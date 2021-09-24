Санкції США проти пропагандистів РФ, зняття обмежень в двох країнах Європи: головне за 24 вересня

США готують санкції до російських чиновників і пропагандистів; ЄС засудив Росію за кібератаки; У Німеччині розрив між головними конкурентами на виборах до парламенту скоротився до одного процентного пункта; Делегація РФ не поїде на сесію ПАРЄ через "Спутнік V"; громадянину Молдови на 3 роки заборонили в'їзд в Україну за георгіївську стрічку на авто.

Про ці та інші новини 24 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди.

Про загрози РФ та санкції

Палата представників Конгресу США затвердила оборонний бюджет на 2022 рік у сумі $768 млрд, що передбачає санкції проти суверенного боргу Росії та російських чиновників і пропагандистів.

У список увійшли прем'єр-міністр Міхаіл Мішустін, прессекретар президента РФ Дмітрій Пєсков, бізнесмени Роман Абрамович і Алішер Усманов, а також головний редактор кремлівського телеканалу RT Маргаріта Сімоньян і телеведучий Владімір Соловйов.

Нагадаємо, поправка включає й нові санкції проти газопроводу "Північний потік-2".

Законопроєкт все ще потребує затвердження в Сенаті і підпису президента Джо Байдена, щоб стати законом.

ЄС не впровадив додаткові санкції, але засудив Росію — за кібератаки на його держави-члени.

Деякі держави-члени ЄС спостерігали шкідливу кібердіяльність і пов’язували її з російською державою. Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що така діяльність є неприйнятною, оскільки вона загрожує нашій цілісності та безпеці, демократичним цінностям та принципам та основоположному функціонуванню наших демократій.

Тим часом, триває судовий розгляд у справі катастрофи рейсу МН17, який був збитий в результаті агресії РФ проти України. У судовому комплексі "Схіпхол" закінчився 9 блок слухань. Сьогодні після виступу родичів загиблих слово у суді мала сторона обвинувачення, адвокати родичів загиблих та представники одного з чотирьох обвинувачених Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до процесу.

Наступний блок слухань має розпочатися 1 листопада 2021 року о 10:00, за місцевим часом.

Про вибори у Німеччині

26 вересня пройдуть вибори до німецького Бундестагу. За два дні до парламентських виборів у Німеччині їхній результат залишається непередбачуваним - розрив між головними конкурентами, консерваторами ХДС/ХСС і соціал-демократами (СДПН) - скоротився до одного процентного пункта.

Професор Єнського університету Андре Гертель вважає, що Росія найбільше зацікавлена у перемозі соціал-демократів на виборах у Німеччині. Про це він повідомив в інтерв’ю ЄвроПравді. Також політолог висловив думку, що новий канцлер Німеччини почне зі спроб порозумітися з Путіним. Більше про політичні розклади в Німеччині читайте в цікавому матеріалі Між критикою Путіна та спробами порозумітися: якою буде Німеччина після Меркель.

А от конкурент соціал-демократів, кандидат в канцлери Німеччини і лідер партії ХДС Армін Лашет про Україну, ніби, не забуває. Говорячи про необхідність введення в експлуатацію "Північного потоку-2" він зазначив, що при цьому повинні враховуватися інтереси України.

Про делегацію РФ та скасування обмежень

Делегація РФ не поїде на сесію ПАРЄ через те, що Франція не визнає вакцину "Спутник V". Глава делегації РФ в ПАРЄ Петр Толстой заявив, що у створених умовах делегація Росії в Страсбург не поїде, стежити за роботою будемо дистанційно.

Перед цим зі схожою проблемою зіткнувся щеплений "Спутником" глава МЗС Угорщини Петер Сійярто - для особистої присутності на осінній сесії 76-ї Генасамблеї ООН вимагали щеплення вакцинами, визнаними ВООЗ або США.

Продовжують надходити новини щодо COVID-19.

В Грузії прогнозують п’яту хвилю коронавірусу в кінці листопада. А у Португалії та Норвегії найближчими днями скасують майже всі коронавірусні обмеження.

У Берні акція противників ковід-сертифіката вдруге скінчилась застосуванням водомета. А у Франції видали інструкції для людей, чий ковід-сертифікат виявився скомпрометованим.

Інше: санкції проти олігархів, евакуація з Афганістану

В ЄС прокоментували можливість санкцій проти українських олігархів за корупцію.

З Афганістану евакуювали 30 українців, евакуації чекають ще близько 100 людей.

Громадянину Молдови на 3 роки заборонили в'їзд в Україну за георгіївську стрічку на авто.

Вроцлаві звільнили двох поліцейських, які фігурують у справі смерті українця.

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