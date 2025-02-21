Компроміс з Кремлем на 300 млрд, "зіга" на з'їзді Трампа, нові переговори США-РФ: новини дня

Трамп заявив, що Зеленський "не дуже важливий" на переговорах про мир, а радник американського президента з національної безпеки каже, що Україна у найближчий час підпише угоду зі Сполученими Штатами про видобуток корисних копалин.

У Конгрес США внесли проєкт про повний вихід з ООН, а у Європі бояться, що Білий дім відмовиться підтримувати "трибунал для Путіна".

На тлі розвороту Сполучених Штатів активізується Європейський Союз і на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії обіцяють оголосити про значний пакет військової допомоги Україні.

У Балтійському морі знову пошкодили кабель, але не критично.

Більше важливого і цікавого за п’ятницю, 21 лютого, – в дайджесті "Європейської правди".

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Трамп щодо Зеленського на переговорах

Президент США Дональд Трамп вважає, що президенту Володимиру Зеленському немає необхідності брати участь у переговорах про припинення війни в Україні.

Трамп вважає, що український президент не дуже важливий для участі в зустрічах.

"Коли Зеленський сказав, що його не запросили на зустріч (у Саудівській Аравії. – Ред.), я маю на увазі, що це не було пріоритетом, тому що він так погано (досі) вів переговори", – заявив президент США.

Трамп також визнав, що Росія напала на Україну, не маючи причин для нападу. При цьому він продовжував наполягати, що цієї війни не мало статися, якби з Росією домовилися.

Нагадаємо, 18 лютого у Саудівській Аравії відбулася зустріч топпосадовців РФ та США без участі України. На ній сторони домовилися "усунути подразники" двосторонніх відносин і продовжити роботу над підготовкою переговорів щодо війни РФ проти України.

До речі, Reuters дізналося, що протягом останніх місяців американські та російські представники зустрічалися в Швейцарії для неофіційних переговорів про війну в Україні. Багато деталей залишаються незрозумілими, зокрема, чи були присутні українці, коли почалися зустрічі, і що було на порядку денному.

В останні дні з боку Трампа на адресу українського президента пролунали низка різких заяв. Зокрема, президент США назвав Зеленського "диктатором без виборів".

В Сполучених Штатах критикують президента за безпідставні звинувачення на його українського колегу.

Американське консервативне видання The New York Post, яке полюбляє читати президент США Дональд Трамп, вийшло з матеріалом на передовиці, в якому пояснено, що справжнім диктатором є господар Кремля Владімір Путін.

Номер видання за 21 лютого вийшов із великим портретом Владіміра Путіна на передовиці та заголовком: "Президенте Трамп: ось хто диктатор".

У самому матеріалі, що вийшов у форматі колонки авторства Дугласа Мюррея, опубліковані "10 фактів про українсько-російську війну, які ми ігноруємо на свій страх і ризик".

Цікаво, що пересічні американці вважають диктатором скоріш самого Трампа, ніж Зеленського. Так, 41% учасників опитування YouGov вважає Дональда Трампа диктатором, а Володимира Зеленського назвали диктатором приблизно вдвічі менше – 22% опитаних.

Щодо угоди про надра

Шквал нападів на українського президента зі сторони Трампа викликаний відмовою підписати невигідний для України проєкт угоди про розробку корисних копалин.

За словами радника президента США з національної безпеки Майка Волца, все це загострення пов’язане передусім із розбіжністю у поглядах на угоду про розподіл надр України.

За даними видання Axios, американські та українські посадовці всю ніч до ранку п'ятниці вели переговори, намагаючись укласти угоду про надра і зупинити погіршення відносин між Києвом і Вашингтоном.

Спецпосланець США Кіт Келлог, який продовжує перебувати у Києві, написав у п'ятницю у соцмережі Х (Twitter), що у нього був "довгий і насичений день з вищим керівництвом України", описуючи "широкі і позитивні дискусії" із Зеленським. Він назвав Зеленського "завзятим і мужнім лідером нації, що перебуває у стані війни".

Радник Білого дому з питань національної безпеки Майк Волц заявив у п'ятницю, що президент України Володимир Зеленський у найближчий час підпише угоду зі Сполученими Штатами про видобуток корисних копалин.

Компроміс з Кремлем на 300 млрд

Агентство Reuters пише, що Росія може погодитися на використання 300 мільярдів доларів суверенних активів, заморожених в Європі, для відновлення України, але наполягатиме на тому, щоб частина цих грошей була витрачена на п'яту частину країни, яку окупують російські війська.

Тим часом у Конгресі США "не мають апетиту" до ухвалення ще одного законопроекту про фінансування України. Про це, зокрема, повідомив спікер Палати представників США Майк Джонсон.

"Зіга" на з'їзді Трампа

Американський бізнесмен і медійник, в минулому радник Трампа Стів Беннон використав жест, схожий на нацистське вітання. Це сталося на конференції консерваторів Conservative Political Action Conference (CPAC), що проходить цими днями у Мериленді.

Після цього лідер французького ультраправого "Національного об’єднання" Жордан Барделла скасував свій виступ на з'їзді консерваторів США.

"На цій трибуні вчора, поки мене не було в залі, один зі спікерів дозволив собі в якості провокації жест, що відсилає до нацистської ідеології", – пояснив Барделла.

Беннон назвав лідера ультраправих Франції боягузом за відмову виступати після зігування.

Нагадаємо, що схожий жест використовув американський мільярдер і близький соратник Трампа Ілон Маск. Після розголосу Маск назвав такі звинувачення "брудними трюками".

До речі, глава МЗС Польщі привіз на захід консерваторів у США збитий українцями "Шахед".

А завтра, за даними польських ЗМІ, президент Польщі Анджей Дуда планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом.

За інформацією ЗМІ, зустріч президентів може відбутися або на Конференції консервативних політичних дій (CPAC), або в Білому домі.

Солідарність Європи з Україною

На тлі розвороту Сполучених Штатів активізується Європейський Союз.

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс повідомив, що 24 лютого – у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії – ЄС може оголосити про пакет допомоги Україні.

Він каже, що позиція ЄС "дуже чітка", оскільки спільнота прихильна до "миру завдяки силі".

За даними джерела "Європейської правди", у пакет допомоги увійдуть насамперед боєприпаси та засоби протиповітряної оборони.

Конкретні суми, на які буде виділятися військова допомога, будуть визначені після дискусії голів МЗС держав на засіданні Ради ЄС у понеділок, але йдеться про мільярди євро, зазначив єврочиновник.

Крім того, на 24 лютого запланована онлайн-зустріч міністрів оборони Великої Британії, Італії, Німеччини й Польщі, а також представників Європейського Союзу і НАТО.

Також нагадаємо, що у понеділок до України планують приїхати голова Євроради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, а також премʼєра Іспанії Педро Санчеса.

А ще, як дізналось Politico, до України в цей день можуть завітати лідери Литви, Латвії, Мальти і Канади – або ж вони приєднаються віртуально, аби засвідчити підтримку Києву.

Крім того, за даними джерел "Європейської правди", ЄС починає обговорення 17-го пакету санкцій проти РФ.

У Єврокомісії розповіли, що готують дорожню мапу, щоб повністю відмовитися від імпорту газу з Росії.

Речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен визанала, що Євросоюзу досі доводиться імпортувати 13% газу з Росії.

Пошкодження кабелю у Балтії

Швеція виявила чергове пошкодження підводного кабелю біля стратегічного острова Готланд.

Фінський оператор Cinia, якому належить пошкоджений кабель зв’язку у Балтійському морі, повідомив, що завдана шкода не критична – кабель залишився у робочому стані.

ЄС витратить майже мільярд євро на захист підводних кабелів.

Крім того, у Німеччині викрили ще одну спробу диверсії на військовому кораблі, а у Польщі на 8 років засудили українця за підготовку диверсій на користь Росії.

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У Конгрес США внесли проєкт про повний вихід з ООН.

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