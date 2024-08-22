США занепокоєні через Курщину, дрони над АЕС Німеччини, болгари розлюбили Путіна: новини дня

Операція України у Курській області РФ: американці нібито занепокоєні; у Орбана жаліються, що українці пішли у наступ.

У Німеччині розслідують проліт дронів над АЕС, підозрюють роль РФ.

У Фінляндії прикордонники отримали право відстежувати мобільні телефони на кордоні з РФ, а Литва витратить 17,5 млн євро на захист кордонів з РФ та Білоруссю.

Про все важливе і цікаве за четвер, 22 серпня, – в дайджесті "Європейської правди".

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США занепокоєні через Курщину

Почнемо з чергових занепокоєнь США.

Американські посадовці занепокоєні тим, що у разі продовження операції України у Курській області її сили можуть бути надто розтягнуті, повідомляє телеканал NBC News.

Вони нібито попереджають, що існує ризик того, що лінії постачання України можуть бути перевантажені, оскільки вона намагається підтримувати війська, які воюють на території Росії, а також відбивати російські атаки на сході.

Крім того, посольство США попереджає, що Росія може завдати ударів по об'єктах України перед Днем незалежності.

Керівник апарату прем’єра Угорщини Гергей Гуяш заявив, що Україна вже не просто обороняється, а переходить у наступ. Цікаво, для орбанівських Україна вже агресор, чи ще ні?

"Ми хочемо припинення вогню і миру", – сказав Гуяш.

Успішний наступ українських сил у Курській області РФ призводить до скорочення російських сухопутних військ у Калінінградській області, інформує командувач литовськими Збройними силами Раймундас Вайкшнорас.

А у Раді Європи засудили Росію та проросійських блогерів за погрози італійським журналістам, які висвітлювали події на Курщині. До речі, в Італії поліція заарештувала чотирьох членів неофашистського бойового угрупування CasaPound за напад на італійського журналіста La Stampa Андреа Джолі в Турині минулого місяця.

У Варшаві прем’єр Польщі Дональд обговорив з прем'єром Індії припинення війни в Україні.

Моді відвідує Польщу напередодні візиту до України.

У Державному департаменті США раніше назвали візит Нарендри Моді в Україну дуже важливим, особливо в час, коли Росія намагається дестабілізувати глобальний порядок.

Протидія загрозам РФ

Bild пише, що з 8 серпня у німецькому Фленсбурзі фіксували проліт дронів на високій швидкості над зоною, де розташовані зупинена атомна електростанція, термінал скрапленого природного газу та хімічні заводи.

Таблоїд пише, що прокуратура міста, що у землі Шлезвіг-Гольштейн, розслідує інцидент.

Серед іншого, один безпілотник, який летів зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину, помітили в небі над АЕС пізно ввечері 20 серпня. У внутрішньому звіті поліції стверджувалось, що "безпольотну зону було порушено кілька разів".

Останній інцидент із дронами стався 22 серпня, після чого поліція Шлезвіг-Гольштейну привела в бойову готовність частину співробітників.

За попередньою версією спецслужб, дрони над Фленсбургом можуть запускати російські агенти із суден у Північному морі в диверсійних цілях. Припускається, що йдеться про дрони "Орлан-10" із радіусом дії 500-600 кілометрів і швидкістю понад 100 км/год.

За останні місяці в Німеччині не раз повідомлялось про спроби диверсій на об’єктах інфраструктури та військових об’єктах.

У Фінляндії прикордонники отримали право відстежувати мобільні телефони на кордоні з РФ. Крім того, уряд країни ініціює повну заборону на купівлю нерухомості росіянами.

Литва витратить 17,5 млн євро на захист кордонів з РФ та Білоруссю.

До речі, до Литви прибула із США нова партія із 150 сучасних броньованих тактичних позашляховиків JLTV.

А ще США схвалили продаж Румунії ракет AMRAAM на $180 млн.

Різне щодо України

Верховна Рада ратифікувала Римський статут з помилкою у перекладі.

Україна і Норвегія домовилися продовжити "транспортний безвіз" майже на рік.

Рада ратифікувала безмитну торгівлю України та Британії до 2029 року.

Віцепрем'єр Сербії засудив заборону РПЦ в Україні та згадав про сатаністів.

Фінляндія знизила рівень участі у зустрічах міністрів ЄС в Угорщині через Україну.

Тим часом, Угорщина пригрозила відправляти мігрантів до Брюсселя з квитком в один бік.

Вибори в США

Губернатор штату Міннесота Тім Волз символічно прийняв висунення своєї кандидатури на посаду віцепрезидента США на Національному з'їзді Демократичної партії в Чикаго.

В ході свого виступу Волз подякував Камалі Гарріс за запрошення до своєї команди, а президенту Джо Байдену – за "чотири роки сильного, історичного лідерства".

"Це честь мого життя – прийняти вашу номінацію на посаду віцепрезидента США", – сказав він.

Тим часом, кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп провів перший після замаху мітинг просто неба.

На заході в Північній Кароліні, присвяченому національній безпеці, він виступив за куленепробивним склом.

Решта новин

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Швеція, Норвегія і Данія домовились поглибити співпрацю для боротьби зі злочинністю.

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