Білорусь міняє конституцію, Польща не пішла на конфлікт із США, Рада НАТО-РФ: новини вихідних

Столтенберг готовий скликати Раду НАТО-Росія вперше за 2,5 роки; президент Польщі ветував скандальний закон, що тиснув на ключовий незалежний телеканал; у Лукашенка оприлюднили проєкт конституції, що дає старт транзиту влади; Lufthansa скасовує 33 тисячі рейсів через низький попит; у Брюсселі вводять обмеження для старих авто з дизельним двигуном; в Іспанії офіційно оголосили про кінець виверження вулкана на Канарах.

Більше цікавих новин 25, 26, 27 грудня у нашому дайджесті. Підписуйтеся на наш Telegram-канал - так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію!

Рада НАТО-РФ

Рада НАТО-Росія може зібратися в січні вперше за два з половиною роки, хоча Москва ще не взяла на себе зобов’язань щодо зустрічі.

Представник НАТО підтвердив, що генеральний секретар Єнс Столтенберг вирішив скликати зустріч 12 січня, і Альянс контактує з Росією з цього приводу.

У МЗС Росії підтвердили, що отримали пропозицію, але заявили, що вона все ще розглядається, а формат і терміни потребують уточнення.

Останні переговори в такому форматі відбулися в липні 2019 року, і з того часу усі спроби призначити дату зустрічі провалилися.

Як відомо, 17 грудня МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

Нагадаємо, Україна хоче брати участь у безпекових консультаціях Сполучених Штатів, Європейського союзу чи НАТО з Росією.

Про обговорення безпеки, оцінки вторгнення

Тим часом, президент Володимир Зеленський провів відеозустріч з групою з понад 20 сенаторів та конгресменів США, які представляють Демократичну та Республіканську партії.

Учасники зустрічі обговорили ситуацію на сході України та поблизу її кордонів з РФ.

Окремо порушувалася тема посилення санкційного тиску на РФ та українсько-американської взаємодії у безпековій сфері.

Наголошувалося, що важливою є підтримка Сполученими Штатами євроатлантичних прагнень України й отримання розуміння перспектив щодо набуття членства в Альянсі.

Зеленський зазначив, що не повинно бути жодних домовленостей щодо України без України.

Щодо ризиків вторгнення РФ в Україну, то агентство Reuters повідомило, що Берлін має більші сумніви, ніж Вашингтон, що Росія дійсно має намір напасти на Україну.

Одне із джерел Reuters також підтвердило, що топ-урядовці Німеччини та Росії погодилися на рідкісну особисту зустріч наступного місяця, щоб послабити політичну напругу навколо України.

Радник канцлера Німеччини Олафа Шольца з питань зовнішньої політики Єнс Плетнер і російський переговорник по Україні Дмітрій Козак домовилися зустрітися після тривалої телефонної розмови в четвер, повідомило джерело на умовах анонімності.

Слід додати, що Швеція підвищила рівень боєготовності через загрозу з боку РФ.

Також зазначимо, що Папа Римський у різдвяному посланні виступив проти "метастаз конфлікту" в Україні.

А уряд Меркель перед відходом від влади затвердив рекордні обсяги експорту зброї.

Нагадаємо, Україна звинувачувала Німеччину у блокуванні закупівлі зброї через механізми НАТО.

Білорусь змінює конституцію

Білоруська влада оприлюднила проєкт змін до конституції, референдум щодо якого запланований на лютий 2022 року.

Як і прогнозувалося, будуть зменшені повноваження президента, натомість буде офіційно прописано права органу, що раніше мав декларативний статус - Всебілоруських народних зборів.

Президента пропонують позбавити право призначати членів Центрвиборчкому, призначати та звільняти голів Конституційного Суду, Верховного Суду, Вищого господарського суду, а також голову Комітету державного контролю.

Натомість Всебілоруські народні збори мають стати альтернативою парламенту, проте із більшими повноваженнями. Серед них: прийняття рішення про імпічмент президенту, визнання чи невизнання виборів та референдумів, затвердження основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики, військової доктрини, концепції національної безпеки.

Оприлюднений проект змін до конституції Білорусі також прибирає згадки про її без’ядерний та нейтральний статус.

Вказані зміни стосуються статті 18 конституції Білорусі. Із діючої редакції пропонується прибрати фразу: "Республіка Білорусь має на меті зробити свою територію без'ядерною зоною, а державу – нейтральною".

Натомість там пропонується додати іншу фразу: "Республіка Білорусь виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав".

Нагадаємо, конституційний референдум заплановано на лютий 2022 року, однак його конкретна дата поки не оголошена. В свою чергу, проєкт змін до конституції було оприлюднено лише 27 грудня.

Про ветування скандального закону у Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда наклав вето на зміни до Закону про мовлення, прийняття яких створило б кризу у відносинах із Сполученими Штатами.

Анджей Дуда зазначає, що законопроєкт, що отримав назву Lex TVN, викликав багато дискусій як всередині країни, так і з міжнародними партнерами, в першу чергу – із США. За його словами, проєкт викликає у нього сумніви як щодо відповідності Конституції, так і польсько-американській угоди про захист взаємних інвестицій 1990 року.

Про "ковід-рекорди" і не тільки

У Франції кількість випадків коронавірусу за добу вперше перевищила 100 тисяч. До речі, там жорстко покарали медика за підробку ковід-сертифікатів. Зокрема, медика з французького регіону Овернь-Рона-Альпи, якого впіймали на підробці сертифікатів про щеплення від коронавірусу, покарали штрафом на 40 тисяч євро і тимчасовим вигнанням з професії.

В Італії вперше за пандемію виявили понад 50 тисяч добових випадків коронавірусу.

Данія другий день поспіль реєструє максимум заражень: вперше понад 16 тисяч. Нагадаємо, населення країни - 5,8 млн осіб.

У Португалії штам "Омікрон" став домінуючим.

А у Нідерландах пропонують щеплення від коронавірусу в окулярах віртуальної реальності.

Інше: скасування авіарейсів, втеча вовків

Ексканцлер Австрії знайшов роботу у США – ЗМІ.

В Іспанії офіційно оголосили про кінець виверження вулкана на Канарах.

Озброєного чоловіка заарештували у Віндзорі, де королева Британії відзначала Різдво.

Lufthansa скасовує 33 тисячі рейсів через низький попит.

У Франції в зоопарку втекли 9 вовків, коли на території були відвідувачі.

Міністр закликав іспанців їсти менше м’яса, щоб боротися зі зміною клімату.

У Франції затримали ймовірного постачальника компонентів для хімзброї у Сирію.

У Брюсселі вводять обмеження для старих авто з дизельним двигуном.

Це лише частина цікавих новин 25, 26, 27 грудня, решту читайте на сайті "Європейської правди". Підписуйтеся на наш Telegram-канал - так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію!

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