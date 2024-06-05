Рішення Саміту миру, шпигун РФ у генштабі Молдови, ЄС погрожує Грузії безвізом: новини дня

У сьогоднішньому дайджесті – про нові, не дуже приємні для України, деталі щодо Саміту миру. А також про допомогу з відновлення електропостачання.

Німеччина готується до війни, у Литві розпочинаються найбільші військові навчання в Балтійському морі, а у Молдові колишнього високопосадовця підозрюють у шпигунстві на РФ.

Посол України у Молдові допустив закриття кордону в разі появи проросійської влади в Кишиневі.

У Німеччині дорогою до школи зникла 9-річна дівчинка з української родини, а у Ризі туристи напідпитку зірвали і викинули прапор України.

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Словацький прем’єр опублікував перше після замаху звернення, а в уряді Франції розкритикували дозвіл на публікацію порно в соцмережі Маска.

Про все важливе і цікаве за середу, 5 червня – в огляді "Європейської правди".

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Саміт миру і Китай

Вже наступного тижня відбудеться український Саміт миру.

Під тиском Швейцарії, яка приймає саміт, та країн Глобального Півдня до проєкту його рішення внесли невигідні Україні поправки, які загрожують безальтернативному статусу формули миру президента Володимира Зеленського і відкривають шлях до інших мирних ініціатив.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" Без миру та з компромісами. Які загрози несе Україні саміт у Швейцарії та чи можна їх уникнути.

"Ключова зміна – це те, що "мирний план Зеленського" перестав бути безальтернативним або навіть ключовим документом для врегулювання війни", – йдеться у статті.

Тепер йдеться про те, що учасники саміту ґрунтуються на "українській формулі миру та інших мирних пропозиціях", без особливої ролі будь-якої з них. Таким чином ініціативи на кшталт китайської, окремі позиції якої нагадували формулу капітуляції України, отримують рівно таку ж легітимність, як і український "мирний план".

До речі, в ЄС дивуються поступкам України на майбутньому Саміті миру.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Глобальний саміт миру у Швейцарії не відповідає всім критеріям, які для подібних майданчиків висуває Пекін, через що він там "навряд чи" буде представлений.

Президент Володимир Зеленський звинуватив Пекін у співпраці з Москвою з метою зриву Саміту миру після офіційного сигналу Китаю про неучасть в зустрічі у Швейцарії.

Як повідомляє Bloomberg, на зустрічі зі своїм турецьким колегою міністр закордонних справ Китаю Ван Ї сказав, що 26 країн висловили підтримку баченню Китаю та Бразилії щодо вирішення російсько-української війни.

Він заявив, що Росія та Україна окремо "підтвердили більшу частину змісту" принципів політичного вирішення, які були викладені Китаєм і Бразилією у спільній заяві минулого місяця.

При цьому китайський дипломат не торкнувся основної вимоги України, щоб РФ вивела свої війська з усієї території, анексованої з 2014 року, до того, як можуть розпочатися будь-які переговори.

МЗС України вказало, що Китай "слушно декларує" повагу до суверенітету і територіальної цілісності всіх країн світу та "налаштованість усіма силами боротися за мир".

"Участь у саміті високого представника КНР могла б стати гарною нагодою, щоб зробити практичний внесок у досягнення справедливого та довготривалого миру в Україні, відновлення її територіальної цілісності", – йдеться в повідомленні.

Щодо допомоги Україні

Тим часом, Росія не припиняє знищувати Україну, у тому числі її енергетичну інфраструктуру.

В Євросоюзі повідомили, що тісно працюють з Україною, щоб допомогти з відновленням електропостачання.

Сьогодні стало відомо, що Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) дасть Україні понад 300 млн євро на відбудову енергосистеми.

Кошти, зазначили в банку, допоможуть "підтримати відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, сприяти будівництву нових розподілених гнучких генеруючих потужностей та забезпечити стабільне та безперебійне постачання електроенергії по всій країні".

Президент Франції Емманюель Макрон готується підписати зі своїм українським візаві дві угоди про надання кредитів і грантів на суму 650 мільйонів євро.

Угоди, які підпишуть Зеленський і Макрон, будуть спрямовані на підтримку місцевих органів влади та критично важливої інфраструктури, зокрема енергетичної, в Україні.

"Ці кошти будуть використані для фінансування великих проектів, для зміцнення або заміни енергетичної інфраструктури, яка виходить з ладу", – підкреслили в канцелярії Макрона.

До речі, у Франції затримали українця із вибухівкою в готелі – міг бути агентом РФ.

А ще сьогодні до Франції прибув президент Сполучених Штатів Джо Байден – на святкування річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня 1944 року.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі раніше заявив, що Байден обговорить зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном подальшу допомогу Україні.

За даними Le Figaro, під час візиту президент США зустрінеться з іншими світовими лідерами, зокрема, з канцлером Німеччини Олаф Шольцом та українським президентом Володимиром Зеленським.

Щодо допомоги Україні слід додати, що Латвія і Британія оголосили конкурс на постачання безпілотників Україні.

Заявки на конкурс можна подавати до 1 липня 2024 року. У конкурсі може взяти участь будь-яке підприємство з країни-учасниці контактної групи з оборони України.

Німеччина готується до війни

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус хоче посилити оперативну готовність Бундесверу з огляду на загрози з боку Росії.

Пісторіус переконаний, що потрібно готуватися до потенційної війни.

"Ми повинні бути готові до війни до 2029 року. Ми повинні діяти як стримувальний фактор, щоб не допустити найгіршого", – підкреслив німецький міністр.

Тим часом у Литві розпочинаються найбільші військові навчання в Балтійському морі.

Шпигун РФ у Молдові

Видання The Insider за підсумками розслідування спільно з молдовськими журналістами повідомило, що ексначальник Генштабу Молдови роками був інформатором військової розвідки РФ.

Згодом спецслужби Молдови підтвердили дані ЗМІ про роботу ексглави Генштабу на Росію, а в офісі президентки країни заявили, що покарання за такі злочини проти держави має бути найсуворішим.

Підозрюваного відсторонили від роботи в ООН.

На тему Молдови слід додати, що український посол допустив закриття кордону в разі появи проросійської влади в Кишиневі.

Різне щодо України

12 держав ЄС закликали почати переговори про вступ з Україною й Молдовою в червні.

У Німеччині дорогою до школи зникла 9-річна дівчинка з української родини, а у Ризі туристи напідпитку зірвали і викинули прапор України.

На курган Костюшка у Польщі повернули прапор України, який зняв проросійський депутат. Крім того, у Польщі, за даними ЗМІ, депутат від вже колишньої партії влади "ПіС" роздав пожежникам генератори, які начебто призначались Україні.

А ще російські хакери заявили про кібератаку на сайт іспанської фірми, що готує танки для України.

Напад на політика в Німеччині

Як повідомило dpa з посиланням на джерела, у німецькому місті Мангейм стався ще один напад з ножем. У вівторок ввечері постраждав політик крайньої правої партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН").

В "АдН" повідомили, що інцидент стався біля ринкової площі. Їхній кандидат Гайнріх Кох побачив, як якісь люди зривають його передвиборчу рекламу, і втрутився. У процесі цієї сутички його атакували з ножем і поранили. Загалом це була група з трьох людей, двоє з яких втекли з місця події.

Минулого тижня Мангейм також опинився у центрі уваги після того, як озброєний ножем виходець з Афганістану накинувся на ультраправих, які проводили у центрі антиісламський мітинг, і поранив багатьох людей. Постраждалий поліцейський згодом помер у лікарні.

Раніше в німецькому місті Ален у землі Баден-Вюртемберг скоїли напад депутата Бундестагу від Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Родеріха Кізеветтера, відомого своєю підтримкою України.

До нападу, 27 травня, в західному місті Саарбрюкен лідерка партії "Альянс Сари Вагенкнехт" Сара Вагенкнехт закликала вжити заходів, щоб зупинити зусилля Кізеветтера, спрямовані на військову підтримку України.

За її словами, підтримка Кізеветтером використання Україною зброї, що постачається Німеччиною, "для нападу на Росію" ризикує "перенести війну в Німеччину": "Це безумство. Ви повинні зупинити таких людей. Ви не можете дозволити їм продовжувати".

Нападник назвав депутата від ХДС "розпалювачем війни" і збив його з ніг.

За даними співрозмовника агентства, Кізеветтер подав скаргу на Вагенкнехт, оскільки переконаний, що її заяви можна розцінювати як підбурювання до насильства.

Детальніше про небезпеку нового руху Вагенкнехт у Німеччині читайте у статті "ЄвроПравди": Небезпечніша за ультраправих: чим загрожує нова партія лівої "подруги Путіна" у Німеччині.

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