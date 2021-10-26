“Скіфське золото”, звільнення Меркель, ув’язнення експрем’єра Хорватії: головне за 26 жовтня

В Україну приїде глава МЗС Швейцарії; колишній посол України в Австрії став радником у "Нафтогазі"; у Чехії затримали членів злочинної групи "Луганська бригада"; близько 130 українців потребують евакуації з Афганістану; у Римі дикі кабани намагалися потрапити до суду; біля берегів Греції перекинувся човен з мігрантами.

Більше новин 26 жовтня у нашому дайджесті.

Про "Скіфське золото"

Апеляційний суд Амстердама вирішив, що колекція так званого "скіфського золота" належить Україні та повинна повернутися українській державі.

Справа стосується колекції "скіфського золота", яке під час захоплення Росією Криму перебувало на експозиції в нідерландському музеї.

14 грудня 2016 року суд Амстердама вирішив повернути Україні "скіфське золото", однак у січні 2017 року кримські музеї почали процес оскарження рішення.

Провадження затягнулося та було призупинено до вирішення питання про відвід судді на вимогу України. Врешті апеляційна палата суду Амстердама 28 жовтня минулого року задовольнила клопотання України.

Рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення "скіфського золота" передбачає, що його тимчасово передадуть до Державного історичного музею України в Києві до стабілізації ситуації в Криму.

Суд зазначив, що в цих обставинах - з метою захисту своєї культурної спадщини і незважаючи на право оперативного управління, яке належить музеям, державі Україна було дозволено вжити такого тимчасового заходу.

Також наголошується, що культурні інтереси держави переважають інтереси кримських музеїв.

Розгляд апеляції завершився, але сторони мають змогу подати касаційну скаргу до Верховного суду Нідерландів.

В РФ обіцяють оскаржити рішення суду про передачу "скіфського золота" Україні.

Зокрема, заступник глави робочої групи з міжнародно-правових питань при постійному "представництві Криму" при президенті РФ Александр Молохов назава це рішення політизованим і заявив, що воно буде оскаржене.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "як ми повернули сьогодні "скіфське золото", ми повернемо наших людей і наші тимчасово окуповані території".

Про радника у "Нафтогазі" та сертифікацію ПП-2

Колишній посол України в Австрії Олександр Щерба став головним радником у "Нафтогазі" з координації міжнародної діяльності.

На новій посаді Щерба опікуватиметься питаннями взаємодії "Нафтогазу" з іноземними партнерами, а також питаннями захисту інтересів компанії та України на міжнародному рівні.

А у Німеччині зробили крок до сертифікації "Північного потоку-2".

Міністерство економіки Німеччини повідомило, що завершило аналіз надійності газових поставок по "Північному потоку-2" і передало його результати Федеральному відомству мереж (Bundesnetzagentur).

Експерти Мінекономіки дійшли висновку, що сертифікація нового газопроводу не загрожує безпеці газопостачання Німеччини та ЄС. Перед ухваленням рішення відомство проводило консультації з іншими країнами – у них брали участь Естонія, Італія, Латвія,

Литва, Австрія, Польща, Словаччина, Чехія та Угорщина.

Про серйозний сезон грипу та Україну у "рівні 4"

Україну в США віднесли до країн найвищого ризику за ситуацією з коронавірусом.

25 жовтня Україну перемістили зі списку "рівня 3", куди відносять країни з "високими ризиком", до найнебезпечнішого "рівня 4" . До цих країн рекомендують уникати поїздок, а якщо подорож є необхідною - обов'язково пройти перед нею повний курс щеплення від коронавірусу.

Тим часом, Україна все ще залишається в "зеленому списку" Євросоюзу для подорожей попри те, що за формальними критеріями не відповідає нормам, встановленим європейським законодавством про безперешкодний в'їзд.

Сьогодні в МЗС України заявили, що докладуть зусиль, щоб українці могли їздити до ЄС і в разі виключення з "зеленого списку".

Продовжують надходити новини про нові максимуми смертей, пов’язаних з коронавірусом. Зокрема, йдеться про Болгарію та Британію.

До того ж в ЄС попереджають про серйозний сезон грипу.

А у Відні проходять демонстрації проти карантину та вакцинації.

Про корупційні скандали в ЄС

Колишнього премʼєра Хорватії Іво Санадеру засудили до 6 років увʼязнення у справі про корупцію.

Санадера оголосили винним в отриманні хабаря у 5 мільйонів євро за продаж державної нафтопереробної компанії INA угорській компанії MOL. Керівник згаданої компанії в Хорватії Жольт Хернаді засуджений на 2 роки вʼязниці.

Санадер очолював хорватський уряд з 2003 до 2009 року, коли несподівано подав у відставку. Незадовго до того проти нього порушили карну справу й він утік до Австрії. Сусідня країна видала його Хорватії. У Санадера було виявлено велику кількість нелегально придбаних мистецьких творів.

В Естонії позбавили депутатської недоторканності ексміністерку, підозрювану у шахрайстві. Зокрема, у вівторок, 26 жовтня, Рійгікогу позбавив депутатської недоторканності Майліс Репс - колишню міністерку освіти, депутатку Центристської партії, щодо якої ведеться розслідування через можливе шахрайство і привласнення держмайна.

Пропозицію підтримали 56 депутатів "Партії реформ", EKRE, Isamaa та соціал-демократів. 16 однопартійців-центристів, серед яких і експрем’єр Юрі Ратас, не голосували. Голосів проти не було.

Скандал довкола Майліс Репс почався у листопаді 2020 року з публікації Õhtuleht про її зловживання службовою посадою для власних потреб, зокрема, використання службового авто, щоб возити дітей у школу і на гуртки.

Про закінчення повноважень Меркель

У Меркель закінчились повноваження канцлерки Німеччини. Проте, президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр попросив її продовжити урядову діяльність до обрання нового канцлера.

Стаття 69 Конституції Німеччини передбачає, що президент може вимагати від канцлера або міністра продовжити діяльність до призначення наступника. Ні канцлер, ні міністр не можуть відмовити в цьому.

Меркель була присутня на сьогоднішньому засіданні парламенту, хоча вона вже не є членом Бундестагу вперше за 31 рік. Разом зі Штайнмаєром вона перебувала у ложі для гостей.

Інше: проїзд глави МЗС Швейцарії та "Луганська бригада"

В Україну приїде глава МЗС Швейцарії.

Близько 130 українців потребують евакуації з Афганістану.

Свідок з України впізнав обвинуваченого у вбивстві чеченського командира в Берліні.

Британський суд відхилив скаргу кремлівського каналу RT на штраф у 200 тисяч фунтів.

У Франції запропонували знизити віковий поріг для голосування до 16 років.

У Римі дикі кабани намагалися потрапити до суду.

У Чехії затримали членів злочинної групи "Луганська бригада".

На Сицилії зросло число жертв негоди, зливи призвели до підтоплень.

У Польщі уможливили негайне видворення затриманих на кордоні нелегалів.

Біля берегів Греції перекинувся човен з мігрантами, є загиблі.

Це лише частина цікавих новин за 26 жовтня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

Ваша редакція.