Україна в зеленому списку ЄС, летальна зброя та проект резолюції ООН: головне за 29 жовтня

В США відреагували на використання "Байрактар"; в ЄС закликали Україну ратифікувати Стамбульську конвенцію; Саакашвілі відмовився співпрацювати з лікарями; Україна все ще лишається у "зеленому" списку Євросоюзу; у Болгарії готельно-ресторанний бізнес влаштував масові протести проти ковідних перепусток; в Естонії всім споживачам компенсуватимуть 50% платіжки за електроенергію; у Латвії проросійський журналіст отримав строк за розпалювання міжнаціональної ворожнечі; експрезиденту Польщі висунули звинувачення.

Більше новин 29 жовтня у нашому дайджесті.

Про летальну зброю

У Пентагоні закликали союзників зняти обмеження на поставки летальної зброї Україні.

Помічниця міністра оборони США Лора Купер нагадала, що Сполучені Штати передали Україні та Грузії новітні протитанкові системи "Джавелін", що стало яскравим прикладом забезпечення летальної оборонної допомоги Сполученими Штатами.

Вона вважає, що Україна повинна мати можливість купувати засоби, які потрібні їй для власного захисту.

Для цього, за її словами, мають бути зняті всі перепони.

Декілька днів тому в Україні вперше відбулося бойове застосування розвідувально-ударного безпілотного комплексу "Байрактар", купленного в Туреччині. У Франції та Німеччині висловили стурбованість та занепокоєнність через цю новину.

Сьогодні на застосування "Байрактар" в Україні відреагували й Сполучені Штати. Посольство США в Україні зазначило, що Росія неодноразово використовувала артилерію та безпілотники проти українських сил на Донбасі в порушення Мінських домовленостей.

У посольстві наголосили, що офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості.

Про Стамбульську конвенцію та Кримську платформу

Спецпредставник ЄС з прав людини Імон Гілмор під час візиту до України закликав Київ ратифікувати Стамбульську конвенцію. Зокрема, зазначив, що один із численних наслідків ситуації з "ковідом" по всьому світу – зростання домашнього насильства і насильства щодо жінок.

Також він нагадав, що Молдова це вже зробила і зараз хороший момент для України це зробити.

Стамбульська конвенція або Конвенція Ради Європи про попередження і боротьбу з насильством щодо жінок і домашнього насильства - міжнародна угода, уперше підписана в 2011 році.

Гілмор також закликав Україну ратифікувати Римський статут Міжнародного кримінального суду відповідно до взятих на себе зобов’язань.

А тепер до інших міжнародних документів. Кримська платформа може бути вперше згадана у офіційному документі ООН.

28 жовтня українська делегація внесла проєкти резолюції щодо прав людини в Криму та мілітаризації півострова й частин Чорного та Азовського морів на розгляд Генасамблеї ООН.

Крім того, резолюція ООН передбачатиме додаткові положення щодо кримських татар як корінного народу України

Про Саакашвілі

Громадянин України, експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі ще вчора ввечері погодився на лікування і співпрацю з лікарями.

Та сьогодні заявив, що відмовляється від співпраці з консиліумом лікарів, від аналізів і медичних процедур, які полегшують його голодування.

У сьогоднішньому зверненні він каже, що влада не врахувала головну рекомендацію лікарів і відмовилась перевести його на госпіталізацію до приватної клініки.

За словами прем'єр-міністра Грузії, влада таким чином хоче уникнути зіткнень прихильників Саакашвілі з поліцією біля медустанови.

У зверненні Саакашвілі закликав громадян проголосувати за опозицію під час другого туру муніципальних виборів, що відбудеться 30 жовтня.

У другому турі виборів грузини обиратимуть мерів у п'яти самоврядних містах країни - Тбілісі, Кутаїсі, Поті, Руставі та Батумі і 15 муніципалітетах. У 24 округах відбудуться вибори депутатів муніципальних зборів.

Ці вибори розглядаються як референдум про довіру до правлячої партії "Грузинська мрія" і вважалися вкрай важливими і суперечливими.

Тим часом, прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що категорично відкидає можливість дострокового звільнення ув’язненого Саакашвілі або передання його Україні.

Він зазначив, що якщо Грузія зробить або перше, або друге, це означає, що увесь уряд країни наступного дня має піти у відставку.

Проте, в Україні не полишають спроб повернути Саакашвілі. Депутат Верховної Ради України Олександр Ковальчук заявляє, що українська сторона вже підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати експрезидента Михеїла Саакашвілі Україні.

Про подорожі та ковід

Україна все ще лишається у "зеленому" списку Євросоюзу для подорожей ще як мінімум два тижні до наступного перегляду.

Україна за формальними критеріями вже не відповідає нормам, встановленим європейським законодавством про безперешкодний в'їзд.

Країни Європейського Союзу як правило дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують обмеження на в’їзд для жителів країн, яких немає у списку, та на туристичні мандрівки для них.

А от Норвегія збереже обмеження на поїздки, Україна залишається в "сірій" зоні.

Громадяни, які прибувають з червоних, темно-червоних, фіолетових і сірих країн, повинні будуть перебувати на карантині. Україна розміщена у сірій зоні.

Однак карантин можна припинити після негативного результату ПЛР-тесту, зробленого на третій день.

Стрибки заражень на ковід фіксують в Австрії та Польщі.

У Болгарії готельно-ресторанний бізнес влаштував масові протести проти ковідних перепусток. Тисячі власників та працівників ресторанного бізнесу вийшли у четвер на вулиці міст по всій Болгарії, щоб висловити протест проти рішення уряду запровадити обов'язкову ковідну перепустку для всіх людей, які бажають відвідувати закриті заклади харчування та розваг.

А от у Швеції оприлюднили звіт, згідно якого реакція країни на COVID-19 була занадто повільною.

Про енергокризу

Прем’єрка Молдови заявила, що якщо Молдова не зможе домовитися з російським "Газпромом" про новий контракт, у найближчі 5 місяців країна витратить на закупівлю газу з інших джерел близько 800 млн євро.

За словами президента аналітичного центру DiXi Group Олени Павленко, Молдова опинилася у найгіршій ситуації. Вона зазначає, що наразі Росія вже використовує газ як зброю – тільки проти Молдови. Чому газова криза може закінчитися поразкою РФ читайте в нашій статті Російський газовий шантаж: що змінить для України та ЄС нова енергетична криза.

А в Естонії до березня всім споживачам компенсуватимуть 50% платіжки за електроенергію.

Інше: інфляція в Німеччині, знешкодження хакерів

Європол знешкодив хакерів, які вимагали гроші у компаній: операцію провели в Україні та Швейцарії.

Кулеба назвав термін підписання довгоочікуваної угоди про ЗВТ з Туреччиною.

Експрезиденту Польщі висунули звинувачення у наданні неправдивих свідчень.

Європарламент позивається проти Єврокомісії в Суді ЄС через бездіяльність.

У Латвії проросійський журналіст отримав строк за розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

У Нідерландах формування уряду затягнулось на рекордні 226 днів.

Друге найбільше озеро Туреччини висохло через зміну клімату та сільське господарство.

Інфляція в Німеччині прискорилася до максимуму за 28 років.

Британія пригрозила Франції судовим позовом через рибальську суперечку.

Це лише частина цікавих новин за 29 жовтня, решту читайте на сайті "Європейської правди".

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