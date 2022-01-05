Закон о заробитчанах в Польше, главный дипломат ЕС на Донбассе, наказание Додика: ключевое за день

НАТО проведе зустріч з Україною напередодні переговорів з РФ; Верховний представник ЄС вперше від початку російської агресії вирушив на Донбас; президент Польщі затвердив спрощення працевлаштування українців; США наклали санкції на проросійського лідера боснійських сербів Додіка; ЄС виступив із заявою у зв’язку з протестами в Казахстані; Швеція створила агентство для боротьби з фейковими новинами перед виборами.

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Зустріч НАТО-Україна

НАТО проведе зустріч з Україною напередодні переговорів з РФ. Засідання Комісії Україна-НАТО має відбутися за два дні до того, як НАТО проведе переговори з Росією щодо України та безпеки в Європі.

Про скликання засідання повідомили глава МЗС України Дмитро Кулеба та пресслужба Альянсу.

За словами Кулеби, це частина масштабних дипломатичних зусиль зі стримування російської агресії

У НАТО повідомили, що у понеділок, 10 січня, генеральний секретар Єнс Столтенберг прийме міністра закордонних справ Дмитра Кулебу, який також візьме участь у засіданні Комісії НАТО-Україна на рівні послів під головуванням Столтенберга.

Через два дні, 12 січня, заплановане проведення Ради Росія-НАТО, яку Столтенберг скликав після висунення Кремлем так званих "гарантій безпеки" і вимоги нерозширення НАТО.

Крім того, через нарощування військової потужності Росії в Україні та на її кордонах 7 січня Північноатлантична рада збереться на позачергове засідання на рівні глав МЗС.

10 січня очікуються переговори США з Росією на платформі Стратегічного діалогу з безпеки.

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що не може бути дискусій про європейську безпеку без участі Євросоюзу та України.

Він наголосив, що зараз вже не часи Ялти і що визначення сфер впливу між державами це не питання 2021-2022 років.

За словами Борреля, зараз головною метою є зниження напруги на кордонах України.

Тим часом, глава офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонні переговори з радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та дипломатичним радником президента Франції перед їх візитом до Москви.

Слід додати, що між НАТО та Євросоюзом є внутрішні розбіжності. За даними Financial Times, внутрішні розбіжності стосуються власної безпекової політики Євросоюзу вже тривалий час не може узгодити давно заплановану заяву про співробітництво з НАТО.

Документ став заручником дискусій усередині ЄС щодо більшої "стратегічної автономії" у сфері оборони та безпеки - ініціативи, висунутої групою країн на чолі з Францією, які вважають, що блок має менше покладатися на НАТО та розвивати деякі зі своїх власних незалежних оборонних можливостей, наголошує видання.

Боррель в Україні

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель прибув в Україну з метою продемонструвати підтримку ЄС суверенітету та територіальної цілісності країни.

Поїздка до України є першим закордонним візитом Борреля цього року.

Верховний представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель став першим очільником європейської дипломатії, який вирушив на Донбас після розв’язання війни Росією.

Жозеп Боррель прибув до України ввечері 4 січня.

Вранці 5 січня Боррель вирушив з харківського аеропорту до Станиці Луганської. Після візиту до Станиці Луганської Боррель він мав вирушити до Києва та зустрітися з представниками української влади.

Глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан виступив за активну участь європейців у переговорах з Росією щодо європейської безпеки і попередив Москву про серйозні наслідки у разі вторгнення в Україну.

COVID-19 у президента Польщі, рекорд у Франції

Щеплений трьома дозами президент Польщі вдруге заразився коронавірусом.

Понад 40% жителів Німеччини отримали підсилювальну дозу вакцини від COVID-19.

У Франції число добових випадків коронавірусу вперше перевищило 300 тисяч.

Білорусь: висилка польського дипломата

МЗС Білорусі оголосило про висилку співробітника Генконсульства Польщі у Бресті через допомогу підозрюваному у ДТП поляку у виїзді з країни.

За словами представника МЗС, громадянин Польщі нібито став причиною аварії в Білорусі, внаслідок якої загинули дві білоруські дівчини, у зв'язку з чим він став підозрюваним у кримінальній справі та йому тимчасово заборонили виїзд із Білорусі.

Прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз повідомив, що абсолютно точно встановлено, що спробу втечі ініціювали та організовували співробітники Генерального консульства Польщі у Бресті.

МЗС Польщі відреагувало на висилку свого дипломата з Білорусі. До МЗС Польщі викликали тимчасового повіреного у справах Білорусі.

Міністерство закордонних справ Польщі чекає на роз'яснення цього питання. Найближчим часом із Польщі має бути видворений один із білоруських дипломатів, які працюють у консульстві на сході країни.

Інше: спрощення для заробітчан, санкції на Додіка

Президент Польщі затвердив спрощення працевлаштування українців.

Швеція створила агентство для боротьби з фейковими новинами перед виборами.

Болгарія налаштована перейти на євро в 2024 році попри сумніви в суспільстві.

Армія Сербії проводить навчання біля кордону з Косовом.

США наклали санкції на проросійського лідера боснійських сербів Додіка.

ЄС виступив із заявою у зв’язку з протестами в Казахстані.

Литва вирішила не продовжувати надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю.

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