Орбан знімає санкції, Рада Україна-НАТО, Молдова виганяє росдипломатів: новини дня

Чудові новини із Молдови. Звідти вислали аж 45 співробітників посольства РФ – тепер там буде лише 10 дипломатів та 15 технічних співробітників.

Цей крок став відповіддю на розслідування Jurnal TV і The Insider, в якому йшлося, що на даху російського посольства в Молдові встановлено десятки антен і супутникових тарілок, які спецслужби РФ використовують для стеження.

Тепер кількість дипломатів у російському посольстві стане менше, аніж кількість антен на його даху.

Тим часом Київ вперше скликав Раду Україна-НАТО. Темою засідання було одностороннє припинення Росією участі в Чорноморській зерновій ініціативі та обстріли української портової інфраструктури. Чекаємо результатів.

Не новина, але також важливо – на ЄвроПравді вийшло інтерв’ю із виконавчим директором Української Гельсінської спілки з прав людини Олександром Павліченком. Зокрема, можна почитати про те, чому Україна не стане жертвою симетричної "атаки" російських юристів – наприклад, через удари ЗСУ по мосту через Керченську протоку або обстріл Бєлгорода?

Війна з РФ

Розвідка Великої Британії повідомила про зміну позицій Чорноморського флоту РФ після зриву "зернової угоди", що може свідчити про плани Росії перехоплювати комерційні судна у Чорному морі.

Низка новин з’явилася у відповідь на недавню публікацію у виданні Bild секретного документу Бундесверу з критичними оцінками використання ЗСУ опанованих на Заході методів ведення війни, зокрема розділення українських бригад і відсутності належної підготовки командного складу.

Міністерство оборони Німеччини відмовилось коментувати документ. Натомість депутат німецького Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер на це заявив, що західні партнери, зокрема Німеччина, мали б надати Україні всю необхідну зброю, а не виступати з критичними зауваженнями стосовно дій український військових.

А український посол у Німеччині Олексій Макєєв заявив, що "на стратегічному рівні" керівництво Бундесверу не має зауважень до того, як Збройні сили України захищають свої землі й здійснюють контрнаступ.

Західні партнери досі не узгодили план підготовки українських пілотів для польотів на обіцяних літаках. На жаль, це означає, що F-16 потраплять до ЗСУ не раніше весни.

У німецькій правлячій коаліції поновилися заклики надати Україні крилаті ракети Taurus.

Санкції

Пару неприємних новин. Зокрема, Суд Європейського Союзу анулював рішення Ради ЄС від 3 березня 2022 року про продовження санкцій проти ексгенпрокурора Віктора Пшонки та його сина Артема.

Посли ЄС продовжили на шість місяців заморожування активів та заборону на видачу віз 1800 фізичним і юридичним особам за підрив Росією територіальної цілісності України. Однак Будапешт домігся скасування санкцій проти 3 осіб з цього списку. Кажуть – мова де про другорядних персонажів. Але сигнал тривожний.

Тепер про приємне. Посли Європейського Союзу у середу погодили запровадження нових санкцій проти Білорусі за її причетність до російської загарбницької війни.

Уряд Косова в середу підтримав приєднання країни до одинадцятого пакета санкцій Європейського Союзу проти РФ.

Також санкції – голови міністерств закордонних справ трьох країн Балтії в середу звернулись до Міжнародного олімпійського комітету із закликом не допустити росіян і білорусів до прийдешніх Олімпійських ігор у Парижі навіть у нейтральному статусі.

Зернова криза

Польський уряд підтверджує намір запровадити односторонню заборону на імпорт сільськогосподарської продукції з України, якщо ЄС вирішить не продовжувати чинні заходи.

Натомість Словаччина має намір підтримати Україну в експорті зерна на світові ринки. Проте за умови, що це не буде зроблено за рахунок власного сільськогосподарського сектору.

Інші новини 26 липня

Швеція попередила про погіршення ситуації з безпекою після того, як акції зі спалення Корану та дезінформаційні кампанії, які проводять підтримувані РФ суб'єкти, розпалили ненависть до скандинавської країни в мусульманському світі.

Дипломатична служба у складі Міністерства закордонних справ Чехії в середу подала позов проти Росії до празького суду, вимагаючи стягнути 53 мільйони чеських крон (2,2 мільйона євро) за безоплатну оренду майна російськими дипломатами.

У Північному морі, за 30 кілометрів від нідерландського острова Амеланд, загорілося вантажне судно, на борту якого перевозять 3 тисячі автомобілів. Є загиблий та поранені.

Уряд Польщі подав скаргу до Європейської комісії проти Німеччини за незаконно ввезені до країни відходи.

І наостанок – дуже дивна новина. Австрійські правоохоронці провели операцію проти антидержавного руху, що виступає за створення так званої "Федеративної держави Пруссії".