Блокада кордону з Румунією, "формула миру" без Китаю, новий король Данії: новини вихідних

Серед головних тем вихідних – четверта зустріч щодо української "формули миру", переговори щодо безпеки України, перший візит нового глави МЗС Франції та протести румунських фермерів.

У Фінляндії російськомовні мітингували за закриття кордону з Росією, а у Тбілісі пройшов великий протест обурених "оскверненням" ікони зі Сталіним.

Все важливе і цікаве за вихідні, 13 та 14 січня, – у дайджесті новин "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

"Формула миру" без Китаю

У швейцарському Давосі в неділю пройшла четверта зустріч радників з нацбезпеки щодо української "формули миру".

Серед учасників зустрічі – 81 країна та міжнародна організація. На попередній зустрічі на Мальті учасників було 66.

За даними глави Офісу президента України Андрія Єрмака, своїх представників у Давос делегували 39 країн Європи, 18 країн Азії, 12 країн Африки, 6 – Південної Америки, 3 – Північної Америки, 2 – Океанії.

Представника Китаю не було серед учасників.

За даними джерела "Європейської правди", місцем чергової зустрічі щодо "формули миру" навмисне обрали Давос для того, аби вона відбувалась у місці, де представники Китаю і без того зараз перебувають – у Давосі в ці дні проходить Всесвітній економічний форум. Однак Пекін відмовився від участі.

Ігнаціо Кассіс, глава МЗС Швейцарії вважає, що Китай має бути залучений до зусиль, спрямованих на припинення війни між Україною та Росією.

"Китай відіграє важливу роль. Ми повинні знайти шляхи співпраці з Китаєм у цьому питанні", – сказав Кассіс на пресконференції для ЗМІ.

Він також вважає, що з часом доведеться знайти спосіб залучити РФ до мирних перемовин, оскільки без участі Росії досягнення сталого миру в Україні неможливе.

Як повідомив Єрмак, у Давосі мали опрацювати п’ять питань з "формули миру": виведення російських військ, відновлення справедливості, екологічна безпека, недопущення ескалації та повторення війни, підтвердження закінчення війни.

Також мали визначитись щодо подальших дій, зокрема, узгодити формат проведення Глобального саміту миру.

Переговори щодо безпеки

До речі, на полях четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки щодо "формули миру" в Давосі українська сторона розпочала двосторонні переговори з Румунією про укладення двосторонньої безпекової угоди.

Румунія стала 9-ю країною, яка розпочала з Україною двосторонні безпекові переговори, та вкотре підтвердила непохитну підтримку незалежності й територіальної цілісності України, а також її європейського та євроатлантичного шляху.

Як повідомлялося, під час візиту глави уряду Британії Ріші Сунака до Києва 12 січня відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди між Британією та Україною, яка діятиме до вступу України в НАТО.

Ця безпекова угода стала першою серед тих, які Україна сподівається укласти зі своїми партнерами.

Детально про важливість угоди читайте у статті: Безпека без гарантій. Пояснюємо, що увійшло до договору з Британією та чому це – перемога.

Заступник голови Офісу президента Ігор Жовква назвав угоду про безпекові зобов’язання між Україною та Великою Британією "неприємним сюрпризом для країни-агресора", анонсувавши укладання ще кількох аналогічних домовленостей цього року.

Блокада кордону з Румунією

13 січня румунські фермери заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет", що навпроти українського "Порубне".

Причини та орієнтовна тривалість блокування з боку фермерів невідомі, тоді як ускладнення руху може бути в обох напрямках, попереджають в Держприкордонслужбі України.

Нагадаємо, що Румунія стала однією з ключових країн для транзиту української продукції після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та блокади морських шляхів.

Її роль зросла після запроваджених ембарго на імпорт української сільгосппродукції кількома країнами Східної Європи, а також після початку блокади кількох пунктів пропуску на кордоні України з боку Польщі.

У неділю фермери у Румунії знову заблокували рух вантажівок через пункт пропуску "Сірет" на кордоні з Україною.

Близько 14:00 від представників прикордонної поліції Румунії українські прикордонники отримали інформацію про поновлення блокування румунськими фермерами та аграріями руху вантажних транспортних засобів.

Перший візит нового глави МЗС Франції

Новий міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне вранці 13 січня прибув до Києва.

"Допомога Франції є довгостроковою. Ось що я приїхав сказати під час своєї першої поїздки до Києва", – повідомив він.

Сежурне додав, що Франція налаштована спільно посилювати спроможності України виготовляти системи озброєння на своїй землі і готові приходити до вас на допомогу в цій царині.

Міністри закордонних справ України та Франції провели двосторонні переговори, присвячені оборонній допомозі та співпраці, а також вступ України в ЄС і НАТО та притягнення РФ до відповідальності.

За словами голови українського МЗС Дмитра Кулеби, сторони обговорили "подальше постачання систем і ракет для захисту українського неба, а також постачання до України дронів". Також Париж і Київ торкнулись двосторонньої оборонної співпраці.

"Сьогодні ми домовились, що працюватимемо для створення максимально сприятливих умов для наших оборонних компаній насамперед в юридичній сфері для того, щоб юридичні, фінансові умови взаємодії між ними були максимально сприятливими, і вони змогли виробляти якомога більше зброї", – додав Кулеба.

За його словами, важливо, що глава МЗС Франції здійснив свій перший візит саме до України буквально на другий день після призначення.

"Наскільки мені відомо, вперше в історії французької дипломатії після Другої світової війни перший візит її глава здійснює саме до України, що є свідченням важливого місця України у пріоритетах французької політики", — зазначив голова українського МЗС.

Решта новин

У Данії новий король – королева Маргарете ІІ офіційно зреклася престолу. А ще Данія надасть $21 мільйон Україні для відбудови Миколаєва.

У Фінляндії російськомовні мітингували за закриття кордону з Росією, а у Тбілісі пройшов великий протест обурених "оскверненням" ікони зі Сталіним.

Латвія видворила в Росію 82-річного голову Латвійсько-Російської асоціації співробітництва.

Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів, а США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів.

Президент Німеччини розкритикував уряд за погану комунікацію з населенням.