Деталі Плану перемоги, ультиматум про Taurus, великий пакет зброї від США: новини дня

Зеленський представив "план перемоги" і визнав, що став частіше чути від західних політиків слово "перемовини" і рідше – слово "справедливість".

Очільник основної опозиційної партії Німеччини, який має високі шанси стати наступним канцлером, переконаний, що з правителем РФ Путіним не варто вести дипломатичні переговори і пропонує висунути тому ультиматум.

Словацький прем’єр чекає перемоги Трампа і другої "мюнхенської змови", у результаті якої Україна стане жертвою великих держав.

Байден напередодні візиту до Європи оголосив про пакет військової допомоги Україні. Наступну зустріч у форматі "Рамштайн" планують провести у листопаді, онлайн.

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У Туреччині заборонили радіостанцію через заяву гостя про геноцид вірмен, а у німецькому місті заборонили кактуси у школах і дитсадках.

Про все важливе і цікаве за середу, 16 жовтня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Деталі "плану перемоги"

"План перемоги" президента України Володимира Зеленського, який він презентував партнерам і щойно розкрив українським депутатам, складається з п'яти пунктів і фактично є "планом примусу Росії до миру".

Перший пункт плану передбачає невідкладне запрошення України у НАТО, для чого потрібна рішучість партнерів.

На думку Зеленського, очільник Кремля Владімір Путін має побачити, що його геополітичні розрахунки програшні.

Постійна представниця США при НАТО Джуліан Сміт сьогодні заявила, що Північноатлантичний Альянс "у короткостроковій перспективі" не планує запрошувати Україну до НАТО.

Другий пункт – про перенесення війни на територію Росії, щоб змінювати настрої пересічних росіян, залучення союзників до збиття російських ракет і дронів в українському небі та зняття далекобійних обмежень для застосування Україною західної зброї.

За словами українського президента, повернення війни на територію Росії та зробить її помітною для пересічних росіян.

"Щоб росіяни справді відчували, що таке війна, і попри російську пропаганду починали розвертати ненависть у бік Кремля", – пояснює Зеленський.

Також він пояснив конкретні складові другого пункту.

Третій пункт передбачає розміщення в Україні "комплексного неядерного стратегічного пакета стримування", достатнього для захисту України в майбутньому. Для цього пункту є таємний додаток, який передали західним партнерам.

За словами Зеленського, до цього пункту є таємний додаток. Його вже отримали лідери Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції, Італії та Німеччини, і мають отримати інші країни.

"Тобто пакет стримування – це факт, що Росія або йде в дипломатію, або йде… до втрати її машини війни. Мир завдяки силі", – заявив президент.

Слід зазначити, що повний текст "плану перемоги" оприлюднюватися не буде, таємні додатки до окремих його пунктів отримають лише певні партнери, від яких залежить його виконання.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає "дуже реалістичним" представлений президентом Володимиром Зеленським "план перемоги", якщо для його реалізації будуть ухвалені відповідні політичні рішення.

А глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель, коментуючи "план перемоги" Зеленського, заявив, що Україна потребує потужніших безпекових гарантій.

"Маємо надати Україні кращі та сильніші гарантії безпеки. І, як я казав раніше, це не тому, що ми хороші друзі України, а тому, що безпека України є нашою безпекою", – зазначив Боррель.

17 жовтня в Брюсселі розпочнеться дводенний саміт лідерів ЄС, центральною темою якого буде Україна.

Розмови про перемовини і ультиматум Путіну

У зверненні до Верховної Ради під час представлення свого "плану перемоги" Володимир Зеленський розповів, що в непублічній комунікації з партнерами все частіше звучить слово "перемовини" і все рідше – слово "справедливість".

Новий генеральний секретар Соціал-демократичної партії Німеччини Маттіас Мірш закликав до переговорів для припинення війни в Україні.

"Я вважаю, що нам терміново потрібні можливості говорити один з одним. Категорія, що хтось повинен програти, не є доцільною", – зазначив Мірш.

Таким чином він розійшовся в думках з деякими партнерами по коаліції від партії вільних демократів та "Зелених", але також і зі своєї власної партії. Зокрема, в партії канцлера Олафа Шольца у лютому 2024 року зазначили, що правитель РФ Владімір Путін і його режим повинні програти війну, а Росія не повинна вийти з війни сильнішою.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову наголосив на своїй готовності провести переговори з лідером Росії Владіміром Путіним про справедливий мир в Україні.

Він підкреслив, що при цьому дотримується чітких принципів – ніколи не ухвалювати рішень без врахування позиції України та без консультацій з найближчими партнерами.

А лідер головної опозиційної партії Німеччини ХДС Фрідріх Мерц, який на сьогоднішній день має великі шанси стати наступником Шольца в 2025 році, висловив переконання, що з правителем РФ Путіним не варто вести дипломатичні переговори, оскільки вони призводять тільки до нових злочинів РФ.

Він запропонував німецькому канцлеру висунути Владіміру Путіну ультиматум: "Якщо він впродовж 24 годин не припинить бомбардувати цивільне населення в Україні, тоді Німеччина має надіслати ракети Taurus, щоб знищити шляхи постачання, які цей режим використовує, аби нашкодити цивільному населенню України".

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що стратегія Альянсу полягає у військовій допомозі Україні і якщо в певний момент Київ розпочне переговори з Росією щодо закінчення війни – він зробить це з позиції сили.

Фіцо чекає перемоги Трампа і "Мюнхена" 2.0

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед самітом ЄС висловив думку, що війна в Україні закінчиться найближчим часом.

"Ймовірність закінчення війни в Україні в короткі терміни дуже висока", – сказав Фіцо, зазначивши, що він очікує, що засідання Європейської ради вкаже, коли це може статися, "оскільки несподівано піднімається тема запрошення України до НАТО ".

На його думку, це запрошення не буде "безкоштовним".

А ще Фіцо вважає, що Україну чекає друга "мюнхенська змова", у результаті якого вона втратить свої території та стане жертвою великих держав.

Прем'єр-міністр Словаччини заявив, що не вірить опитуванням і вважає, що президентом США стане Дональд Трамп. Кандидат від республіканців неодноразово заявляв, що якщо він повернеться в Білий дім, то закінчить війну протягом двадцяти чотирьох годин.

"Мир з Росією укладуть Україна і Сполучені Штати. І я боюся, що Україна стане жертвою, так само як ми стали жертвами Мюнхенської угоди. Це те, що я думаю", – сказав Фіцо.

Мюнхенська угода була підписана у 1938 році французами з Великою Британією, Італією та Німеччиною. За нею Чехословаччина, яка залишилася поза межами мюнхенських переговорів, мала поступитися нацистській Німеччині величезними територіями. Фіцо вважає, що президент Володимир Зеленський повинен готуватися до чогось подібного.

До речі, американський мільярдер та гендиректор компанії SpaceX Ілон Маск за три місяці Маск вніс $75 млн у протрампівський комітет.

Нагадаємо, основний день виборів у США – 5 листопада. Кандидатом на посаду президента від Демократичної партії є віцепрезидентка Камала Гарріс, від республіканців на топпосаду претендує колишній президент Дональд Трамп.

А в одному з ключових штатів США у перший день завчасного голосування була рекордна явка.

Новий пакет допомоги від США

У другій половині тижня президент США Джо Байден здійснить візит до Європи.

Як повідомило CNN, у Німеччині він планує зустрітися з трьома європейськими лідерами: канцлером Німеччини Олафом Шольцом, президентом Франції Емманюелем Макроном та прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Сьогодні ввечері, напередодні візиту, він телефоном поспілкувався з українським колегою і оголосив про новий пакет військової допомоги на суму 425 мільйонів доларів.

До нового пакета військової допомоги США, згідно з повідомленням Білого дому, входять додаткові засоби протиповітряної оборони, боєприпаси класу "повітря-земля", бронетехніка та "вкрай важливі боєприпаси для задоволення нагальних потреб України".

Також у Білому домі повідомили, що "Рамштайн" на рівні лідерів збереться у листопаді під головуванням Байдена. Зустріч пройде онлайн.

Зимовий пакет енергетичної підтримки

Сьогодні до Одеси приїхали міністри закордонних справ восьми країн Європи: Швеції, Данії, Естонії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Фінляндії.

Міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард оголосила, що країни Нордично-Балтійськоі вісімки вирішили виділити Україні зимовий пакет енергетичної підтримки.

"Ми будемо поставляти сонячні батареї, генератори та іншу продукцію, щоб підтримати вашу критичну та соціальну інфраструктуру", – зазначила міністерка.

Франція невдовзі почне постачати Україні ударні дрони нової розробки, а українська компанія побудує завод з виробництва вибухових речовин у Литві.

Швейцарія повністю приєдналась до 14-го пакета санкцій ЄС проти Росії, а Миколаїв отримає пожежну машину з британського острова Мен: авто викупив анонімний благодійник.

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