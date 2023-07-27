Захід і нова фаза контрнаступу, розвідка США допоможе Гаазі, закони для руху в ЄС: новини дня

Головна тема дня у відносинах України та Заходу – це, безумовно, український контрнаступ. Після інформації про те, що Генштаб обрав напрямок контрнаступу, це надзвичайно важливе питання стало топтемою для західних урядів та оглядачів. Не лише у США.

Але зі Штатів тим часом надійшла добра новина: Вашингтон погодився поділитися розвідданими для покарання Путіна.

В Україні тим часом зробили важливі кроки дорогою реформ.

Про це та багато іншого читайте у нашому дайджесті.

ГААГА ТА СУД НАД ПУТІНИМ

Як відомо, Україна докладає усіх зусиль для початку кримінального процесу над російською верхівкою, і нас у цьому підтримує весь світ. Але тут є одне "але".

Хоча абсолютна більшість західних держав є учасницями Римського статуту, на основі якого функціонує Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі, та є важливий виняток, назва якого – США. Штати не є членом МКС і зазвичай не співпрацюють з Судом. Але заради України зробили виняток.

Як з’ясували журналісти, Байден розпорядився передати Гаазі докази воєнних злочинів РФ. Йдеться про розвіддані, зібрані США; для їх передачі у Гаагу з них довелося знімати гриф секретності.

І хоча офіційно Вашингтон цього ще не підтвердив, генпрокурор України теж визнав, що існує рішення США передати дані про злочини РФ у Гаагу.

КОНТРНАСТУП

Нещодавно командування ЗСУ визначило, що основний удар контрнаступу буде по Запорізькій області, з метою вийти на Мелітополь, повідомили кілька авторитетних видань – і це спричинило цілий потік заяв, коментарів та оцінок з боку Західних партнерів.

США – загалом оптимістичні. Білий дім наполягає, що ЗСУ йдуть вперед, все рухається у потрібному напрямку. Так само з позитивними заявами виступили у Пентагоні, де кажуть, що Україна не бракує можливостей для продовження наступу.

Оптимістами є також партнери з Британії: там наполягають, що контрнаступ йде за планом. І підкреслюють, що вірять у ЗСУ навіть попри посилення військ РФ новими Ка-52.

І лише одна країна має зовсім іншу публічну оцінку. І це навіть не смішно – знову йдеться про Угорщину, де звично повторили тези роспропаганди про нібито "провал контрнаступу ЗСУ".

НЕСПОДІВАНА ГРУЗІЯ

За минулу добу з Грузії надходили суперечливі новини. Справжній грузинський калейдоскоп, де були сигнали на будь-який смак.

Ще донедавна це здавалося маячнею, а тепер стає реальністю – круїзний лайнер із російськими туристами, що прямує до Аджарії. Але йому не всі раді. У Батумі влаштували протест через це. Як завжди останнім часом, грузинам дякуємо, владі – "нема за що".

Хоча цього дня іноді здавалося, що й влада одумалася. Наприклад, коли Грузія відмовилась прийняти літак через санкції ЄС. А ще пролунала заява президентки Грузії, яка засудила рішення передати сухумський аеропорт Росії. Дивна історія!

РЕФОРМИ

Тим часом, поки влада Грузії (на жаль) вбиває європейське майбутнє, Україна рухається у правильному напрямі. Верховна Рада ухвалила закон про відбір суддів КСУ, потрібний для початку переговорів про вступ в ЄС. А ще один проєкт – про відновлення е-декларування – схвалила в першому читанні.

Це однозначно добре посли G7 публічно привітали проєкт щодо е-декларування.

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