТО у Зеленського не чекають.

Надвечір президент Литви повідомив, що комюніке майбутнього саміту НАТО вже "набуває обрисів" і є шанс переконати більш обережних союзників змінити позицію і прописати більш рішучі заяви щодо України.

"Є широке коло країн, які хочуть сильнішого тексту щодо України, і спільними зусиллями ми можемо аргументовано доводити, що комюніке все ще можна покращити", – розповів Гітанас Науседа.

Вже точно підтверджено, що буде створена Рада Україна-НАТО. Перше засідання "на рівні голів держав та урядів, включно зі Швецією" заплановне на 13:00 12 липня.

Ідея створення передбачає, щоби Україна у форматі Ради Україна-НАТО була повноправним учасником, а не просто запрошеною для дискусій, як у Комісії Україна-НАТО.

Раніше президент Володимир Зеленський наголошував, що Україні потрібні і реальні гарантії безпеки, але не як альтернатива членству, а на час, поки Україна не стала членом НАТО.

Продовжує тішити чітка і послідовна позиція прем’єрки Італії Джорджії Мелоні щодо підтримки України. За її словами, Рим виступає за потребу реальних гарантій безпеки Києву.

"У часи кризи ми повинні бути єдиними. Починаючи з України, щодо якої італійська та польська позиції збігаються. Ми не можемо прийняти російську агресію проти України і зробимо все можливе, щоб зупинити її", – сказала Мелоні.

Навала небезпечних акцій у Швеції

До речі, напередодні саміту НАТО, у Швеції з’явились заявки на нові акції зі спаленням Корану.

Одну з акцій у Стокгольмі планують перед місцевою мечеттю "якнайшвидше". Заявку подала жінка віком близько 50 років. У коментарі SVT вона сказала, що це нібито її власна ініціатива, тому що її обурили націлені на Швецію протести у мусульманському світі.

Ще одну акцію зі спаленням Корану планують у Гельсінгборзі на 12 липня.

Третю акцію планують у Стокгольмі на 15 липня.

Посол Ізраїлю у Швеції Нево Кулман вже заявив, що шокований такими планами, "будь-то Коран, Тора чи інша священна книга".

"Це явні акти ненависті і їх потрібно не допустити", – заявив він.

Поліція поки не вирішила, чи дасть згоду на проведення акцій.

Уряд Швеції закликали змінити законодавство після акції зі спаленням Корану.

Справа в тому, що акції зі спалення Корану є легальними в Швеції, оскільки вони підпадають під дію закону про свободу слова, що унеможливлює їх заборону поліцією.

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявляє, що членство Швеції в НАТО може створити проблеми для Альянсу, оскільки уряд країни дозволив акцію зі спалення Корану.

За його словами, Туреччина досі не схвалює шведську заявку на вступ в НАТО, оскільки Швеція досі не виконала тристоронню угоду, підписану Анкарою, Стокгольмом і Гельсінкі про боротьбу з тероризмом, а також через нездатність шведського механізму безпеки запобігати інцидентам, подібним до спалення Корану.

Різне щодо України і українців

В Україні за кошти ЄС почали ремонти у восьми школах, постраждалих від війни.

В ООН спростували дипстатус Фірташа, який нібито допоміг йому уникнути екстрадиції.

Правоохоронці у Європі, включно з українськими, викрили сотні випадків трудової експлуатації.

Катастрофа МАУ: Канада, Швеція, Україна і Британія подали на Іран в суд ООН.

Росіяни у Європі

Угорщина прийняла російського міністра, хоче "тримати канали зв'язку відкритими".

Росіяни активно купують нерухомість у Литві, а банк у Фінляндії дозволив російському олігарху Ротенбергу вивести активи незадовго до накладення санкцій ЄС.

Тим часом, РФ хоче наростити авіасполучення з Грузією до майже 300 рейсів на тиждень.

Потужний шторм

Шторм "Полі" у Нідерландах сьогодні серйозно порушив повітряне і залізничне сполучення в країні, влада закликала людей залишатися вдома через сильний вітер.

Рідкісний літній шторм із швидкістю вітру до 145 кілометрів у Нідерландах спричинив принаймні одну смерть.

Через наслідки урагану "Полі" в німецькому місті Реде землі Північний Рейн-Вестфалія загинула жінка.

Решта новин дня

ЄС суттєво скоротив імпорт нафти і газу з Росії: дані Євростату.

У керівній партії Грузії виключили будь-які консультації щодо Саакашвілі.

Президент Азербайджану вимагає від Вірменії вивести війська з Карабаху для досягнення миру.

Рекордне число живих експрем’єрів дорого обходиться платникам податків Британії – Politico.

Чоловіку, який застрелив трьох людей у центрі Копенгагена, оголосили вирок.

У Польщі заявили, що пташиний грип, який вбиває котів у країні, не загрожує людині.