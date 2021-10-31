Вопросы Польши к Украине, удар по Саакашвили, саммит G20: главное за выходные

Глава МЗС Польщі заявив про дискримінацію поляків в Україні; Туреччина вимагає від України не використовувати фразу "турецький Байрактар"; опозиція всуху програла вибори у Грузії, але продовжить боротьбу; Американський есмінець USS Porter почав перехід у Чорне море; Британія і Франція так і не вирішили суперечку щодо вилову риби; у Латвії порушник комендантської години підірвав свою машину.

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Про поляків в Україні

Заступник глави МЗС Польщі Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що поляки в Україні зазнають дискримінації щодо свободи віросповідання, доступу до освіти рідною мовою та свободи слова.

Шимон Шинковський вель Сенк заявив, що "становище поляків в Україні змінюється в гірший бік". За його словами, це відбувається через об'єктивні та суб'єктивні чинники.

Одним із об'єктивних факторів, за його словами, є соціально-економічна ситуація, яка спонукає людей польського походження в Україні емігрувати.

Другою причиною, за його словами, є пандемія коронавірусу.

Суб'єктивними чинниками погіршення становища поляків є, за його словами, несприятливий для них закон про мову, також прославлення людей, пов'язаних із волинською трагедією, та зупинення ексгумації польських жертв.

У МЗС України категорично відкинули твердження заступника міністра закордонних справ Польщі Шимона Шинковського вель Сенка про нібито "дискримінацію" поляків в Україні.

Речник МЗС України Олег Ніколенко заявив, що використання подібних тверджень відносно становища польської спільноти в Україні є щонайменше некоректним.

Про українські "Байрактар"

Туреччина вимагає від України припинити використовувати фразу "турецький Байрактар".

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу нагадав, що безпілотник, хоч і був виготовлений в Туреччині, але належить Україні. Він додав, що Туреччину не можна звинувачувати в цьому і Україна повинна припинити використовувати "нашу назву".

Туреччина продала безпілотники "Bayraktar TB2" окрім України Катару, Азербайджану та Польщі.

Нагадаємо, у МЗС Німеччини заявили, що стурбовані збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на Сході України, а також тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотники.

МЗС Франції у четвер також висловило стурбованість посиленням інтенсивності бойових дій на Донбасі та інформацією про застосування українськими збройними силами безпілотника "Байрактар".

Про вибори в Грузії

30 жовтня у Грузії пройшов другий тур місцевих виборів. Кандидати правлячої партії "Грузинська мрія" перемогли у п'яти самоврядних містах, а також у 14 самоврядних громадах.

Явка у другому турі виборів становила 49,9%. Для порівняння перший тур муніципальних виборів пройшов при явці 51,92%.

Нагадаємо, за результатами голосування першого туру 2 жовтня правляча партія перемогла рух Саакашвілі, набравши понад 46% голосів.

Однак опозиції вдалося показати кращий результат у трьох з п’яти найбільших містах країни: Батумі, Кутаїсі та Зугдіді.

Ці вибори розглядаються як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія" та відбуваються на тлі прибуття колишнього президента і громадянина України Міхеїла Саакашвілі та його затримання і ув’язнення.

У неділю глава опозиційної грузинської партії "Єдиний національний рух" Ніка Мелія закликав усіх прихильників опозиції зібратися у Тбілісі у неділю на площі перед парламентом.

Мелія, який програв на виборах мера Тбілісі кандидату від правлячої партії Касі Каладзе, заявив, що на мітингу буде зроблено заяви про подальші дії опозиційних сил.

Він закликав жителів Тбілісі прийти на проспект Руставелі 31 жовтня о 19:00

Більше про вибори в Грузії у матеріалі редактора ЄвроПравди Юрія Панченка Саакашвілі не врятував: опозиція всуху програла вибори у Грузії, але продовжить боротьбу.

Про саміт G20

У суботу у Римі стартував дводенний саміт G20. Країни "Великої двадцятки", на які припадає до 80% світових викидів вуглецю, мали пообіцяти активізувати свої зусилля, щоб обмежити глобальне потепління на рівні 1,5 градуса Цельсія.

Зокрема, про це йдеться в проєкті підсумкового комюніке саміту.

У проєкті також йдеться про те, що лідери визнають ключову важливість досягнення нульових чистих викидів вуглецю до середини цього століття - мети, яку деякі з найбільших забруднювачів світу досі не взялись виконувати.

Лідери також мали схвалити плани вакцинації 70% населення світу від COVID-19 до середини 2022 року та створити цільову групу для боротьби з майбутніми пандеміями.

Відомо, що лідери 20 найбільших економік світу (G20) також мали схвалити угоду Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) про введення глобального мінімального корпоративного податку у розмірі 15%.

У жовтні 136 країн досягли угоди про мінімальне оподаткування глобальних корпорацій, включно з такими інтернет-гігантами, як Google, Amazon, Facebook, Microsoft або Apple, щоб їм було складніше ухилитись від оподаткування шляхом відкриття офісів у юрисдикціях з низькими податками.

Інше: зустріч Байдена і Макрона, підрив авто у Латвії

Зеленський і Санду обговорили ситуацію з енергетикою в Україні та Молдові.

В ОП розповіли про нову зустріч з послами G7 і ЄС щодо судової реформи.

Американський есмінець USS Porter почав перехід у Чорне море.

Посольство США в Україні зняло відео на Геловін, в якому лякає російською дезінформацією.

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У Латвії поліція зупинила порушника комендантської години: чоловік підірвав авто, є поранені.

Західні дипломати не змогли отримати ковідні QR-коди в Росії.

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Британія і Франція не вирішили суперечку щодо вилову риби після зустрічі Джонсона і Макрона.

Це лише частина цікавих новин за 30-31 жовтня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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