Нова суперечка з Угорщиною, коаліціада у Німеччині: головне за 28 вересня

Україна та ЄС розпочнуть спільну оцінку виконання Угоди про асоціацію; Німецькі "Зелені" висунуть в віцеканцлери кандидата, який виступав за зброю для України; У Нідерландах затримали політика через ймовірний сценарій з убивства прем’єра; У Румунії новий максимум випадків COVID-19; в шведському Гетеборзі вибухнув житловий будинок; Президент Франції подав скаргу проти фотографа за фото в плавках і на водному мотоциклі.

Про ці та інші новини 28 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди.

Про взаємні звинувачення між Україною та Угорщиною

До МЗС Угорщини викликали посла України в Будапешті у зв’язку з різкою реакцією Києва на підписання угорською стороною нового довгострокового контракту з "Газпромом".

За словами глави МЗС Угорщини Петера Сійярто, Рішення українського уряду виступити проти цього договору зверненням до Європейської комісії глибоко обурливе.

В Угорщині, за його словами, вважають серйозним порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки бажання перешкодити безпечному газопостачанню їхньої країни, опаленню будинків угорського народу і роботі промисловості.

Міністерство закордонних справ України, у свою чергу, також запросило посла Угорщини в Києві після аналогічного кроку Будапешта.

Також у вівторок міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Угорщину "не розкручувати емоції" в кризовій ситуації.

Він зауважив, що Україна не заперечує права Угорщини укладати контракт із "Газпромом", але нагадав, що можливо було укласти не менш вигідну угоду, яка передбачала би транзит через Україну.

Також Кулеба висловив розуміння того, що питання виключення України зі схеми транзиту було вимогою РФ, а Угорщина цю вимогу прийняла. Дипломат додав, що це не відповідає інтересам України, "ми свої інтереси захищаємо - ось і вся історія".

Свої "п’ять копійок" вставила й Росія. Речник Кремля Дмитрій Пєсков заявив, що Україна не має права втручатися в ситуацію з 15-річним контрактом "Газпрому" з Угорщиною.

За словами Пєскова, Росія була і залишається "абсолютним і незаперечним гарантом енергетичної безпеки" Європи.

Він сказав, що реакція України на контракт "Газпрому" і Угорщини "не вимагає яких-небудь дій у відповідь" та зазначив, що довгостроковий контракт "гарантуватиме надійні, передбачувані, ритмічні поставки палива до Угорщини за гарантованими економічно вигідними маршрутами".

Нагадаємо, від початку 2021 року ціни на природний газ в Європі зросли більш ніж утричі. Детальніше про газову кризу та ризики для України читайте в матеріалі Олександра Мартиненка На порозі зимової кризи: чим загрожує Європі рекордне зростання цін на газ.

Про оцінку виконання Угоди про асоціацію

Україна та ЄС розпочнуть спільну оцінку виконання Угоди про асоціацію після 12 жовтня.

Київ і Брюссель готують власні версії оцінки, які, ймовірно, стануть додатками до спільної заяви 23 Саміту Україна-ЄС 12 жовтня. Спільна оцінка розпочнеться відразу після саміту. Там вже детально будуть викладені рекомендації щодо наступних середньострокових кроків.

В Офісі Президента у декларації Саміту Україна-ЄС очікують підтвердження європейських перспектив України, а також фіксації європейської підтримки та оцінку досягнення цілей Угоди про асоціацію.

Тим часом, опозиція пропонує переглянути моніторинг виконання Угоди про асоціацію - не враховано відкат реформ. Голова комітету Верховної ради з питань інтеграції України до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе ("Європейська солідарність") заявила, що на сьогодні всі ті кроки щодо реформ, які були зроблені раніше, відкотилися назад. Вона додала, що в Україні немає об'єктивного відображення виконання Угоди про асоціацію.

Про післявиборчі заяви в Німеччині

Переможці німецьких виборів підтвердили енергетичні гарантії Україні. За словами заступника керівника Офісу президента України Ігора Жовкви, українська сторона зверталася з таким питанням до всіх німецьких партій, які мають шанс створити нову коаліцію.

Крім того, німецькі "Зелені" висунуть кандидатом в віцеканцлери Роберта Габека, який виступав за зброю для України. Баланс сил між партійними лідерами змістився від кандидатки в канцлери Анналени Бербок на користь Роберта Габека після невтішного результату "Зелених" на федеральних виборах.

Ще весною "Зелені" лідирували в опитуваннях і претендували на пост канцлера. Однак після численних помилок у кампанії на виборах 26 вересня фінішували тільки третіми. З результатом у 14,8% "Зелені" не виправдали очікувань, і у партії покладають відповідальність за це на Бербок.

Про членство в ЄС балканських країн

Європейський союз, побоюючись політичної реакції в країнах-членах, більше не може погодитися надати гарантію майбутнього членства шести балканським країнам, яким колись обіцяли місце в блоці.

Переговори зайшли у глухий кут через декларацію саміту лідерів ЄС та Балкан 6 жовтня.

Держави ЄС не розголошують своїх позицій, але багаті країни, такі як Данія, Франція та Нідерланди побоюються повторення прискореного приєднання Румунії та Болгарії у 2007 році та погано керованої міграції східноєвропейських робітників до Британії, що відвернуло багатьох британців проти ЄС.

Держави, які підтримують розширення, включаючи Австрію, Італію та країни Балтії, звинувачують Німеччину та Францію за те, що вони не спромоглися примусити Болгарію скасувати своє вето. Прогрес Албанії також був зупинений, оскільки він пов'язаний з Північною Македонією у процесі розширення.

Інше: сценарій вбивства прем’єра та вибух в шведському будинку

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