Путін готує напад на кораблі з зерном, шпіони РФ у Молдові, мікродрони для ЗСУ: новини дня

Росія продовжує робити все можливе для руйнування "зернового коридору", але це ще, схоже, не кінець.

Відразу кілька джерел попередили: РФ може атакувати цивільні кораблі у Чорному морі. І це, поза сумнівом, головна тема дня, що минає.

У той самий час, в Європі точаться дискусії про сухопутний "зерновий коридор" для України. Західноєвропейські столиці переконують Польщу, яка готує нову заборону для українського агроекспорту.

А ще надходять цікаві новини про дії русні у Молдові, про те, як "вагнерівці" погрожують Польщі. Це та інше – у дайджесті новин ЄвроПравди.

НАПАД НА КОРАБЛІ-ЗЕРНОВОЗИ?

Нещодавні ракетні та дронові атаки на українські порти зачепили не лише українців. У вівторок з’ясувалося, що румунське судно потрапило під обстріл РФ у Рені. Цей факт визнають офіційно.

Але тоді корабель з країни-члена НАТО не був справжньою ціллю нападу... Але тепер можливо і це. Британський міністр закордонних справ офіційно попередив Україну, що РФ може атакувати цивільні кораблі у Чорному морі. І не лише атакувати, а й звинуватити в цьому Україну! Держдеп публічно попередив, що Росія може готувати так звану "операцію під чужим прапором".

У Києві про це, схоже знають, А ще – намагаються посилити ППО Одеси.

До речі, Дмитро Кулеба пояснив, навіщо Росія обстрілює порти.

БЛОКАДА ЗЕРНА В ЄС

Тим часом лишається питання про те, чи зможе Україна вільно постачати зерно на експорт наземним шляхом.

Як виявилося, в українському МЗС досі зберігають надію подолати "наміри окремих країн ЄС" блокувати українське зерно. "Це грає на руку Путіну", поясняє міністр. "Окрема країна" – це передусім Польща, як розповідала ЄвроПравда у попередніх дайджестах.

Між тим Україна отримала потужну підтримку від Німеччини. Німецький міністр заявив, що заяви з Варшави – лише передвиборчі маневри влади Польщі.

І не лише він. Загалом у Берліні назвали неприйнятним закриття кордонів для зерна сусідами України.

БІЛОРУСЬ ТА "ВАГНЕР"

Польща тим часом має інший клопіт.

По-перше, там досі у пам’яті випадковий ракетний удар РФ по польській території. Тому Польща придбає спецлітаки після інциденту з "російською ракетою", щоби вчасно відстежувати ворожі ракети.

Але вже зараз генератором проблем є не сама Росія, а її білоруська філія. На білорусько-польському кордоні фіксують численні напади на прикордонників, а на цьому фоні Мінськ розпускає чутки про запланований рейд вагнерівців углиб Польщі.

Утім, чи в це повірили? Міністр оборони Литви закликав не танцювати під дезінформацію, та й у Держдепі відповіли на це зі скепсисом

МОЛДОВА ТА АГЕНТИ РФ

Ще одна тема дня: з’ясувалося, що спецслужби РФ стежать за владою Молдови прямо з посольства. "Злиту" інформацію про це спершу опублікували ЗМІ, а потім її почергово підтвердили посадовці Молдови.

В МЗС Молдови вже викликали посла РФ.

А окремої уваги заслуговує відповідь та обіцянка президентки Санду про стеження РФ. Почитайте.

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