Розгромний єврозвіт про Україну, воднева магістраль: головне за 23 вересня

В Україні через корупцію губляться десятки мільярдів євро; у США готують нові санкції проти "Північного потоку-2"; генерали армій США та Росії говорили шість годин; літак РФ порушив повітряний простір Естонії; угорського депутата від провладної партії не впустили в Україну; Іспанія заборонить пластикову упаковку для фруктів і овочів.

Про ці та інші новини 23 вересня читайте у дайджесті "Європейської правди.

Про аудит та опір судовій реформі

Оприлюднено висновки Європейської аудиторської палати щодо України. І вони невтішні. В Україні як і раніше широко поширені велика корупція і захоплення держави (вид системної політичної корупції, - ред.), а підтримка ЄС і вжиті заходи не принесли очікуваних результатів.

Аудитори зазначають, що в результаті корупції губляться десятки мільярдів євро.

Тим часом, діюча система в Україні намагається чинити опір судовій реформі.

Посли країн "Групи семи" заявили про стурбованість законопроєктом № 4533 про конституційну процедуру, який може законсервувати політичні призначення суддів Конституційного Суду та зберегти їхню залежність від чинної влади.

Українські громадські організації наголошують, що справжня реформа Конституційного Суду можлива винятково у разі запровадження конкурсної процедури відбору за участі міжнародних експертів.

Посли G7 також закликали українську владу не зволікати з реформою Вищої ради правосуддя. Вони висловили занепокоєння затримкою висування кандидатів до Етичної ради, яка має відігравати ключову роль в очищенні Вищої ради правосуддя.

Посли із розчаруванням звертають увагу на графік конкурсу Ради суддів для добору кандидатів до Етичної ради Вищої ради правосуддя після того, як міжнародні партнери висунули своїх кандидатів.

"Група семи" вважає, що запропонований графік не відображає важливості та невідкладності цієї реформи.

Про підготовку санкцій та сертифікацію ПП-2

У Нью-Йорку, перебуваючи у США для участі в Генасамблеї ООН, президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єром Британії Борисом Джонсоном. Вони обговорювали поглиблення торгової співпраці, безпекову ситуацію на сході та довкола України, безпекову ситуацію в Чорному й Азовському морях та у Криму.

Також говорили про співпрацю у сфері енергетики, зокрема атомної, та виклики для Європи у зв’язку із російським газопроводом "Північний потік-2".

Поки Зеленський з Джонсоном обговорювали виклики у зв’язку з новим російським газопроводом, у США готують нові санкції проти "Північного потоку-2". Палата представників Конгресу США погодилася внести до щорічного проєкту оборонного бюджету поправки, які передбачають санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Законопроєкт все ще потребуватиме затвердження в Сенаті та підпису президента Джо Байдена, щоб стати законом.

З іншого боку Польська нафтогазова компанія PGNiG здобула право взяти участь у сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

У польській компанії вважають, що "Північний потік-2"не відповідає формальним та істотним вимогам щодо сертифікації.

А у Німеччині кандидатка у канцлери Німеччини від "Зелених" Анналена Бербок розкритикувала Росію через зростаючі ціни на газ, пов'язавши це з тиском задля завершення "Північного потоку-2", та закликала уряд ФРН реагувати на ситуацію.

Про новий трубопровід з України

Сьогодні стало відомо про плани будівництва нового трубопроводу з України в Євросоюз - водневого. Чотири європейські компанії газової інфраструктури з України, Словаччини, Чехії та Німеччини об’єднують зусилля для створення водневої магістралі через Центральну Європу.

Заступник гендиректора з розвитку та трансформації Оператора ГТС України Павел Станчак заявив, що, хоч природний газ залишиться ключовим джерелом енергії у найближчі два десятиліття, водень, ймовірно, відіграватиме значну роль до 2050 року, коли європей.

Переговори генералів США та РФ, напруженість на Балтиці

Генерали армій США та Росії провели 6-годинні переговори в Гельсінкі. Це перша особиста зустріч між ними з 2019 року. У заявах США та РФ говорилося, що переговори були націлені на "зниження ризику та оперативне вирішення конфліктів".

Швеція посилить військові зв'язки з Норвегією і Данією через напруженість із РФ у Балтійському морі. Швеція цього тижня підпише угоду про співпрацю в області оборони з Норвегією і Данією, щоб протистояти ситуації в області безпеки в Балтійському регіоні, що погіршується.

Швеція, яка не є членом НАТО, але підтримує тісні зв'язки з Альянсом, відновлює свої збройні сили через зростаючу напруженість із Росією в Балтійському регіоні.

Разом з цим, Естонія повідомляє про порушення літаком РФ повітряного простору країни. Інцидент стався 22 вересня близько полудня в районі острова Вайндлоо. Літак знаходився в повітряному просторі Естонії менше однієї хвилини, повідомила в четвер пресслужба Сил оборони.

Інше: стандарти зарядки та пластикові упаковки

Угорського депутата від партії влади з "гуманітаркою" для Закарпаття не впустили в Україну.

Україна евакуювала з Афганістану ще 100 людей, літак прибуде до Києва протягом доби.

Іспанія заборонить пластикову упаковку для фруктів і овочів з 2023 року.

В ЄС хочуть запровадити єдиний стандарт зарядки смартфонів.

Прем’єр Польщі скасував візит на саміт в Будапешті через конфлікт з Чехією щодо шахти. Детальніше про скандал між Варшавою та Прагою читайте в статті Вугілля важливіше за Євросоюз: чи піде Польща на порушення рішення Суду ЄС.

Північна Македонія погодилась прибрати згадки про "болгарських фашистів" задля вступу до ЄС.

Трамп подав позов на $100 млн проти трьох журналістів та своєї племінниці.

ЄС готує заходи для подолання стрибків цін на електроенергію.

Це лише частина цікавих новин 23 вересня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

Ваша редакція.