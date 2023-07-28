Російський корабль прогнали з Грузії, $886 млрд Пентагону, Трамп готовий до тюрми: новини дня

Поки Збройні сили України розвивають контрнаступ, партнери України готують нову допомогу для ЗСУ. Важлива новина прийшла з США, де обговорюють рекордний бюджет Пентагону на 2024 рік – але остаточного рішення ще нема.

Партнери допомагають не лише зброєю, а і її ремонтом. Для цього створять новий логістичний цент – і ми розповімо, де саме.

Всі готуються до затяжних проблем. У Німеччині вже попередили про кризу мінімум на 5 років.

А Трамп готується до 4 років. Але не кризи, а президентства. Навіть якщо його посадять.

Були і новини, які надихають – це те, як грузини послали російський круїзний лайнер. Послали саме туди, куди ви подумали.

Про це та інше – у дайджесті ЄвроПаравди

ВІЙСЬКОВА ДОПОМОГА УКРАЇНІ

Одна з найбільш очікуваних новин у сфері міжнародної безпеки – це заствердження бюджету Пентагону. Сенат США схвалив проєкт оборонного бюджету на 2024 рік на рекордні $886 млрд, але це ще не кінець історії. очікується, його остаточне схвалення зіткнеться з проблемами у Палаті представників.

Досі затягується постачання в Україну американських танків. США планують розпочати постачання танків Abrams у вересні, але ця дата багато разів переносилася.

Дещо простіше з допомогою він Німеччини, де парламент не поділений 50/50 між владою і опозицією. Тому Німеччина передала Україні Gepard’и та тисячі боєприпасів до них.

А ще є добрі новини від німецького бізнесу. Компанія Rheinmetall, відомий виробник зброї, планує ремонтувати танки Leopard в Україні. Це радикально полегшить логістику для ЗСУ

Загалом, ремонт техніки є дуже важливою задачею, і до цього партнери підходять системно. Зокрема, у польському Жешуві відкриють логістичний центр НАТО саме з цією метою – для ремонту української техніки

СКІЛЬКИ ПРОТЯГНЕ РОСІЯ?

Це питання цікавить багатьох.

Дані, які оприлюднила Розвідка Естонії, невтішні: там кажуть, що РФ зможе продовжувати війну в попередньому темпі ще тривалий час.

А міністр економіки Німеччини вже запропонував своїм співгромадянам готуватися до тривалої історії проблем: він прогнозує країні 5 важких років. Почитайте пояснення, чому саме.

А ще почитайте, хто попереджає, що Заходу слід готуватися до тривалої агресивної політики РФ.

А от наступна загадка настільки проста, що відповідь просто очевидна. Хто з європейських лідерів у своїй заяві всерйоз повторив маячню Путіна? Так, ви правильно вгадали, це знову угорський авторитарний прем’єр Віктор Орбан.

ТРАМП ГОТУЄТЬСЯ ДО СУДУ

У той час, як в Європі готуються до тривалих проблем, у США є ті, для кого панує стабільність.

Це – експрезидент Дональд Трамп, якому висунули нові звинувачення. Почитайте, про що саме.

Але він не втрачає віри в успіх та обіцяє змагатись за посаду президента США, навіть якщо його посадять. Ось такий оптимізм.

І, НАРЕШТІ, ПРО ГРУЗІЮ

Ця історія досі у розвитку, але після учорашнього дайджесту багато змінилося.

Нагадаємо, до аджарської столиці Батумі прибув російський круїзний лайнер, і це спричинило справжні скандал у країні. Проросійська влада Грузії, звісно, захищала цей крок, але після гучних протестів, де лайнер посилали туди, куди торік пішов "русскій воєнний корабль" – цей лайнер вимушено відплив з Батумі.

Але на цьому історія не закінчилася, як і друзі Путіна в грузинській владі. Тому до країни скоро ще раз прибуде лайнер із РФ на його борту очікують прихильників Путіна та війни.

ДО ІНШИХ НОВИН

Сейм Польщі подолав вето Сенату щодо суперечливого закону про "розслідування впливу РФ". Попри назву, цей закон може використовуватися також для переслідування опозиції тому проти нього висловилися і Брюссель, і Венеція, і держави-сусіди.

Розгоряється скандал через те, що листи для Пентагону надходили до Малі. Британські посадовці визнали, що вони теж так помилялися. А Британці зпевнили, що у листах не було таємниць

Між тим Євросоюз викрив російську кампанію з дезінформації та запровадив нові санкції.

Про це та інше – на сайті ЄвроПравди!