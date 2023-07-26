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Орбан знімає санкції, Рада Україна-НАТО, Молдова виганяє росдипломатів: новини дня

Дайджест
Середа, 26 липня 2023, 20:35

Чудові новини із Молдови. Звідти вислали аж 45 співробітників посольства РФ – тепер там буде лише 10 дипломатів та 15 технічних співробітників. 

Цей крок став відповіддю на розслідування Jurnal TV і The Insider, в якому йшлося, що на даху російського посольства в Молдові встановлено десятки антен і супутникових тарілок, які спецслужби РФ використовують для стеження.

Тепер кількість дипломатів у російському посольстві стане менше, аніж кількість антен на його даху.

Тим часом Київ вперше скликав Раду Україна-НАТО. Темою засідання було одностороннє припинення Росією участі в Чорноморській зерновій ініціативі та обстріли української портової інфраструктури. Чекаємо результатів.

Не новина, але також важливо – на ЄвроПравді вийшло інтерв’ю із виконавчим директором Української Гельсінської спілки з прав людини Олександром Павліченком. Зокрема, можна почитати про те, чому Україна не стане жертвою симетричної "атаки" російських юристів – наприклад, через удари ЗСУ по мосту через Керченську протоку або обстріл Бєлгорода?

Війна з РФ

Розвідка Великої Британії повідомила про зміну позицій Чорноморського флоту РФ після зриву "зернової угоди", що може свідчити про плани Росії перехоплювати комерційні судна у Чорному морі. 

Низка новин з’явилася у відповідь на недавню публікацію у виданні Bild  секретного документу Бундесверу з критичними оцінками використання ЗСУ опанованих на Заході методів ведення війнизокрема розділення українських бригад і відсутності належної підготовки командного складу. 

Міністерство оборони Німеччини відмовилось коментувати документ. Натомість депутат німецького Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер на це заявив, що західні партнери, зокрема Німеччина, мали б надати Україні всю необхідну зброю, а не виступати з критичними зауваженнями стосовно дій український військових.

А український посол у Німеччині Олексій Макєєв заявив, що "на стратегічному рівні" керівництво Бундесверу не має зауважень до того, як Збройні сили України захищають свої землі й здійснюють контрнаступ. 

Західні партнери досі не узгодили план підготовки українських пілотів для польотів на обіцяних літаках. На жаль, це означає, що F-16 потраплять до ЗСУ не раніше весни. 

У німецькій правлячій коаліції поновилися заклики надати Україні крилаті ракети Taurus.

 

Санкції

Пару неприємних новин. Зокрема, Суд Європейського Союзу анулював рішення Ради ЄС від  3 березня 2022 року про продовження санкцій проти ексгенпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема.

Посли ЄС продовжили на шість місяців заморожування активів та заборону на видачу віз 1800 фізичним і юридичним особам за підрив Росією територіальної цілісності України. Однак Будапешт домігся скасування санкцій проти 3 осіб з цього списку. Кажуть – мова де про другорядних персонажів. Але сигнал тривожний. 

Тепер про приємне. Посли Європейського Союзу у середу погодили запровадження нових санкцій проти Білорусі за її причетність до російської загарбницької війни. 

Уряд Косова в середу підтримав приєднання країни до одинадцятого пакета санкцій Європейського Союзу проти РФ. 

Також санкції – голови міністерств закордонних справ трьох країн Балтії в середу звернулись до Міжнародного олімпійського комітету із закликом не допустити росіян і білорусів до прийдешніх Олімпійських ігор у Парижі навіть у нейтральному статусі. 

Зернова криза

Польський уряд підтверджує намір запровадити односторонню заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України, якщо ЄС вирішить не продовжувати чинні заходи. 

Натомість Словаччина має намір підтримати Україну в експорті зерна на світові ринки. Проте за умови, що це не буде зроблено за рахунок власного сільськогосподарського сектору. 

Інші новини 26 липня

Швеція попередила про погіршення ситуації з безпекою після того, як акції зі спалення Корану та дезінформаційні кампанії, які проводять підтримувані РФ суб'єкти, розпалили ненависть до скандинавської країни в мусульманському світі. 

Дипломатична служба у складі Міністерства закордонних справ Чехії в середу подала позов проти Росії до празького суду, вимагаючи стягнути 53 мільйони чеських крон (2,2 мільйона євро) за безоплатну оренду майна російськими дипломатами. 

У Північному морі, за 30 кілометрів від нідерландського острова Амеланд, загорілося вантажне судно, на борту якого перевозять 3 тисячі автомобілів. Є загиблий та поранені. 

Уряд Польщі подав скаргу до Європейської комісії проти Німеччини за незаконно ввезені до країни відходи

І наостанок – дуже дивна новина. Австрійські правоохоронці провели операцію проти антидержавного руху, що виступає за створення так званої "Федеративної держави Пруссії". 

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