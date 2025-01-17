Зміна інавгурації Трампа, арешт української яхти в Італії, Орбан атакує санкції: новини дня

CNN повідомило, що інавгурацію Трампа перенесуть у приміщення через морозну погоду. Очікується, що на неї завітають віцепрезидент Китаю, а також виконавчий директор TikTok. Ну і як же без ультраправих Європи!

Шольц заявив про загрозу для європейської демократії з боку Маска. Британці і німці, згідно опитування, проти втручання американського мільярдера у політику країн. Тим часом, Євросоюз розширив розслідування проти Маскового Х.

Канада підготувала відповідь у випадку, якщо Трамп запровадить тарифи. Прем’єр Гренландії каже, що їхній народ проти приєднання до США.

На інавгурацію не поїде Орбан, у нього, вочевидь багато роботи. Наприклад, щодо захисту Росії від санкцій. А, тим часом, Європа перебуває під ударом з боку РФ, констатує міністр закордонних справ Польщі.

Реклама:

А ще сьогодні відбулося засідання Україна – Південно-Східна Європа.

Більше важливого і цікавого за п’ятницю, 17 січня, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

Зміна інавгурації Трампа

Очікується, що інавгурацію новообраного президента Дональда Трампа 20 січня перенесуть у приміщення через небезпечно низькі температури, які прогнозуються у Вашингтоні.

Про це повідомили CNN кілька джерел, які безпосередньо обізнані з планами.

Трамп і обраний віцепрезидент Джей Ді Венс ймовірно складуть присягу в Ротонді Капітолія.

Китай оголосив, що віцепрезидент Хань Чжен представлятиме країну на інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа у Вашингтоні. Це один з найвпливовіших китайських посадовців в ієрархії влади КНР.

Експерти розцінюють це і як знак поваги Сі у відповідь на запрошення Трампа, і як сигнал США про готовність до діалогу для вирішення проблемних питань.

На інавгурацію Трампа завітає і виконавчий директор TikTok (за статус якого у США точиться боротьба) Шу Цзи Чю.

Верховний суд США у рішенні 17 січня постановив, що федеральний уряд може законно закрити TikTok у країні на основі закону, який ухвалили більшістю голосів у Конгресі і який підписав президент Джо Байден.

Закон зобовʼязував TikTok відокремитися від своєї материнської компанії, що базується в Китаї, або припинити діяльність у США.

Після того, як Верховний суд США підтримав закон, що передбачає заборону додатку TikTok, обраний президент Дональд Трамп пообіцяв оголосити рішення з цього питання "в недалекому майбутньому".

"Моє рішення щодо TikTok буде ухвалене в недалекому майбутньому, але я повинен мати час, щоб проаналізувати ситуацію. Не перемикайтесь!" – додав він.

Очікується, що на інавгурації будуть присутні прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, президент Аргентини Хавʼєр Мілей. Не виключена присутність президента Ель-Сальвадору Наїба Букеле.

Також відомо, що на інавгурації будуть присутні представники ультраправих проросійських партій Європи.

Докладніше про церемонію інавгурації і те, хто з лідерів країн і політиків світу може з’явитися на ній, читайте в статті журналіста "Європейської правди" Олега Павлюка В гостях у Трампа: хто буде на інавгурації у США, чому туди не їде Зеленський і де тут "зрада".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що дружба технологічного мільярдера Ілона Маска з ультраправими "ставить під загрозу" демократію в Європі.

"Він підтримує ультраправих всюди в Європі – у Великій Британії, Німеччині, багатьох інших країнах – і це те, що абсолютно неприйнятно", – сказав Шольц на пресконференції в Берліні.

Більшість британців і німців проти втручання Маска у внутрішні справи їх країн. Такі результати показало опитування YouGov.

До речі, Євросоюз розширив розслідування проти Маскового Х.

Відповідь Канади і Гренландії

Прем'єр-міністр Гренландії Муте Егеде заявив, що острів хоче тісних зв'язків зі США і Данією, проте тільки до певної межі.

"Ми близькі сусіди. Ми були об'єднані протягом останніх 80 років. І я думаю, що в майбутньому нам є що запропонувати, з чим співпрацювати. Але ми також хочемо чітко заявити: ми не хочемо бути американцями. Ми не хочемо бути частиною США, але ми хочемо тісної співпраці з ними", – наголосив він.

Канада готова відповісти на тарифи США в перший день президентства Трампа.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що канадський уряд підготував низку заходів у відповідь на можливі тарифи США, зокрема й тарифи, пов'язані з імпортом.

Орбан хоче врятувати РФ від санкцій

На інавгурацію не приїде друг Дональда Трампа Віктор Орбан, який очолює уряд Угорщини.

Тим часом, Орбан закликав Брюссель відмовитися від санкцій і налагодити відносини з Росією, а також похвалив роль Угорщини під час минулого періоду головування в ЄС.

"Настав час викинути санкції у вікно і встановити з Росією відносини, вільні від санкцій", – сказав він.

За словами угорського прем'єра, на це потрібен час, але в Брюсселі настане "протверезіння", а поки що вони перебувають у "стадії запою".

Газета Financial Times пише, що ЄС розглядає залучення короля Бельгії, щоб захистити санкції проти РФ від вето Угорщини.

Зокрема, посадовці Європейського Союзу розробляють додаткові заходи, включно з використанням закону 81-річної давнини із залученням бельгійського короля, щоб захистити санкції проти Росії після того, як Угорщина погрожувала накласти вето на їхнє продовження.

Висока представниця Європейського Союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Кая Каллас заявила, що не бачить підстав для скасування санкцій проти Росії.

Каллас наголосила, що ЄС потрібні санкції, оскільки "це наш важіль впливу, і було б дуже дивно від нього відмовитися".

Вона пояснила, що в разі передчасного зняття санкції "ми опинимося в набагато слабшій позиції".

Провокації Росії

Поки Орбан намагається врятувати Росію від санкцій, Європа вже перебуває під ударом з боку Росії, вважає міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Стратегія, що стоїть за хвилею російських атак, для Сікорського очевидна: Владімір Путін явно провокує нас і намагається маніпулювати нашими виборчими системами і нашими інститутами заради відновлення російського контролю над територією іншої країни, а також заради руйнування західного альянсу".

Міністр закордонних справ заявив, що найкращою відповіддю для Європи буде "серйозно поставитися до європейської оборони".

Ввечері 15 січня РФ створювала перешкоди для військового літака Франції над Балтійським морем.

Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню зазначив, що літак здійснював патрулювання у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем в рамках операції НАТО і був "засвічений" радаром управління вогнем російської системи наземно-повітряної оборони С-400.

"Ці агресивні дії Росії є неприйнятними", – заявив він.

Цього тижня НАТО було оголошено про початок нової моніторингової місії в Балтійському морі за участю патрульних кораблів і літаків, спрямованої на запобігання будь-яким спробам атакувати підводну інфраструктуру в регіоні.

З 17 січня два литовські кораблі розпочали патрулювання Балтійського моря в рамках операції із захисту критичної інфраструктури.

А у Вільнюсі пасажирський літак не зміг одразу приземлитися через збої навігації GPS.

Пасажирський літак авіакомпанії Ryanair з Лондона мав приземлитися у Вільнюсі в четвер, 16 січня, ввечері, але розвернувся і полетів до Варшави. Після вимушеної зупинки в польській столиці він повернувся і успішно приземлився в аеропорту Вільнюса о 23:47.

Останнім часом у Литві спостерігається багато проблем з GPS-зв'язком.

У Німеччині сталася пожежа на нафтопереробному заводі, а у Румунії вчергове впав російський безпілотник.

У G7 запевнили, що бачать cпроби впливу Кремля через пропагандистську роботу RT.

Посли Словаччини у трьох країнах висловили протест проти заяв віцеспікера роспропагандистам.

Під час нещодавнього візиту до Москви віцеспікер словацької Палати депутатів Андрей Данко заявив в інтерв'ю російському державному інформаційному агентству ТАСС, що конфлікти між словаками, чехами, поляками та угорцями створює Захід.

"Коментарі пана Данко є некоректними і неправдивими і не відображають дружніх відносин, які Словаччина має з іншими членами ЄС і зі своїм американським партнером", – написали посли в заяві.

Україна – Південно-Східна Європа

До Києва прибула очільниця МЗС Словенії Таня Файон для участі у міністерській зустрічі Україна – Південно-Східна Європа.

На зустрічі обговорили зі своїми колегами подальшу підтримку України, відновлення країни та пошук шляхів досягнення миру.

У спільному комюніке учасники міністерської зустрічі України та країн Південно-Східної Європи виступили проти ухвалення будь-яких ініціатив щодо майбутнього України без її участі.

"Ми рішуче підтримуємо принцип, що жодних ініціатив щодо майбутнього України не може бути прийнято без участі України.

Ми повністю підтримуємо право України самостійно обирати власні шляхи забезпечення безпеки та визначати своє майбутнє без зовнішнього втручання", – йдеться у комюніке.

Військова допомога з Італії

Варто зауважити, що впродовж останніх кількох днів Київ відвідали вже низка посадовців, зокрема прем’єр-міністр Британії Кір Стармер, очільники Міністерств оборони Німеччини та Італії – Борис Пісторіус та Гвідо Крозетто, а також очільники МЗС Естонії та Нідерландів – Маргус Тсакхна та Каспар Вельдкамп.

Міністр оборони України Рустам Умєров після зустрічі з італійським колегою Гвідо Крозетто у Києві повідомив, що до України прямує новий пакет військової допомоги, який містить сучасне озброєння, яке допоможе завдавати потужних ударів.

Також Умєров повідомив, що Україна і Італія планують запуск спільних підприємств та інші ініціативи.

А ще сьогодні до Києва приїхала делегація опозиційної партії Словаччини.

Лідер соціал-лібералів "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка пожартував, що опозиційні депутати приїхали саме у той день, на який президент України Володимир Зеленський кликав до Києва прем’єра Словаччини Роберта Фіцо.

"У нас дуже зрозуміла мета – знову відкрити двері, якими "грюкнув" Роберт Фіцо, вдаючись до своїх агресивних атак. Словаччина та Україна є близькими партнерами і можуть багато допомагати одне одному", – заявив Міхал Шимечка.

Під час зустрічі український президент Володимир Зеленський і Шимечка говорили про двосторонні відносини та енергетичну безпеку.

Решта новин

ЗМІ: у Байдена розкрили секретні дані про допомогу Україні у виробництві БПЛА.

В Італії заарештували елітну яхту у рамках справи щодо ексглави Фонду держмайна України.

За даними білоруської служби "Радіо Свобода", Білорусь будує фортифікації під кордоном з Литвою.

У Молдові кажуть про нову схему підкупу виборців "тисячею від Шора".

87-річній королеві Норвегії поставили кардіостимулятор.

Німеччина платитиме до 1700 євро сирійцям, які повернуться на батьківщину.