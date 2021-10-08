Сварка Польщі та ЄС, заява Ради про членство, ми у "зеленому списку": головне за 8 жовтня

Верховна Рада закликала визнати перспективу членства України в ЄС; Німеччина віднесла Україну до категорії країн з високим рівнем зараження на COVID-19; Україна затвердила склад делегації для арбітражу щодо затриманих РФ українських моряків; Російські хакери викрали дані щодо санкцій США проти РФ; В Іспанії дівчині у лікарні поставили діагноз "гомосексуальність"; У Батумі обвалився житловий будинок; У Австрії вимагають відставки канцлера.

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Про звернення щодо членства в ЄС

Верховна Рада напередодні саміту з ЄС закликала визнати перспективу членства України відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз. У п’ятницю парламент схвалив заяву "Щодо пріоритетних питань інтеграції України до ЄС".

У заяві парламентарі підтверджують стратегічний курс України на набуття повноправного членства України в ЄС, закріплений в Конституції, та закликають до посилення санкцій проти Росії.

12 жовтня у Києві відбудеться саміт Україна-ЄС. Його результати дадуть відповідь на питання, чи виправдані амбіції Києва щодо масштабного оновлення Угоди про асоціацію. Детальніше про це в матеріалі Ольга Стефанішина: Такого масштабного перегляду угоди з ЄС не знала жодна інша країна.

Серед іншого, Україна пропонує переглянути квоти на безмитну торгівлю (на їхній розмір вже давно скаржаться експортери аграрної продукції), доєднатися до угоди ACAA, відомої також як "промисловий безвіз", обговорити кроки щодо подальшої інтеграції в енергетиці.

Тим часом, Україна і Швеція вже домовилися про збільшення дозволів на автоперевезення.

За результатами переговорів було домовлено про отримання додаткових дозволів для українських перевізників на 2021 рік, що становить збільшення на 42% до попередньої квоти дозволів.

Також сторони домовилися про збільшення у 2022 році кількості дозволів для перевезень в/з третіх країн на 50%, а на 2023 рік квота таких дозволів буде збільшена вдвічі в порівнянні з 2021 роком.

Про обмеження через COVID-19

Україна ще на два тижні залишиться в "зеленому списку" ЄС. Впродовж цього часу українці можуть подорожувати до країн Євросоюзу без додаткових обмежень, пов’язаних з коронавірусом.

Варто підкреслити, що за формальними критеріями Україна вже зараз не відповідає "нормам", встановленим європейським законодавством, які дозволяють в’їзд без обмежень.

А от Німеччина віднесла Україну до категорії країн з високим рівнем зараження. Невакциновані мандрівників з України повинні пройти карантин.

Згідно з правилами, приїжджі повинні пройти 10-денний карантин після прибуття до Німеччини. Термін самоізоляції можна скоротити на 5 днів за умови негативного ПЛР-тесту.

Британія з 11 жовтня почне визнавати українські документи про вакцинацію. Після зазначеної дати українці зможуть скористатися сертифікатом, щоб підтвердити свій статус вакцинації. Це означає, що українці зможуть їздити до Англії без дотримання карантину.

У частині країн Євросоюзу ситуація з коронавірусом не покращується. У Латвії через COVID-19 втретє запровадять надзвичайну ситуацію, а Фінляндія продовжить обмеження на в’їзд до країни до 24 жовтня.

А в деяких країнах — навпаки. Італія з 11 жовтня послабить обмеження у сфері розваг, Греції з суботи також послабить низку коронавірусних обмежень.

Послаблення медичних обмежень будуть стосуватися повністю вакцинованих.

Але, у Європейському Союзі визнають не всі вакцини. Наприклад, не визнають російську вакцину "Спутник V". Проте, за словами посла Євросоюзу в Москві Маркуса Едерера, Росія сама винна у цьому. Він каже, що російська сторона раз за разом відкладає терміни проведення інспекції, про яку запитує EMA (Європейське агентство лікарських засобів), що гальмує процес визнання вакцини.

Про суперечку Польщі та ЄС

Рішення про визнання Конституційним судом Польщі деяких статтей договорів Європейського Союзу неконституційними викликало шквал заяв в Євросоюзі. У Єврокомісії заявили, що зазначене рішення викликає серйозні побоювання щодо верховенства права ЄС і авторитету Суду Європейського Союзу.

Європейська комісія детально проаналізує рішення Конституційного суду Польщі і визначиться з подальшими кроками.

Французький міністр з європейських справ Клеман Бон назвав рішення Конституційного суду Польщі ознакою нападу на Європейський Союз.

За його словами, Польща є суверенною державою, але коли країна приєднується до клубу, то схвалює договір, якого зобов’язана дотримуватись.

Колишній прем’єр-міністр Польщі, ексглава Євроради і лідер опозиційної партії "Громадянська коаліція" Дональд Туск закликав своїх співвітчизників вийти на вулиці у Варшаві у неділю на знак протесту проти ухвали Конституційного суду країни, яка відкидає пріоритетність права Європейського Союзу.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла відстоювати основоположні принципи правового порядку ЄС після резонансного рішення Конституційного суду Польщі.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький привітав рішення Конституційного трибуналу щодо переваги польського законодавства над європейським, але наголосив, що його країна не збирається залишати ЄС. Він зауважив, що Польща погоджується, щоб до неї "ставилися як до країни другого сорту".

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