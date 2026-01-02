40 загиблих у Швейцарії, чеський спікер образив Україну, Кіпр очолив Раду ЄС: все за свята

Новий рік у Європі почався із гучної трагедії – в ніч на 1 січня внаслідок пожежі у швейцарському містечку Кран-Монтана загинули 40 людей, 115 – зазнали поранень.

А для України запам’яталася провокація, влаштована новим спікером чеського парламенту ультраправим Томіо Окамурою. Ця провокація ще матиме свої наслідки.

А разом із тим, 1 січня Україна приєдналася до роумінгу з Євросоюзом, Кіпр перейняв у Данії головування в Раді ЄС, а Болгарія офіційно увійшла у зону обігу євро.

Все важливе і цікаве за святкові дні 31 грудня, 1 та 2 січня – в дайджесті "Європейської правди".

Що змінилося 1 січня

З 1 січня 2026 року Україна офіційно приєдналася до єдиної роумінгової зони з країнами Євросоюзу.

Кіпр за ротаційним принципом перебрав на себе головування у Раді ЄС, що триватиме до 1 липня. У цій ролі середземноморська країна замінила Данію. Варто відмітити – спочатку були побоювання, що Україна не буде пріоритетом для головування Кіпру. Втім, вийшло геть інакше – про це можна почитати у статті "Ми знаємо, що означає окупація". Чого чекати Україні від головування в ЄС Кіпру у 2026 році".

Швейцарія перебрала на себе головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), яке триватиме рік.

А Болгарія стала 21-ю країною єврозони – через два роки після того, як євро з 2023 року запровадила Хорватія.

Трагедія у Швейцарії

1 січня о 1:30 за місцевим під час час святкування Нового року в барі Le Constellation сталися вибух і подальша пожежа. Трагедія відбулася у елітному гірськолижному курорті Кран-Монтана у швейцарському регіоні Вале.

Пожежа забрала життя 40 осіб, ще 115 постраждали. При цьому опіки, яких зазнали переважно молоді відвідувачі бару Le Constellation, є настільки серйозними, що, за словами швейцарських посадовців, для ідентифікації тіл може знадобитися кілька днів.

Як згодом стало відомо, смертоносну пожежу спричинили "вогняні фонтани", які прикріпили до пляшок шампанського для шоу.

Через цю трагедію президент Швейцарії Гі Пармелін 5 днів жалоби.

Своє співчуття висловили європейські лідери, в тому числі – й президент України Володимир Зеленський.

Антиукраїнська провокація у Чехії

Спікер нижньої палати парламенту Чехії Томіо Окамура у своєму новорічному зверненні виступив проти надання зброї Україні. "Ми не можемо використовувати гроші, що належать чеським пенсіонерам, інвалідам та сім'ям з дітьми, для купівлі зброї та відправлення її для продовження абсолютно безглуздої війни", – заявив Окамура.

"Гроші течуть у всіх напрямках, і кожен отримує щось від цього бізнесу. Західні компанії та уряди, а також українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують туалети із золота", – також заявив він.

У відповідь спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що новорічне звернення Томіо Окамури є прикладом неосвіченості і цинізму.

Відреагував і посол України у Празі Василь Зварич. За його словами, Київ розцінює "образливі та сповнені ненависті" заяви Окамури на адресу України та українців як його особисту позицію, "сформовану, очевидно, під впливом російської пропаганди".

На українського дипломата накинувся міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка, заявивши, що не вважає доречним, щоб посол іноземної держави публічно оцінював заяви одного з найвищих конституційних посадовців Чеської Республіки.

Мацінці відповів глава МЗС України Андрій Сибіга. Він наголосив, що посол України "абсолютно правильно вчинив", відреагувавши на обурливі образи спікера Окамури на адресу України та її керівництва, і "зробив він це дипломатично".

Відреагували на провокацію і в Чехії. Опозиція хоче провести голосування щодо відставки Окамури.

Війна та провокації РФ

Як повідомляє Die Welt, європейські країни готові у перші шість місяців після припинення бойових дій направити в Україну від 10 до 15 тисяч військових у рамках гарантій безпеки.

Уряд Румунії вирішив приєднатися до механізму PURL, який забезпечує закупівлю зброї у США для України. Їїї внесок складе 50 мільйонів євро.

Литва оновлює свою національну стратегію безпеки, в якій попереджає про екзистенційну загрозу, а також про те, що Росія може бути здатна розпочати війну проти НАТО до кінця десятиліття.

Гібридна війна триває на Балтиці. 31 грудня телекомунікаційна компанія Elisa повідомила про пошкодження кабельного з'єднання зв'язку між Фінляндією та Естонією. Через погодні умови ремонт підводного кабелю ще не розпочато.

Натомість фінські силовики взяли під контроль судно Fitburg, що прямувало з російського порту Санкт-Петербург до Ізраїлю, і яке підозрюють у пошкодженні. На додачу, на цьому судні були виявлені сталеві вироби, на які поширюються міжнародні санкції.

Інші новини

У новорічну ніч в Амстердамі сталася масштабна пожежа, яка сильно пошкодила історичну церкву Вонделькерк.

Американський президент Дональд Трамп пригрозив Ірану, де вже кілька днів тривають протести через економічні труднощі, "діями", якщо країна буде вбивати протестувальників.

49% американців не підтримують зусилля Трампа щодо війни між Росією та Україною. Натомість "дещо схвалюють" або "рішуче схвалюють" дії Трампа лише 30% американців.

Європейська комісія розпочне розслідування щодо відеороликів, які створені за допомогою штучного інтелекту, що з'явилися в популярному застосунку TikTok, із закликами до Польщі вийти із Європейського Союзу.