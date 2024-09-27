Встреча Зеленского с Трампом, Лукашенко "пугает" Запад, провокация в Кишиневе: новости дня

Володимир Зеленський врешті-решт зустрівся з Дональдом Трампом. Кандидат в президенти США назвав це "добрим знаком", хвалив українського президента і сказав, що нібито виступає за "справедливий" мир для України.

Тим часом, кандидатка в президенти від демократів Камала Гарріс дещо випереджає Трампа у "ключових" штатах.

Президент Сербії вважає, що війна в Україні завершиться за корейським сценарієм, а Угорщина доєднається до формату "за мир в Україні", який засновують Китай і Бразилія.

Соратник Шольца закликав збільшити допомогу Україні для її кращої переговорної позиції, а МЗС Британії очікує, що дозвіл на удари західною зброєю по Росії можуть ухвалити до початку зими.

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Зустріч Зеленського з Трампом

Головна тема дня – зустріч президента України Володимира Зеленського з кандидатом в президенти США від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Ще вчора ввечері кореспондентка "Голосу Америки" повідомила, що президент Зеленський продовжує свій візит до США ще на один день.

Згодом Дональд Трамп заявив, що зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським в п'ятницю.

Він навіть опублікував лист, як Зеленський просив його про зустріч, але не супроводив цей лист жодним коментарем.

"Всі ми в Україні хочемо закінчити цю війну справедливим миром. І ми знаємо, що без Америки цього неможливо досягти. Ось чому ми повинні прагнути зрозуміти один одного і залишатися в тісному контакті", – серед іншого написав український президент.

Ще до зустрічі республіканець похвалив дії Володимира Зеленського під час спроби імпічменту у Конгресі.

Крім того, Трамп додав, що у нього із Зеленським "дуже гарні відносини" і одразу сказав те саме про відносини з правителем Росії Владіміром Путіним та заявив, що бачить можливість швидко домовитися про припинення війни.

Кандидат в президенти США від Республіканської партії і Володимир Зеленський зустрілися приблизно о 17:00 за Києвом. Зустріч тривала годину.

Трамп назвав зустріч з Зеленським "гарним знаком" і знову висловив впевненість, що зможе швидко закінчити війну у разі своєї перемоги на виборах.

У спілкуванні зі ЗМІ республіканець заявив, що виступає за "справедливий" мир для України, але утримався від конкретики щодо того, яку угоду про завершення війни між Росією та Україною вважав би справедливою.

Президент України після зустрічі сказав, що розраховує на підтримку Сполучених Штатів у мирному процесі.

"Ми розуміємо, що Сполучені Штати можуть бути лідером будь-яких переговорів. Ви знаєте, у нас був мирний саміт і ми організовуємо ще один. Ми розраховуємо на підтримку", – сказав Зеленський.

Зеленський запросив Трампа приїхати в Україну, той не став виключати ще однієї зустрічі.

Пресслужба українського президента повідомила, що глава держави представив республіканцю "план перемоги", розповів про ситуацію на фронті та, зокрема, про стан справ на Курщині.

Трамп після зустрічі заявив, що у разі його програшу на виборах війна в Україні переросте у Третю світову.

Гарріс дещо випереджає Трампа

Вчора, до зустрічі з Трампом, Володимир Зеленський провів зустріч з кандидаткою в президенти США від Демократичної партії Камалою Гарріс.

Президент України пояснив, що вважав за необхідне зустрітися з обома кандидатами у президенти США, оскільки будь-хто з них може зайняти топпосаду, а Україна розраховує на підтримку і після виборів та має планувати цю співпрацю вже зараз.

На зустрічі з українським президентом вона розкритикувала пропозиції суперника щодо відмови України від своєї території.

Стоячи поруч із Зеленським, Гарріс не назвала Трампа на ім'я, але сказала, що "в моїй країні є дехто, хто натомість хоче змусити Україну відмовитися від значної частини її суверенної території".

"Ці пропозиції збігаються з пропозиціями Путіна. І давайте будемо відвертими, це не пропозиції миру. Натомість це пропозиції капітуляції", – сказала вона.

Республіканець, у свою чергу, відкинув критику своєї опонентки і наполягав на тому, що він лише хоче зупинити "шоу жахів, яке триває".

Коли його запитали, чи повинна Україна відмовитися від територій, Трамп був небагатослівним, сказавши: "Давайте досягнемо миру... Нам потрібен мир. Нам потрібно зупинити смерть і руйнування".

Тим часом, кандидатка у президенти від Демократичної партії, віцепрезидентка Камала Гарріс дещо випереджає Дональда Трампа у шести "хитких штатах", від яких найбільше залежить результат виборів.

Про це свідчить оприлюднене 26 вересня опитування Bloomberg News/Morning Consult.

Розмови про переговори і мир

Президент Сербії заявив, що війна в Україні завершиться за корейським сценарієм.

"Корейський сценарій буде досягнутий, і він не матиме рішення протягом 10, 20 чи 30 років, і це буде фундаментальне вирішення конфлікту в Україні", – вважає Александар Вучич.

Угорщина доєднається до формату "за мир в Україні", який засновують Китай і Бразилія.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина приєднається до ініціативи, яку створюють Китай і Бразилія для просування свого плану припинення війни в Україні. Він додав, що там загалом вже 15 країн-учасниць, зокрема Туреччина, Казахстан, Саудівська Аравія, Мексика, Замбія і Кенія.

"Ініціатори зустрічі вирішили запросити туди три європейські держави – нас, Угорщину, Францію та Швейцарію. Меседж цієї зустрічі – що розв’язки війни в Україні неможливо досягти на полі бою. Війну в Україні можна завершити тільки шляхом переговорів, і чим швидше вони почнуться, тим більше життів можна буде врятувати, тим меншою буде загроза ескалації та нові руйнування", – сказав Петер Сійярто.

А "подруга Путіна" вимагає включити питання "миру" в Україні у коаліційні угоди на сході Німеччини.

"Стратегія завершення війни шляхом постачання зброї або прийняття рішень про надання все більшої кількості зброї (Україні) провалилася", – заявила лідерка партії BSW Сара Вагенкнехт.

Уряди земель, додала вона, також повинні зайняти чітку позицію щодо розміщення американських ракет середньої дальності, які, за словами Вагенкнехт, дві третини людей на сході Німеччини відкидають.

Вона додала, що питання розміщення ракет США є "екзистенційним", оскільки ракети нібито "значно підвищують ядерний ризик для Німеччини".

Лукашенко "лякає" Захід

Тим часом, в Міноборони Естонії вважають, що успішні авіаудари України по знищенню військових складів російської армії повинні почати впливати на лінію фронту вже в жовтні.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Естонії Янек Кессельманн не впевнений, що у російських військ вистачить ресурсів, щоб відтіснити українські частини, які увійшли до Курської області Росії.

До речі, ексглава Міноборони Нідерландів вважає, що Курську операцію будуть розбирати у військових академіях світу.

Лукашенко слідом за Путіним "лякає" Захід ядерною зброєю та говорить про "червоні лінії", а Румунія отримає від США обладнання для виявлення радіації.

Щодо допомоги Україні

Соратник Шольца закликав збільшити допомогу Україні для її кращої переговорної позиції.

Голова комітету у закордонних справах Бундестагу, член Соціал-демократичної партії Німеччини Міхаель Рот закликає до збільшення європейської допомоги Україні у вигляді озброєнь.

"Зараз настав час нарешті мобілізувати всі сили, щоб поставити Україну в найкращу позицію для можливих переговорів", – додав він.

Франція обіцяє допомогти Україні пережити складну зиму, а литовська газотранспортна компанія передасть Україні автомобілі та генератори.

МЗС Британії очікує, що дозвіл на удари західною зброєю по Росії можуть ухвалити до початку зими. А от розвідка США, за даними The New York Times, заявила про ризики, пов'язані з дозволом Україні завдавати ударів вглиб РФ.

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