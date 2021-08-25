Новини 25 серпня: “20 років до членства”, програш “Північного потоку-2”, відкриття Чехії та Мальти

20 років до членства в ЄС та занепокоєння США

25 серпня у центрі уваги інтерв’ю президентки Естонії Керсті Кальюлайд "Європейській правді", формулювання якої можуть здивувати жорсткістю.

Зокрема, Керсті Кальюлай вважає, що Україні "знадобиться 20 років роботи" для членства в ЄС і що Україна не може стати членом НАТО до деокупації всієї території.

Інтерв’ю записали відразу після завершення саміту Кримської платформи 23 серпня. Саміт відвідувала, серед інших, президентка сусідньої Молдови Мая Санду, за що, до речі, її розкритикувала партія соціалістів проросійського Додона.

Тепер черга президента України. 27 серпня Володимир Зеленський візьме участь в урочистостях в Кишиневі, організованих з нагоди тридцятиріччя незалежності Молдови. Разом з ним на заході будуть президент Румунії Клаус Йоганніс та президент Польщі Анджей Дуда.

Сьогодні ввечері стало відомо, що Зеленський призначив нового посла України в ЄС. Їм став Всеволод Ченцов. Також Зеленський звільнив Андрія Шевченка - посла України в Канаді.

Президент Польщі Анджей Дуда сказав, що складні питання у польсько-українських відносинах треба вирішувати так, як колись ця проблема була вирішена з Німеччиною. За словами Дуди, польсько-українські відносини історично складні, але цю проблему доведеться вирішувати.

Посольство США засудило прояви насильства до опонентів після нападу на Порошенка.

COVID-19: відкриття Чехії та Мальти

Уряд Чехії дозволив в'їзд громадянам України, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу. Стає доступною і Мальта - острівна держава визнала українські цифрові сертифікати про вакцинацію.

Україна отримала від НАТО 10 тонн засобів захисту для боротьби з коронавірусом (хірургічні маски, щитки для обличчя, рукавички, захисний одяг), а Швейцарія передала 1,5 млн тестів на COVID-19 для жителів Донбасу.

Греція забороняє невакцинованим відвідувати бари та ресторани у приміщенні, а Болгарія продовжила режим надзвичайної епідеміологічної ситуації на 3 місяці.

Програш "Північного потоку-2"

Російський "Північний потік-2" програв суд в Німеччині щодо звільнення від правил ЄС.

Правила ЄС вимагають, щоб компанії, які виробляють, транспортують і розподіляють газ на території Європейського Союзу, були розділені. Оператор "Північного потоку - 2" стверджує, що правила ЄС, змінені в 2019 році, були спрямовані на знищення газопроводу. Підпорядкування цим правилам буде коштувати "Північному потоку-2" додаткових часу і грошей, але не зупинить його завершення.

Прессекретар президента РФ Дмитрій Пєсков заявив, що компанія Nord Stream 2 AG, яка в середу програла в суді справу про звільнення "Північного потоку-2" від вимог Газової директиви ЄС, повинна сама визначати подальші кроки.

Тим часом, Швеція посилила військову присутність в Балтійському морі через активність РФ.

Українці в Афганістані та афганці в Україні

Триває евакуація з Афганістану. В країні залишаються близько 90 громадян України. Міністерство закордонних справ опрацьовує можливі шляхи евакуації.

Тим часом 65 громадян Афганістану, яких евакуювали українськими літаками, попросили в Україні про статус біженця.

У Франції заявили, що є певний ризик проникнення у країну поміж евакуйованих афганців осіб, близьких до "Талібану". Проте, міністр внутрішніх справ Франції Жераль Дарманен заперечив помилки в організації евакуації з Кабула з точки зору перевірки людей, яких допускають на рейси.

А у Нідерландах палили шини через незгоду з прийомом біженців з Афганістану. Протест, який почався у вівторок вдень, довгий час мав мирний характер, але ближче до вечора напруженість загострилася, і поліції з собаками довелося втрутитися. Кілька десятків демонстрантів вигукували націоналістичні гасла.

Бійка пляшками та право забрати собі м'яч

У парламенті Вірменії депутати закидали один одного пляшками. Член правлячої фракції "Громадський договір" Айк Саргсян з трибуни парламенту назвав зрадниками всіх міністрів оборони, при яких людей звільняли від служби в армії за гроші або за телефонним дзвінком. Із залу в Саргсяна кинули пляшку з водою. Потім депутати почали жбурляти один в одного пляшки з різних кінців залу.

А у Бельгії законодавчо закріпили право забрати м'яч або домашню тварину, випадково закинутий у двір сусіда. Норма вступає в силу з 1 вересня.