10 можливих членів ЄС, новий міністр оборони Британії, виробництво західних гаубиць: новини дня

Головний захід дня – неформальна зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС за участі нашого глави МЗС Дмитра Кулеби.

За словами Кулеби, він з колегами з ЄС погодив важливі для України плани, які потрібно буде втілити до кінця року.

На жаль, учасники так і не змогли розблокувати виділення Україні восьмого траншу у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру для фінансування військових потреб України.

Тим часом, Київ розробив новий маршрути експорту зерна. Але, його українську частину потрібно захистити додатковими системами ППО, про що оголосив на зустрічі наш міністр закордонних справ.

Україна все ж таки сподівається на відновлення експорту Чорним морем в рамках Чорноморської зернової ініціативи. Наступного тижня про це будуть говорити Ердоган з Путіним. До речі, сьогодні глава МЗС Туреччини в Москві закликав до відновлення "зернової угоди".

У Британії змінився міністр оборони, але це не вплине на рівень підтримки України. А ще британська оборонна компанія сьогодні домовилася виробляти гаубиці в Україні

Все важливе і цікаве за 31 серпня читайте у дайджесті "Європейської правди".

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10 можливих членів ЄС і задачі до грудня

Сьогодні очільники міністерств закордонних справ держав-членів Європейського Союзу провели неформальну зустрічі в іспанському місті Толедо.

Обговорили ситуацію в Нігері та регіоні, а також, за участі глави українського МЗС Дмитра Кулеби, агресію Росії проти України та українську формулу миру і глобальну дипломатичну роботу під час Генасамблеї ООН.

Кулеба на відкритті неформальної зустрічі розповів європейським колегам, що пріоритетними військовими потребами України залишаються артснаряди, бронетехніка і медеваки – броньовані "швидкі" для евакуації поранених.

За підсумками неформальної зустрічі міністр закордонних справ України заявив, що з главам МЗС країн ЄС в Толедо вдалося домовитися про рішення, яких потрібно досягнути до грудня.

Серед поставлених задач Кулеба назвав:

– збільшення експорту українського зерна морськими та наземними шляхами;

– розширення кількості учасників Формули миру та наближення Глобального саміту миру;

– подвоєння зусиль задля повернення викрадених Росією українських дітей;

– нарощування спільного виробництва зброї за результатами Форуму оборонних індустрій в Україні;

– збільшення кількості снарядів, які будуть поставлені в межах відповідної ініціативи ЄС;

– мобілізація грошей для гуманітарних постачань українського зерна до країн Африки та Азії на другому саміті Grain from Ukraine;

– відкриття до кінця 2023 року переговорів про членство України в ЄС.

На пресконференції за підсумками неформальної зустрічі топ-дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель висловив підтримку встановленню орієнтовного часу вступу до ЄС нових членів.

Боррель вказав, що питання розширення "витало над нашими дискусіями".

"Україна повинна стати членом ЄС, Західні Балкани – теж, і швидко. Гадаю, війна в Україні мала побічним ефектом прискорення процесу розширення – який, однозначно, є процесом на основі заслуг: держава-кандидат стане членом, коли виконає всі умови", – підкреслив Боррель.

"Але водночас, на мою думку, непогано б зафіксувати політичну ціль, горизонт, аби надати політичному процесу поштовх. І звісно, (поштовх. – Ред.) для нас, бо ми теж повинні готуватись до розширення, яке може призвести до появи десяти нових членів", – додав він.

На жаль, глави МЗС країн ЄС на зустрічі не змогли дійти згоди щодо виділення восьмого траншу у розмірі 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру для фінансування військових потреб України.

Боррель висловив жаль, що восьмий транш у розмірі 500 млн євро з Європейського фонду миру досі заблокований. Як відомо, проти виділення цих коштів виступає Угорщина.

До речі, глава МЗС Італії Антоніо Таяні сьогодні в Іспанії повідомив, що найближчими днями до України завітає делегація з Італії для початку відбудови Спасо-Преображенського собору в Одесі, який постраждав унаслідок ракетного удару окупаційних військ РФ.

Також у четвер стало відомо, що Литва побудує школу та дитсадок в Бучі.

Слід додати, що вчора на неформальну зустріч в Іспанії збиралися міністри оборони держав-членів Євросоюзу.

Нагадаємо, топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель за підсумками тієї зустрічі закликав навчити додатково 10 тисяч військових ЗСУ до кінця року через те, що план тренування українських бійців перевиконується.

А вже за декілька тижнів, 19 вересня, має відбутися п’ятнадцяте засідання у форматі "Рамштайн".

Учасники засідання планують обговорити "поточну кризу в Україні та різні проблеми безпеки", з якими стикаються союзники та партнери США.

Щодо українського зерна

На зустрічі в іспанському місті Толедо Дмитро Кулеба також поінформував учасників про створення альтернативного водного маршруту для експорту українського зерна. Міністр зазначив, що вересень буде дуже важливим для подальшого розвитку подій у цьому питанні.

""Паралельно ми розробили альтернативний маршрут: судна виходять з українських портів і майже одразу входять у територіальні води Румунії. Два судна вже пройшли цим маршрутом", – сказав Дмитро Кулеба.

Він закликав допомогти Україні закрити українську частину нового маршруту додатковими системами протиповітряної оборони.

Як відомо, у липні Росія відмовилась від продовження участі у Чорноморській зерновій ініціативі, погодженій за посередництва ООН і Туреччини. Ініціатива передбачала експорт українського зерна Чорним морем.

Перед тим на брифінгу Кулеба зазначив, що Україна хоче відновлення Чорноморської зернової ініціативи, але вірить, що альтернативний "зерновий коридор" без участі Росії також може запрацювати.

На думку глави МЗС України, очікувана зустріч президентів Туреччини й РФ стане, можливо, останнім шансом повернути Росію до Чорноморської зернової ініціативи.

До речі, сьогодні міністр закордонних справ в Туреччини в Москві закликав до відновлення "зернової угоди".

Тим часом, сусідні з Україною країни Євросоюз продовжують виступати проти продажу на їхніх внутрішніх ринках українського збіжжя.

Тепер ще й голова парламенту Словаччини підтримав заборону зерна з України.

Більш того, навіть профільний єврокомісар підтримав продовження заборони українського агроекспорту.

Дія заборони, яка поширюється на Польщу, Болгарію, Угорщину, Румунію та Словаччину, закінчується 15 вересня. В рамках цих обмежувальних заходів українська агропродовольча продукція продовжувала рухатися через ці країни транзитом в інші частини світу, а ось імпорт у них був заборонений.

Комісар ЄС із питань сільського господарства Януш Войцеховський, який представляє Польщу, 31 серпня підтримав продовження тимчасової заборони на імпорт українського зерна в п’ятьох країн Євросоюзу до кінця 2023 року і запропонував надати субсидії для українських експортерів зерна.

Новий міністр оборони Британії

Новим міністром оборони Британії замість Бена Воллеса став Грант Шеппс.

Це вже п'ята посада Шеппса в уряді за рік. Раніше він був міністром транспорту при Борисі Джонсоні, короткий час працював міністром внутрішніх справ при Ліз Трасс, міністром з питань бізнесу до того, як став міністром енергетичної безпеки при Ріші Сунаку.

У квітні 2022 року Шеппс прийняв у себе вдома сім'ю українських біженців та їхнього собаку, які втекли від війни.

Новий глава Міноборони Британії пообіцяв продовжувати підтримувати Україну.

Завод p виробництва гаубиць

Британська компанія BAE Systems відкрила офіс в Україні для виробництва гаубиці L119, яка має калібр 105 мм натівського стандарту.

Сьогодні у Києві підписали партнерську угоду.

"Попри щоденні ракетні атаки ворога і повномасштабні воєнні дії, BAE Systems готові працювати тут, пліч-о-пліч з нами. Така співпраця – стовідсоткова win-win історія", – заявив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишін.

Українські військові вже користуються зброєю від BAE Systems: це артилерійські системи М777 та L119, САУ M109, БМП CV-90 та Bradley, а також танки Challenger.

Щодо підтримки України ще слід додати, що Фінляндія відправила нам обладнання для очищення стічних вод та іншу допомогу.

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