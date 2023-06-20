Звільнення полонених з Угорщини, 50 млрд євро для Києва, Франція за Україну в НАТО: новини дня

Троє військовополонених повернулися з Угорщини.

Президент США вважає "реальною" загрозу застосування Путіним тактичної ядерної зброї, а Норвегія виділить більше 21 млн євро на ядерну безпеку України.

Французька влада вирішила підтримати членство України в НАТО за зразком Польщі та країн Балтії.

Європейська комісія пропонує створити окремий механізм із залучення коштів через гранти й кредити, інвестиції, а також технічну допомогу для багаторічної фінансової підтримки України в обсязі до 50 мільярдів євро.

Україна отримала першу партію підручників з української мови, надрукованих у ЄС, а суспільний мовник Болгарії вперше почав показувати новини українською.

Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу, а Естонія першою з країн Балтії узаконила одностатеві шлюби.

Все важливе і цікаве за 20 червня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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Реальна ядерна загроза

Президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування президентом Росії Владіміром Путіним тактичної ядерної зброї є "реальною".

Американський президент наголосив, що його турбує можливе застосування Путіним ядерної зброї.

У суботу Байден назвав заяви Путіна про розміщення перших одиниць тактичної ядерної зброї на території Білорусі "абсолютно безвідповідальними".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що поки немає ознак того, що РФ готується застосувати ядерну зброю.

Слід також додати, що президент Сполучених Штатів заявив про прогрес у відновленні американо-китайських відносин після візиту держсекретаря Ентоні Блінкена в Китай, під час якого він, зокрема, провів переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

Тим часом, Норвегія виділить більше 21 млн євро на ядерну безпеку України.

40% суми піде на підтримку Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), інша частка – на зменшення ризику аварій та інцидентів, пов'язаних з вивільненням радіоактивних речовин, а також на зменшення ризику потрапляння радіоактивних матеріалів до чужих рук.

Вивезення полонених з Угорщини

Посольству України в Будапешті вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених, які опинились там у межах домовленостей Угорщини з Росією.

За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, повернені з Угорщини троє військовополонених уже перебувають в Україні, "їм надається всіляка підтримка".

"Українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із Росії в Угорщину українських захисників", – додав представник МЗС.

Нагадаємо, на початку червня угорська сторона заявила, що в межах домовленостей Російської православної церкви та Мальтійської служби допомоги з Росії забрали 11 українських військовополонених.

При цьому угорська сторона не давала українським дипломатам доступу до громадян України, натомість стверджувала, що вони мають вільний статус, а також заперечувала причетнітсь уряду до вивезення військовополонених.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ствердив, що у вивезенні українських військовополонених із Росії в Угорщину зацікавлений особисто угорський прем’єр Віктор Орбан.

За словами міністра, "Орбан мав показати угорцям і в Угорщині, й поза межами Угорщини, що він їхній єдиний захисник".

Згодом в Україні показали трьох військовополонених, яких вдалось забрати з Угорщини.

Франція за членство України в НАТО

Посол України при НАТО Наталя Галібаренко вважає, що Вільнюський саміт Алянсу має запропонувати певне зобов’язання або гарантію майбутнього членства для Києва.

Дипломатка підкреслила, що Україна розуміє неможливість вступу до НАТО під час війни й тому не порушує питання членства, але Вільнюський саміт Альянсу міг би зафіксувати зобов’язання надати членство, приміром, після завершення війни Росії.

А, як повідомляє Le Monde, Франція змінила позицію щодо членства України в НАТО.

Французька влада вирішила підтримати членство України в НАТО за зразком Польщі та країн Балтії, відмовившись від більш обережної позиції для посилення тиску на Росію.

Допомога на 50 мільярдів євро

Європейська комісія пропонує створити окремий механізм із залучення коштів через гранти й кредити, інвестиції, а також технічну допомогу для багаторічної фінансової підтримки України в обсязі до 50 мільярдів євро.

Новостворений Механізм для України (Ukraine Facility) має підтримувати макрофінансову стабільність держави, сприяння відбудові, а також модернізацію під час впровадження ключових реформ на шляху до вступу в ЄС.

Передбачається, що загальний обсяг коштів Фонду становитиме до 50 мільярдів євро на період з 2024 по 2027 рік як у вигляді грантів, так і у вигляді кредитів.

Пропозицію про створення Механізму для України розглянуть Європейський парламент та Рада ЄС у межах пакета середньострокового перегляду Багаторічної фінансової програми ЄС, і після його ухвалення Україні запропонують подати свій План відновлення.

Після оцінки Плану Єврокомісія подасть пропозицію Раді ЄС ухвалити План та встановити умови, які Україна має виконати, щоб отримати доступ до підтримки в межах Механізму.

Ще новини щодо України

Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу.

Україна отримала першу партію підручників з української мови, надрукованих у ЄС, а суспільний мовник Болгарії вперше почав показувати новини українською.

Біженці з України посприяли зростанню населення Німеччини.

Росіяни і білоруси

У Раді Європи підтримали відсторонення росіян та білорусів від Олімпіади-2024.

Митниця Литви посилює правила провезення товарів через РФ і Білорусь, а Верховний суд Білорусі підтвердив 15-річний вирок Тихановській.

Про те, як у білоруській опозиції готують зміну влади у Мінську читайте в статті за посиланням.

Байден і Трамп

53-річний син президента США Хантер Байден у вівторок визнав свою провину за трьома пунктами федеральних звинувачень, пов’язаних із несплатою податків і незаконним володінням зброєю.

Визнання Хантером Байденом провини завершує тривале розслідування Міністерства юстиції США, розпочате за президентства Дональда Трампа у 2018 році. Це також означає швидший розгляд справи в окружному суді штату Делавер.

Тим часом, попередник Байдена, колишній президент США Дональд Трамп заявив, що не встиг повернути секретні документи, які він забрав до свого маєтку в Мар-а-Лаго, тому що був "дуже зайнятий".

Трампу загалом висунули 37 пунктів обвинувачення у зв’язку зі свідомим приховуванням інформації про національну оборону, змову з метою перешкоджання органам юстиції, приховуванні документа у межах федерального розслідування та з корупційним елементом, а також наданні неправдивих заяв.

Найтяжчі з цих пунктів, пов’язані з приховуванням документів, передбачають покарання до 20 років позбавлення волі.

Як уже розповідала "ЄвроПравда", ані визнання Трампа винним, ані навіть його засудження не завадять йому вести передвиборну кампанію та стати президентом – хіба що з в’язниці це буде технічно важче робити. А от у разі повернення в Білий дім він цілком може скасувати усі звинувачення проти себе й припинити вже початі розслідування.

А ще Дональд Трамп розповів, що його розмова із главою Кремля Владіміром Путіним нібито відтермінувала вторгнення Росії в Україну на кілька років.

Решта новин дня

У Болгарії виявили мережу із сотень сайтів-сміттярок, що поширюють російську дезінформацію, а у Німеччині очікують більш агресивних шпигунських операцій з боку Росії.

У Фінляндії офіційно почав роботу новий уряд на чолі з Петтері Орпо, а в Естонії провалився вотум недовіри проукраїнській прем’єрці Каї Каллас.

Естонія першою з країн Балтії узаконила одностатеві шлюби.

Маск обіцяє, що Twitter виконуватиме законодавство ЄС про боротьбу з дезінформацією.

У Будапешті затримали підозрюваного у плануванні теракту, який хотів перевершити Брейвіка.

Польща заморозила слідство у справі облиття фарбою російського посла.

В Іспанії суд звинуватив у тероризмі відправника посилки з вибухівкою в посольство України.

Ісландія зупинила полювання на китів через занепокоєння їхнім добробутом.

Королева Данії кидає курити після 66 років.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан закликав Сербію звільнити затриманих косовських поліцейських. Тим часом, президент Сербії висунув умову для продовження переговорів з прем’єром Косова у Брюсселі.

Брюссель вважає, що Грузія виконала 3 з 12 рекомендацій для статусу кандидата.