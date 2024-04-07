У Словаччині проросійський президент, БТРи з Литви, протести проти Орбана: новини вихідних

У той час, коли Захід не може вивести військову допомогу Україні на достатній рівень, "авторитарний" альянс тільки нарощує співпрацю.

Хоча, генсек НАТО впевнений, що Північноатлантичний альянс до липня погодить багаторічний фонд військової підтримки України.

Також він припустив можливість компромісів з боку України у війні з РФ, а американські журналісти дізналися "мирний план" Трампа.

А ще – про "друзів Путіна" у Євросоюзі, попередження для Ізраїлю та багато іншого.

Повна картина вихідних, 6 та 7 квітня, – в дайджесті "Європейської правди".

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БТРи і фонд НАТО

Литва повідомила, що 5 квітня передала збройним силам України бронетранспортери М577.

Відомство не вказало кількість переданих бронетранспортерів.

Тим часом, генсек НАТО впевнений, що до липня Альянс погодить багаторічний фонд військової підтримки України.

Єнс Столтенберг висловив упевненість, що союзники по Альянсу погодять довгострокову угоду про фінансування України до липня, хоча деякі країни цього тижня висловили в цьому сумніви.

Нагадаємо, генсек Альянсу заявив, що союзники мають забезпечити підтримку України в довгостроковій перспективі на тлі обговорень щодо пропозиції фонду на 100 млрд євро.

Водночас глава МЗС України Дмитро Кулеба не вірить у реалізацію ідеї Столтенберга "в нинішній фінансовій моделі".

Щодо компромісів

Крім того, генсек НАТО припустив можливість компромісів з боку України у війні з РФ.

"Зрештою, саме Україна має вирішувати, на які компроміси вона готова піти, ми повинні дати їй можливість бути в тому становищі, коли вона дійсно досягне прийнятного результату за столом переговорів", – зазначив Столтенберг.

Він зауважив, що не закликає Україну йти на поступки зараз, і додав, що "справжній мир" буде досягнутий тоді, коли "Україна переможе".

Видання The Washington Post дізналося про "мирний план" Трампа.

Колишній президент США Дональд Трамп у приватному порядку ділився деталями свого плану "примирення" України та Росії, який полягає у тому, що Україна поступилась би РФ частиною своїх територій.

Прагнучи повернутися до влади, Трамп – ймовірний кандидат у президенти від республіканців – часто хвалився тим, що міг би домовитися про мирну угоду між Росією та Україною протягом 24 годин, якщо його оберуть.

"За словами людей, які обговорювали це з Трампом або його радниками та говорили на умовах анонімності, оскільки ці розмови були конфіденційними, пропозиція Трампа полягає в тому, щоб підштовхнути Україну до передачі Криму та прикордонного регіону Донбасу Росії", – йдеться у публікації.

Посилення "авторитарного" альянсу

Генсек НАТО також заявив, що є "авторитарний" альянс, який надає один одному практичну підтримку та який "стає дедалі більш тісним", маючи на увазі РФ, Китай, Іран та КНДР.

"Китай підтримує російську військову економіку, постачаючи ключові деталі для оборонної промисловості, під що Москва закладає Пекіну своє майбутнє", – вказав Столтенберг.

США стурбовані зростаючою співпрацею між Китаєм і Росією, а також занепокоєні, що КНДР може отримати цінні дані про свою зброю в Україні.

А Лукашенко посилив покарання ухилянтів, дозволив службу в’язнів та надсилати СМС-повістки.

"Друзі Путіна" в ЄС

Вибори президента Словаччини виграв спікер парламенту Петер Пеллегріні – соратник антиукраїнського прем’єра Роберта Фіцо.

Після його перемоги Фіцо та його союзники консолідують владу та контролюватимуть парламент, уряд і президентський офіс Словаччини.

Після того, як президентка Зузана Чапутова піде у відставку в червні, в Словаччині більше не залишиться жодного високопосадовця, який би беззастережно підтримував військову підтримку Києва і його зусилля із силової оборони від російської агресії.

Главу уряду Угорщини Віктор Орбан привітав з перемогою Петера Пеллегріні.

"Велика перемога для народу Словаччини та велика перемога для прихильників миру по всій Європі!", – написав Віктор Орбан.

Віктор Орбан та Роберт Фіцо виступають за те, щоб не підтримувати Україну зброєю, а натомість щоб врегулювання війни відбувалось за допомогою переговорів з Росією.

До речі, в суботу десятки тисяч людей протестували проти уряду Віктора Орбана в центрі Будапешта.

Протест очолив юрист Петер Мадяр, раніше близький до уряду, але нещодавно він заснував політичний рух, що має на меті кинути виклик Орбану.

Протестувальники пройшли маршем до парламенту, деякі з них вигукували "Ми не боїмося" і "Орбан у відставку!".

Голова Єврокомісії і провідна кандидатка від правоцентристської Європейської народної партії (ЄНП) на виборах до Європарламенту Урсула фон дер Ляєн пообіцяла дати відсіч ультраправим "друзям Путіна", які хочуть "викрасти майбутнє Європи".

Фон дер Ляєн у своїй заяві атакувала главу Росії Владіміра Путіна та його європейських союзників. Вона заявила, що на майбутніх виборах до Європарламенту у червні "наша об’єднана та мирна Європа піддається викликам як зсередини, так і ззовні".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, а також президент Франк-Вальтер Штайнмаєр привітали колишнього канцлера і "друга Путіна" Герхарда Шредера з його 80-річчям, незважаючи на глибокі розбіжності.

Загалом в Німеччині впала підтримка ультраправих через підозру у зв’язках з РФ.

Попередження для Ізраїлю

Після ізраїльського удару по конвою з гуманітарною допомогою глава МЗС Британії попередив Ізраїль, що його підтримка не є безумовною.

"Ми очікуємо, що така горда й успішна демократія дотримуватиметься міжнародного гуманітарного права, навіть коли їй кидають виклик", – зауважив Девід Кемерон.

А Іспанія припинила продаж зброї Ізраїлю після загибелі волонтерів у Газі.

Решта новин

Українські прикордонники: у пункті "Гребенне – Рава-Руська" почали пропускати невелику кількість вантажівок.

У Польщі пройшов перший тур місцевих виборів.

ЗМІ: Частка пального для авіації Данії може походити з Росії.