Смена "правил" въезда в ЕС, Дуда защищает Украину от Туска, Трамп обиделся на Киев: новости дня

Як дізналося агентство Bloomberg, союзники не радять чекати прориву від "плану перемоги" Зеленського, а Байден обіцяє Україні підтримку до досягнення "справедливого і тривалого миру".

G7 закликала світ терміново збільшити допомогу Україні для проходження зими. Нідерланди і Франція оголосили наміри про виділення фінансової допомоги для української енергетики.

Болгарія попросила ЄС заборонити імпорт яєць з України, а в Іспанії фермери протестуватимуть проти імпорту зерна з України.

Про все важливе і цікаве за вівторок, 24 вересня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Зеленський у США

Нагадаємо, вчора президент Володимир Зеленський повідомив про початок візиту до США, де він має намір представити План перемоги президенту країни Джо Байдену, а також іншим лідерам країн-партнерів.

Сьогодні вранці стало відомо, що Зеленський розповів членам Конгресу США про ситуацію на фронті і "план перемоги".

В інтерв’ю ABC News він заявив, що "кінець війни ближчий, ніж здається".

Сьогодні вдень президент України зустрівся з прем’єркою Італії Джорджією Мелоні у Нью-Йорку.

Зеленський взяв участь і в Генеральній асамблеї ООН, де із останньою промовою виступив і президент Сполучених Штатів Джо Байден.

Байден пообіцяв Україні підтримку до досягнення "справедливого і тривалого миру".

Це вже остання каденція Джо Байдена, а наступником його стане або демократка Камала Гарріс, або республіканець Дональд Трамп, який образився на Зеленського. Трамп заявив, що український президент підтримує перемогу Гарріс.

До речі, виборці ключових штатів вважають, що Трамп має більше шансів за Гарріс закінчити війну в Україні.

Раніше президент України оголошував, що має намір представити його "план перемоги" обом кандидатам в президенти США.

Агентство Bloomberg пише, що союзники не радять чекати прориву від "плану перемоги" Зеленського.

Одна особа, знайома з розмовами Зеленського з іноземними лідерами, сказала, що у так званому "плані перемоги" президента не було справжніх сюрпризів і він не змінює ситуацію кардинально.

Інший співрозмовник назвав план "списком бажань".

Вже відомо, що Капітолій український президент відвідає у четвер.

А ще німецький Spiegel дізнався, що менш ніж за місяць до виборів президента США Джо Байден відвідає Німеччину – під час його візиту Берлін планує запросити також лідерів Франції і Британії, щоб обговорити підтримку України.

Президент США приїде до країни з візитом з 10 по 12 жовтня.

Зустріч у так званому форматі "четвірки", швидше за все, буде стосуватися передусім підтримки України.

Складна для України зима

Міністри закордонних справ країн "Групи семи" (G7) підтвердили непохитну підтримку України перед обличчям атак РФ на енергетичну інфраструктуру та закликали світову спільноту збільшити допомогу країні.

У заяві наголошується, що країни вітають подальші зобов’язання з надання фінансування та підтримки в негрошовій формі для покриття найнагальніших потреб українського енергетичного сектору.

"Ми закликаємо світову спільноту терміново активізувати зусилля в цьому напрямі та надати Україні всю необхідну допомогу", – йдеться у заяві очільників МЗС країн G7.

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що західні союзники Києва повинні активізувати надання Україні засобів протиповітряної оборони.

"Ми повинні підтримати Україну не лише наданням військового потенціалу, але й потужностями з виробництва електроенергії. В іншому випадку ця країна зіткнеться з дуже важкими часами взимку", – сказав Боррель.

Нідерланди виділяють Україні 209,5 млн євро на відновлення критичної інфраструктури, а Франція до кінця року виділить 60 млн євро на підтримку енергетики України.

На тему допомоги Україні слід додати, що у Норвегії виділять $9,5 млн на евакуацію поранених з України в Європу.

Проблеми у Шольца

На сході Німеччини притулок для біженців облили свинячою кров’ю.

У землі Бранденбург в неділю відбулися місцеві вибори, на яких ультраправа і антиміграційна "Альтернатива для Німеччини" набрала майже стільки ж, як і партія-переможець – Соціал-демократична партія Німеччини (партія канцлера Шольца). Антиміграційні настрої є особливо сильними на сході Німеччини.

Із завершенням вересневих виборів у трьох східних землях, у Німеччині фактично стартує кампанія парламентських виборів-2025.

Наразі Шольц залишається найнепопулярнішим канцлером з часів возз’єднання Німеччини, але намагається реагувати на суспільні настрої.

Канцлер уже запровадив контроль на кордонах Німеччини, аби відреагувати на занепокоєння виборців двох радикальних партій міграційною політикою.

Останні проблеми з фінансуванням допомоги України під час бюджетних обговорень показали, що не виключена і корекція курсу підтримки України.

Докладніше – в статті журналістки "Європейської правди" Христини Бондарєвої Подруга Путіна, партнерка Шольца? Як вибори у Бранденбурзі можуть вдарити по канцлеру Німеччини.

Згідно з опитуванням Forsa для журналу Stern, значно більше громадян Німеччини довіряють кандидату у канцлери від найбільшої опозиційної сили Фрідріху Мерцу, аніж чинному канцлеру Олафу Шольцу.

Тим часом, у Німеччині збільшують кількість охоронців для топпосадовців.

"Це пов'язано не лише зі зростаючими загрозами всередині країни, але й за кордоном – такими, як війна в Україні або в Газі", – пояснив очільник управління, яке відповідає за охорону федерального президента, федерального канцлера, федеральних міністрів і провідних членів Бундестагу, Хольгер Мюнх.

До речі, президент Франції Емманюель Макрон, як і Шольц, рекордно непопулярний серед французів.

Різне щодо України

Парламент Швейцарії визнав Голодомор геноцидом.

Болгарія попросила ЄС заборонити імпорт яєць з України, а в Іспанії фермери протестуватимуть проти імпорту зерна з України.

З 10 листопада ЄС змінює процедуру перетину кордону, у тому числі й для українців.

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