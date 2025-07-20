Замена послов Украины, Азербайджан готовит суд с РФ, победа "Радио Свобода": все за выходные

ЗМІ дізнались, як США перерозподілятимуть поставки зброї заради України.

Фінляндія отримає від ЄС 1,6 млрд євро на утримання кордону з Росією, а Азербайджан готує позов проти Росії у зв’язку з авіатрощею біля Актау.

У Польщі стався збій, а єврокомісар шокований небезпекою деяких товарів на Shein і Temu.

Трамп вважає, що БРІКС "згасає" після його погроз.

Все важливе і цікаве за вихідні, 19 та 20 липня – в дайджесті "Європейської правди".

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Щодо Patriot для України

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль в інтерв’ю Bild заявив, що канцлер Фрідріх Мерц відіграв велику роль у зміні позиції президента США Дональда Трампа щодо правителя Росії Владіміра Путіна.

"Фрідріх Мерц відіграв у цьому велику роль, тому що з самого початку чітко дав зрозуміти, що підтримує Україну", – відповів на це німецький міністр.

Нагадаємо, 14 липня президент США Дональд Трамп оголосив про угоду між США та НАТО, за якою поставки американської зброї Україні будуть оплачуватись європейськими союзниками.

Також Трамп анонсував відправлення Україні додаткових зенітно-ракетних комплексів Patriot.

За даними газети Bild, перший Patriot для України за рахунок Німеччини буде готовий не раніше ніж за пів року.

Видання нагадує, що йдеться про Patriot, який мала отримати Швейцарія, однак її посунули у черзі заради України. Витрати по цій системі візьме на себе Німеччина.

The Wall Street Journal пише, що адміністрація президента США перемістила Німеччину на перше місце в черзі на отримання систем протиповітряної оборони Patriot, що дасть змогу німецькій стороні передати Україні наявні у неї дві системи.

Як зазначає видання, обіцянка США швидко замінити німецькі системи Patriot – перший випадок, коли Пентагон сприяє поставкам зброї в Україну відтоді, як Трамп оголосив на початку цього місяця, що він підтримує додаткові військові поставки.

Протягом наступного тижня, ймовірно, буде укладено більше угод між США та їх союзниками про надання додаткової зброї, зазначає видання.

В Бундесвері оцінюють, що РФ планує запускати по Україні 2 тисячі дронів одночасно.

Збій у Польщі

У суботу стало відомо, що у Польщі стався серйозний збій системи управління повітряним рухом.

"Вранці стався збій системи управління повітряним рухом; літаки приземляються, але в деяких польських аеропортах запроваджені обмеження на зльоти", – сказав він.

"Співробітники Агентства внутрішньої безпеки збирають інформацію з цього питання, аналізують її та перевіряють на предмет можливого саботажу", – заявив представник польського Міністерства внутрішніх справ.

Згодом польська влада заявила, що усунула несправність.

"Тимчасові проблеми були спричинені несправністю, яку швидко усунули. Після виконання всіх необхідних процедур основна система управління повітряним рухом була відновлена", – заявили у Польській службі повітряної навігації.

А в Бундестазі кажуть, що парламент перебуває під постійними кібератаками і потребує захисту.

Щодо Росії

Фінляндія отримає від ЄС 1,6 млрд євро на утримання кордону з Росією, а Азербайджан готує позов проти Росії у зв’язку з авіатрощею біля Актау.

Щодо виборів у Молдові

Центральна виборча комісія Молдови не пустила на вибори проросійський блок олігарха Ілана Шора "Перемога".

Крім того, молдовська ЦВК ухвалила рішення, яке може призвести до розпуску політичної партії "Шанс", що входить до політичного блоку "Перемога", про заснування якого Шор оголосив у Москві.

Нагадаємо, партія "Шанс" стала де-факто наступницею партії "Шор" після того, як її оголосили неконституційною, перейнявши її кольори та стилістику.

Парламентські вибори у Молдові заплановані на 28 вересня 2025 року.

Демонстрації і протести

У суботу у Варшаві пройшла масова демонстрація проти міграції.

Демонстрація стартувала біля Палацу культури і науки.

Серед учасників зібрання була велика група футбольних вболівальників варшавської "Легії". Вони вигукували антиурядові гасла, спрямовані проти політики прем'єра Дональда Туска та його міграційного курсу.

Паралельно неподалік відбувалася менша акція об’єднання "Об'єднані проти расизму", спрямована проти ініціаторів антиіммігрантського маршу.

А у Тбілісі в суботу мітингували за бойкот місцевого голосування.

Опозиційні політики, представники неурядових організацій та громадяни пройшли ходою до будівлі парламенту. Учасники акції вимагали звільнення активістів, затриманих на проєвропейських мітингах, і опозиційних політиків, а також проведення нових парламентських виборів.

Мітингувальники також виступають проти участі опонентів керівної "Грузинської мрії" в майбутніх виборах до органів місцевого самоврядування.

"Конкретний посил сьогоднішнього мітингу полягає в тому, що так звані російські вибори – це частина російської спецоперації. Її сценарій і результат вже визначені", – заявив один з учасників акції, лідер руху "Площа Свободи" Леван Цуцкірідзе в інтерв'ю інформаційному інтернет-виданню Interpressnews.

В кінці червня 8 опозиційних партій Грузії виступили зі спільною заявою – вони оголосили, що відмовляються брати участь у виборах до органів місцевого самоврядування 4 жовтня цього року.

Заміна послів України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що узгодив з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою заміну керівників деяких посольств.

Крім того, Сибіга доповів президенту про початок роботи за програмою цьогорічної наради послів.

"Міністр і більш ніж 80 українських керівників дипмісій відвідали Запоріжжя та разом з очільником області Іваном Федоровим обговорили, що саме має бути ключовими пріоритетами в роботі з країнами-партнерами", – повідомив президент.

Він додав, що це мають бути конкретні елементи в постачанні зброї та розвиток її виробництва, конкретні проєкти для відбудови та гарантування нормального життя в українських містах і селах, конкретні юридично дієві механізми для притягнення Росії до відповідальності та для використання російських активів заради захисту від російської ж агресії.

"Сьогодні ми відвідали лінію фронту в Запоріжжі та Запорізькій області, а також Оріхівський район разом з усіма послами України в різних країнах світу. Мужність жителів Запоріжжя заслуговує на нашу найглибшу повагу", – прокоментував міністр закордонних справ.

За його словами, такі візити дають нове розуміння того, як живуть люди в Україні, через що вони проходять і які їхні найнагальніші потреби.

"Вони надають дипломатам нової мотивації бути більш переконливими та досягати більш відчутних результатів", – написав Сибіга.

Завтра, додав він, президент Володимир Зеленський відкриє конференцію послів України під назвою "Від сили дипломатії до дипломатії сили".

А ще міністр закордонних справ повідомив, що Україна повертатиме в офіційний вжиток українські назви іноземних міст.

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