Мирный план Трампа, подготовка встречи с Путиным, украинцы не верят в НАТО: новости дня

Все більше розмов про підготовку зустрічей Дональда Трампа, Володимира Зеленського та Владіміра Путіна. Зокрема, у ЗМІ потрапили мирні пропозиції американського президента РФ.

Проте ще до цієї зустрічі Дональд Трамп зможе "записати собі в актив" досягнення миру в ще одному регіоні – на Південному Кавказі. Ймовірність цього стрімко зростає.

А в україно-польських відносинах сталася ще одна провокація, здатна зіпсувати відносини між країнами.

Все важливе і цікаве за четвер, 7 серпня – в дайджесті "Європейської правди".

Мирні пропозиції США

Польське видання Onet стверджує, що дізналось про зміст американської пропозиції щодо України, яка була представлена Владіміру Путіну на переговорах зі спецпосланником президента США Стівом Віткоффом у Москві.

Польське видання стверджує, що до пропозицій США входять: перемир'я в Україні, фактичне визнання окупованих Росією територій шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років; скасування більшості санкцій, накладених на Росію.

Водночас, як пише видання, цей пакет пропозицій не містить гарантій, що НАТО не розширюватиметься, чого послідовно вимагали росіяни.

В Офісі президента України спростовують цю інформацію. Хто каже правду – дізнаємося вже незабаром.

Зокрема, спецпредставник президента США Стів Віткофф планує провести в четвер відеоконференцію з високопосадовцями з України, Фінляндії, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії, щоб проінформувати їх про свою зустріч з главою Кремля Владіміром Путіним.

Підготовка зустрічі лідерів

Президент США Дональд Трамп заявив про "хороші шанси" на проведення зустрічі з господарем Кремля Владіміром Путіним вже найближчим часом.

Втім, як уточнює Держсекретар США Марко Рубіо, потенційна зустріч Трампа із Зеленським та Путіним залежить від того, чи вдасться наблизити позиції України та РФ у питанні щодо припинення війни.

Також в адміністрації Трампа додають – зустріч із Путіним відбудеться тільки в тому випадку, якщо сам російський лідер також зустрінеться з Володимиром Зеленським.

Можливий формат може складатися із трьох зустрічей: двох двосторонніх форматів (Зеленський-Трамп та Трамп-Путін), а також одного тристороннього. Саме таку схему Володимир Зеленський обговорював у телефонній розмові з Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Про майбутню зустріч багато говорять і в РФ. Путін заявив, що для проведення саміту Росія – США на рівні лідерів підходять Об'єднані Арабські Емірати.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн провела телефонну розмовуз Володимиром Зеленським, під час якої вони обговорили подальші кроки у перемовинах про чесний та тривалий мир.

А після президент Зеленський підтвердив готовність України до переговорів із Росією, наголосивши на необхідній участі в них Європи та США.

Трамп мирить Південний Кавказ

Стали відомі подробиці зустрічі лідерів Азербайджану та Вірменії, яка має відбутися 8 серпня у Вашингтоні. За її результатами має бути підписана "рамкова мирна угода", яка передбачатиме виключні права США на розвиток стратегічного транзитного коридору через Південний Кавказ.

Важливо, що один з розділів домовленостей, за даними Reuters, стосуватиметься транспортного коридору через Вірменію, який мав би зʼєднати азербайджанський анклав Нахічевань з рештою Азербайджану.

Такий сценарій – вкрай невигідний для РФ, яка втрачає контроль за регіоном. Детальніше про це можна подивіться у нашому відео: Трамп пропонує угоду Вірменії, Росія втрачає Кавказ

Інші новини

Народні збори (аналог парламенту) і Виконавчий комітет (аналог уряду) молдовського автономного регіону Гагаузія ухвалили резолюцію, в якому названо недійсним вирок главі регіону Євгенії Гуцул у справі про фінансування незаконної партії "Шор". Нагадаємо, башканку напередодні присудили до семи років позбавлення волі.

У Польщі розслідують інцидент із скандальним пам’ятником жертвам Волинської трагедії, на якому намалювали червоно-чорний прапор ОУН та залишили напис "Слава УПА".

Частка "оптимістів" щодо швидкого вступу України в НАТО за останні три роки зменшилась приблизно на третину, тоді як тих, хто взагалі не вірить у таку можливість – сягнула максимуму. Зокрема, у вступ в межах 10 років вірять 32% опитаних українців.

Ще одна цікава соціологія – оцінка українцями керівництва США станом на 2025 рік є найнижчою за останні понад 10 років. Натомість схвалення дій Берліна є найвищим за ці роки.

Між Києвом і Бухарестом у тестовому режимі запущено пряме залізничне сполучення.

Також в уряді повідомили про продовження "транспортного безвізу" з Молдовою ще на два роки – до кінця 2027-го року.

І останнє – про кримінал. Папуга Манго, що розмовляє, зіграв ключову роль у розгромі банди торговців кокаїном в Англії – завдяки відеозаписам з птахом поліція зібрала докази, на підставі яких засудили 15 осіб.